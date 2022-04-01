HBM3 bellek tanıtıldı

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Nvidia’nın Hopper sunucu mimarisinde bol bol yer vereceği ve bir nevi dolaylı olarak tanıtılan yeni nesil HBM3 bellek için SK Hynix bir tanıtım yayınladı. GTC 2022 konferansında da bir oturum düzenlenen HBM3 bellek yeni rekorlara imza atıyor.

HBM3 bellek neler sunuyor?

HBM bellekler yüksek veri aktarım hızları sayesinde bir devrim olarak piyasaya çıkmıştı. Ne var ki yüksek maliyetler ve GDDR belleklerin yüksek benimsenme oranları nedeniyle daha çok sunucu sistemleri veya performans odaklı sistemler ile sınırlı kaldı.

Nvidia Hopper kuralları yeniden belirliyor 1 hf. önce eklendi

HBM belleklerin geldiği son nokta olan HBM3 standardı en performanslı ve en hızlı DRAM bellek çeşidi olarak gösteriliyor. Dördüncü nesil bellek HBM2E belleğe göre önemli iyileştirmeler ile birlikte geliyor.

Yığın başına yaklaşık 8000 silikon içi bağlantı - TSV barındıran HBM3 bellek toplamda 12 yığına kadar yükselebiliyor. Böylece 12 yığınlık pakette 100 bin civarında TSV yer alıyor. Toplamda 24GB kapasiteye ulaşan bellek 16 kanal mimarisi ile 6.4Gbps hızlara ulaşabiliyor. Her yığında ise 819GB/s bant genişliği elde ediliyor. Ekstradan iki kanal toplamda 64 sanal kanal da sunabiliyor.

HBM bellekler Seviye 4 ve 5 otonom sürüş sistemlerinde daha çok tercih ediliyor. HBM3 belleklerin yüksek performanslı sistemler, yapay zekâ, makine öğrenme ve gelişmiş sürüş sistemlerinde daha büyük bir rol oynaması bekleniyor.

Diğer taraftan bellek ürünlerinin bir sunucunun güç tüketiminin yüzde 20’sine ulaştığı ifade ediliyor. 2025 yılında ise bu oran yüzde 35 olacak. HBM3 belleklerin GDDR bellekler ile değiştirildiğinde 2030 yılındakarbon emisyonunun 830 bin ton düşürüleceği belirtiliyor.

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