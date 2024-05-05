Haziran ayında fırlatılacak Türksat 6A için özel logo tasarlandı

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’ya özel logo tasarlandı. Logoda kırmızı renkte 6A yazısına ve ay yıldız simgesine yer veriliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın logosunu hakkında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin en büyük AR-GE projesi olan uzaydaki gücümüze güç katacak Türksat 6A için belirlediğimiz logonun ilhamını da Türkiye Yüzyılı vizyonu ve gururla dalgalandırdığımız bayrağımızdan aldık. Temmuzda yörüngesine göndereceğimiz milli haberleşme uydumuz Türksat 6A ile gururumuz, şanlı bayrağımız uzaydaki yerini alacak." ifadelerini kullandı.

Yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranı

Türksat 6A’da uydusu yüzde 81,4 yerlilik oranıyla üretildi. Türkiye, kendi haberleşme uydusunu üreten 12 ülkeden biri oldu. Türksat 6A, mevcut uyduların hizmet vermediği Güney-Doğu Asya gibi bölgeleri de kapsayacak. Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerden Türksat 6A’ya erişebilecek. Türksat 6A’nın devreye girmesiyle birlikte Türksat’ın tüm uyduları 4,5 milyar nüfusa yayın yapacak.

Türksat 6A ne zaman fırlatılacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan ilk yapılan açıklamada Türksat 6A’nın 8 Temmuz 2024 haftasında fırlatılacağı açıklanmıştı ancak son haftalarda yapılan açıklamalarda ise uydunun Haziran ayı içerisinde fırlatılacağı duyuruldu. Türksat 6A, Haziran 2024’te SpaceX’in Falcon 9 roketiyle fırlatılacak. Günü ve saati açıklanmadı.

Boeing Starliner uzay aracının ilk insanlı uçuş tarihi belli oldu 10 sa. önce eklendi

Türksat 6A, 42 derece doğu boylamında yer sabit yörüngede, 35 bin 786 kilometre yükseklikte hizmet verecek. Türksat 6A'nın devreye girmesi ile birlikte Türkiye'nin Ku Band kapasitesi 528 Mhz artacak ve 6 bin 668 Mhz'e ulaşacak.

Türksat 6A özellikleri

Faydalı Yük: 16 Ku-Bant Aktarıcı

Yörünge: 42˚ Doğu

Güç Üretimi: 7,5 kW

Tasarım Ömrü: > 15 Yıl

Kütle: Yaklaşık 4250 kg

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Haziran ayında fırlatılacak Türksat 6A için özel logo tasarlandı