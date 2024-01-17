Tam Boyutta Gör Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada, ücretsiz kargo ve BluTV üyeliği gibi fırsatlar sunan Premium abonelik ücretine zam yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre halihazırda 19,90 TL olan aylık abonelik ücreti, 18 Ocak 2024’ten itibaren yüzde 50 oranında zamlanıyor.

Hepsiburada Premium aboneliği ne kadar oldu?

Kaçıranlar için uzun bir süre aylık 9.90 TL fiyatla sunulan Hepsiburada Premium, Ekim 2023'ten itibaren 19,90 TL'ye zamlandı. Ancak bunun yanında alışverişlerden kazanılan Hepsiparanın miktarı da artırılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise, Premium abonelik ücretlerinin bir kez daha zamlanacağı açıklandı.

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Hepsiburada Premium sahiplerine gönderilen bilgilendirme e-postasına göre, halihazırda 19,90 TL olan aylık abonelik ücreti 18 Ocak 2024'ten itibaren 29,90 TL'ye çıkacak. 25 yaş ve altındaki kullanıcılara sunulan Efsane Gençlik aboneliği ise 14,90 TL yerine 19.90 TL olacak. Diğer tarafta bedava BluTV, ücretsiz kargo, kapıda iade ve mobil montajında %50 indirim gibi avantajlar devam edecek.

Premium aboneliği olanlara gönderilen bilgilendirme e-postası şu şekilde:

Hepsiburada Premium’da aylık üyelik ücretini 18 Ocak 2024’ten itibaren 29,90 TL olarak güncelleyeceğiz.

Üyeliğin boyunca bedava kargo, hediye BluTV üyeliği, her alışverişinde Hepsipara kazancı ve çok daha fazla Premium ayrıcalığını her zamanki gibi kullanabileceksin. Premium’un katlanan ayrıcalıklarını

tercih ettiğin için teşekkürler.

Hepsiburada Premium Ücretleri (Güncel) - Eski Fiyat Yeni Fiyat Hepsiburada Premium 19,90 TL 29,90 TL Hepsiburada Efsane Gençlik 14,90 TL 19,90 TL

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Hepsiburada Premium ücreti zamlanıyor! İşte yeni fiyatı