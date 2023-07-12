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    Yeni Volkswagen Passat ile ilgili ilk resmi bilgiler paylaşıldı

    Alman üreticinin yeni tasarım diline uyum sağlayan dokuzuncu nesil Volkswagen Passat, selefine göre artan ölçüleri ve bagaj hacmiyle geniş aileler için daha pratik bir kullanım sunacak.
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    2024 Volkswagen Passat ile ilgili ilk resmi bilgiler paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni nesilde sadece station wagon (Variant) gövde tipiyle yoluna devam edecek olan Volkswagen Passat'ın resmi tanıtımı önümüzdeki sonbaharda gerçekleştirilecek. Ancak Alman üretici şimdiden kamuflajlı araçlarla ilk sürüş etkinliği düzenledi ve bazı bilgiler paylaştı.

    Yeni Passat, özellikleriyle neler sunacak❓

    Buna göre, dokuzuncu nesil Volkswagen Passat, 4917 mm uzunluğa, 1852 mm genişliğe, 1482 mm yüksekliğe ve 2841 mm aks mesafesine sahip olacak. Bu da selefine kıyasla gövde uzunluğu açısından 144 mm, aks mesafesi olarak da 50 mm fazlası olacağı anlamına geliyor. Buna ek olarak genişliği de 20 mm kadar artırılan popüler modelin yüksekliğinde de 7 mm kadar küçük bir artış yaşanmış.

    Yeni Passat, 2024 model Tiguan ile birlikte MQB Evo platformu üzerine inşa edilen ilk Volkswagen logolu otomobillerden biri olacak. Dolayısıyla bu iki model arasında donanım paylaşım oranının epey yüksek olacağını söyleyebiliriz. Passat'ın özelliklerine dönecek olursak, artan ölçüler sayesinde iç mekanda 50 mm fazladan bacak mesafesi ve 40 litre artışla 690 litreye (pandizota kadar) varan bagaj hacmi göreceğiz. Arka koltuklar katlandığında bu alan 1920 litreye (+140 litre) kadar çıkıyor.

    Yeni nesil Volkswagen Passat'ın içerisinde tamamen yeni bir kabin bizleri karşılıyor. Dört farklı moda sahip 10.25 inç dijital gösterge panelinin yer aldığı konsolda standart olarak 12.9 inç, opsiyon olarak da 15 inç dokunmatik multimedya ekranı görev alacak. Opsiyon demişken, sürüşle ilgili gerekli bilgileri ön cama yansıtan artırılmış gerçeklik destekli head up display'in de bu listede bulunacağını belirtelim.

    2024 Volkswagen Passat ile ilgili ilk resmi bilgiler paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Passat ve Tiguan arasındaki benzerlik kaputun altındaki seçeneklerde de kendini gösterecek. Bu alanda benzin, hafif hibrit, dizel ve şarj edilebilir hibrit olmak üzere bolca seçenek sunulacak. Hacmi 1.5 ila 2.0 litre arasında değişen motorlar yine bildiğimiz gibi 6 vitesli manuel veya 7 vitesli DSG şanzımanla kombine edilecek. Tercih edilen versiyona göre önden çekiş veya dört çeker tahrik sistemi de listede olacak.

    Diğer seçenekler bi yana Passat'ın şarj edilebilir hibrit seçenekleri 1.5 litre benzinli motor ve şanzımana entegre edilen bir elektrik motorunun kombinasyonundan oluşuyor. 201 hp ila 268 hp aralığında güç sunacak olan bu sistemdeki batarya, mevcut versiyonlara göre daha büyük olacak. Bu sayede 120 kilometre gibi etkileyici bir saf elektrikli sürüş menzili sunacak olan versiyonlarda DC hızlı şarj desteği de bulunacak.

    Bunların dışında, Passat'ın özellikleri arasında şirketin adaptif şasi teknolojisinin son hali olan DCC Pro ve 500 metreye kadar ileriyi aydınlatabilen uzun huzmeli farlara sahip matrix LED teknolojisi de bulunacak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    mk148a 5 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 6 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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