Hepsiburada Premium ücreti zamlanıyor: İşte yeni fiyatı

Hepsiburada Premium aboneliği ne kadar oldu?
Kaçıranlar için uzun bir süre aylık 9.90 TL fiyatla sunulan Hepsiburada Premium, Ekim 2023'ten itibaren 19,90 TL'ye zamlandı. Ancak bunun yanında alışverişlerden kazanılan Hepsiparanın miktarı da artırılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise, Premium abonelik ücretlerinin bir kez daha zamlanacağı açıklandı.
Hepsiburada Premium sahiplerine gönderilen bilgilendirme e-postasına göre, halihazırda 19,90 TL olan aylık abonelik ücreti 18 Ocak 2024'ten itibaren 29,90 TL'ye çıkacak. 25 yaş ve altındaki kullanıcılara sunulan Efsane Gençlik aboneliği ise 14,90 TL yerine 19.90 TL olacak. Diğer tarafta bedava BluTV, ücretsiz kargo, kapıda iade ve mobil montajında %50 indirim gibi avantajlar devam edecek.
Premium aboneliği olanlara gönderilen bilgilendirme e-postası şu şekilde:
Hepsiburada Premium’da aylık üyelik ücretini 18 Ocak 2024’ten itibaren 29,90 TL olarak güncelleyeceğiz.
Üyeliğin boyunca bedava kargo, hediye BluTV üyeliği, her alışverişinde Hepsipara kazancı ve çok daha fazla Premium ayrıcalığını her zamanki gibi kullanabileceksin. Premium’un katlanan ayrıcalıklarını
tercih ettiğin için teşekkürler.
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|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|Hepsiburada Premium
|19,90 TL
|29,90 TL
|Hepsiburada Efsane Gençlik
|14,90 TL
|19,90 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.