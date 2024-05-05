Haziran ayında fırlatılacak Türksat 6A için özel logo tasarlandı

- Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranı
- Türksat 6A ne zaman fırlatılacak?
- Türksat 6A özellikleri
- Yorumlar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın logosunu hakkında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en büyük AR-GE projesi olan uzaydaki gücümüze güç katacak Türksat 6A için belirlediğimiz logonun ilhamını da Türkiye Yüzyılı vizyonu ve gururla dalgalandırdığımız bayrağımızdan aldık. Temmuzda yörüngesine göndereceğimiz milli haberleşme uydumuz Türksat 6A ile gururumuz, şanlı bayrağımız uzaydaki yerini alacak." ifadelerini kullandı.
Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranı
Türksat 6A’da uydusu yüzde 81,4 yerlilik oranıyla üretildi. Türkiye, kendi haberleşme uydusunu üreten 12 ülkeden biri oldu. Türksat 6A, mevcut uyduların hizmet vermediği Güney-Doğu Asya gibi bölgeleri de kapsayacak. Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerden Türksat 6A’ya erişebilecek. Türksat 6A’nın devreye girmesiyle birlikte Türksat’ın tüm uyduları 4,5 milyar nüfusa yayın yapacak.
Türksat 6A ne zaman fırlatılacak?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ilk yapılan açıklamada Türksat 6A’nın 8 Temmuz 2024 haftasında fırlatılacağı açıklanmıştı ancak son haftalarda yapılan açıklamalarda ise uydunun Haziran ayı içerisinde fırlatılacağı duyuruldu. Türksat 6A, Haziran 2024’te SpaceX’in Falcon 9 roketiyle fırlatılacak. Günü ve saati açıklanmadı.
Türksat 6A, 42 derece doğu boylamında yer sabit yörüngede, 35 bin 786 kilometre yükseklikte hizmet verecek. Türksat 6A'nın devreye girmesi ile birlikte Türkiye'nin Ku Band kapasitesi 528 Mhz artacak ve 6 bin 668 Mhz'e ulaşacak.
Türksat 6A özellikleri
- Faydalı Yük: 16 Ku-Bant Aktarıcı
- Yörünge: 42˚ Doğu
- Güç Üretimi: 7,5 kW
- Tasarım Ömrü: > 15 Yıl
- Kütle: Yaklaşık 4250 kg
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.