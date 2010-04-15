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HD video oynatabilen Asus Eee PC 1005PR ön-sipariş listelerinde

9 yıl
8,6b
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2
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Resmi tanıtımı kısa bir süre önce yapılan Asus Eee PC 1005PR, ön-sipariş listelerindeki yerini aldı. İkinci nesil Atom platformunu temel alan ve 1.66GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom N450 işlemcisini kullanan yeni netbook, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekranı ve yüksek tanımlı video oynatımına olanak tanıyan Broadcom Crystal HD yongası ile sınıfında iddialı bir model.

Sistem özellikleri arasında 1GB bellek, 250GB kapasiteli sabit disk ve işlemciye entegre olarak gelen GMA 3150 entegre ekran kartı gibi detaylara yer verilen Eee PC 1005PR ile birlikte Asus, kullanıcılara 500GB kapasiteli çevrimiçi depolama alanı da sunuyor. 0.3MP kamera, 10/100 Ethernet, Bluetooth, WiFi, aralıklı tuş dizilimine sahip chiclet klavye ve 6 hücreli pil ile gelen netbook, 11 saate kadar pil süresi tanıyor.

İşletim sistemi olarak Windows 7 Starter'ın eşlik etiği Eee PC 1005PR, 399$ seviyesinden listelenirken satışına ise Mayıs ayında başlanacak.


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Babangida Babayaro 9 yıl
Haber için teşekkürler..
Win7 starter ile olmasaydı güzel olurdu.Diğer özellikleri iyi gibi..
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empire_loups 9 yıl
Türkiye'ye gelme ihtimali yok gibime geldi bi an :)
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