Kasım'da Hepsiburada ve Trendyol'a şikayet yağdı!

Kasım ayında pek çok müşteri indirimli alışveriş fırsatı yakalarken mağduriyet yaşayan müşteri sayısı da arttı. Hepsiburada ve Trendyol başta olmak üzere e-ticaret platformlarına şikayet yağdı.