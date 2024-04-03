Hepsiburada'da notebooklarda ve bilgisayar ekipmanlarında sepette net %5 indirim başladı!

Tam Boyutta Gör Hepsiburada, bugüne özel olarak bilgisayar kategorisinde kampanya başlattı. Bilgisayar kategorisinde tüm indirimlere ek sepette yüzde 5 indirim uygulanıyor. Pek çok ürün uygun fiyata satın alınabiliyor.

Hepsiburada’da Tekno Çarşamba indirimleri başladı 4 sa. önce eklendi

İndirimler seçili dizüsütü bilgisayarlarda, ekran kartlarında, işlemcilerde, gaming ekipmanlarda, yazıcılarda, klavye ve mouselarda geçerli. Aşağıdaki bağlantılardaki ürünleri sepete eklediğinizde sepette net yüzde 5 indirim uygulanacak. Kampanya bugün saat 23.59'a kadar devam edecek.

Sepette %5 net indirim kapsamındaki ürünler için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

💻 Laptoplarda Sepette %5 İndirim

🎧 Seçili Bilgisayar ve Ekipmanlarında Sepette %5 İndirim

🖥 Seçili Monitörlerde Sepette %5 Net İndirim

🎮 Seçili Oyunculara özel bilgisayar ve ekipmanlarında sepette %5 indirim

🖨 Yazıcılarda Sepette %5 Net İndirim

⌨️ Seçili Klavye & Mouse'larda Sepette %5 Net İndirim

💾 Seçili Bileşen Ürünlerinde Sepette %5 Net İndirim

🎒Seçili Notebook Çantalarında Sepette %5 Net İndirim

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Alışveriş Haberleri

Hepsiburada'da notebooklarda ve bilgisayar ekipmanlarında %5 indi