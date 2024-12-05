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    Kasım'da Hepsiburada ve Trendyol'a şikayet yağdı!

    Kasım ayında pek çok müşteri indirimli alışveriş fırsatı yakalarken mağduriyet yaşayan müşteri sayısı da arttı. Hepsiburada ve Trendyol başta olmak üzere e-ticaret platformlarına şikayet yağdı.
    Kasım'da Hepsiburada ve Trendyol'a şikayet yağdı! Tam Boyutta Gör
    Kasım ayı boyunca yapılan kampanyalar sayesinde çok sayıda müşteri e-ticaret pazaryerlerinden alışveriş yaptı. Artan siparişler, artan müşteri mağduriyetini de  beraberinde getirdi. Şikayetvar.com verilerine göre Kasım ayı boyunca e-ticaret sektörüyle ilgili toplam 12 bin 53 şikayet yazıldı. En çok şikayeti alan platform ise Hepsiburada ve Trendyol oldu. Bu şikayetlerin yalnızca yüzde 10’u Şikayetvar üzerinden çözüldü.

    Kasım’da hangi e-ticaret sitesine ne kadar şikayet yazıldı?

    • Trendyol: 3.997
    • Hepsiburada: 3.858
    • Amazon: 1.118
    • n11: 960
    • PttAVM: 710

    Şikayet sayılarına baktığımızda Trendyol ve Hepsiburada’nın açık ara önde olduğunu görüyoruz. Amazon, n11 ve PttAVM’nin toplam şikayet sayısı Hepsiburada’nın şikayet sayısından geride. Forum DonanımHaber’de Hepsiburada ana konusunda kullanıcıların genellikle fiyatların artırıldıktan sonra indirime girmesinden, indirimli siparişlerin sebepsiz iptal edilmesinden ve ürünle ilgili olumsuz yorumların kaldırılmasından şikayetçi olduğunu görüyoruz.

    Şikayetvar’da e-ticaret pazaryeri platformlarıyla ilgili en çok şikayet edilenler:

    • Yanlış veya kusurlu ürün teslimatı ve iade sorunları
    • Kargo teslimat gecikmeleri ve yanlış adrese teslimat
    • Müşteri hizmetleri ile iletişim sorunları
    • Sipariş iptali ve para iadesi sorunları
    • Faturasız satış ve yetersiz müşteri hizmetleri
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