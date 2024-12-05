Kasım'da Hepsiburada ve Trendyol'a şikayet yağdı!

- Kasım’da hangi e-ticaret sitesine ne kadar şikayet yazıldı?
- Şikayetvar’da e-ticaret pazaryeri platformlarıyla ilgili en çok şikayet edilenler:
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Kasım’da hangi e-ticaret sitesine ne kadar şikayet yazıldı?
- Trendyol: 3.997
- Hepsiburada: 3.858
- Amazon: 1.118
- n11: 960
- PttAVM: 710
Şikayet sayılarına baktığımızda Trendyol ve Hepsiburada’nın açık ara önde olduğunu görüyoruz. Amazon, n11 ve PttAVM’nin toplam şikayet sayısı Hepsiburada’nın şikayet sayısından geride. Forum DonanımHaber’de Hepsiburada ana konusunda kullanıcıların genellikle fiyatların artırıldıktan sonra indirime girmesinden, indirimli siparişlerin sebepsiz iptal edilmesinden ve ürünle ilgili olumsuz yorumların kaldırılmasından şikayetçi olduğunu görüyoruz.
Şikayetvar’da e-ticaret pazaryeri platformlarıyla ilgili en çok şikayet edilenler:
- Yanlış veya kusurlu ürün teslimatı ve iade sorunları
- Kargo teslimat gecikmeleri ve yanlış adrese teslimat
- Müşteri hizmetleri ile iletişim sorunları
- Sipariş iptali ve para iadesi sorunları
- Faturasız satış ve yetersiz müşteri hizmetleri
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