Tam Boyutta Gör Hepsiburada, teknolojik ürünlerde bugüne özel indirim başlattı. Tekno Çarşamba indirimleri bu gece 12’ye kadar devam edecek.

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Tekno Çarşamba kampanyası kapsamında cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, tablet bilgisayarlar, ekran kartları, kulaklıklar, USB kablolar, akıllı saatler, elektrikli ev aletleri, beyaz eşyalar ve daha pek çok ürün indirime girdi.

İndirime giren tüm ürünleri Hepsiburada’nın Tekno Çarşamba sayfasından görüntüleyebilirsiniz. İndirimlere ulaşmak için tıklayın:

https://app.hb.biz/tRI0TGIdFNeR

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Hepsiburada’da Tekno Çarşamba indirimleri başladı