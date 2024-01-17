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    Anlık Bildirim

    Hepsiburada Premium ücreti zamlanıyor: İşte yeni fiyatı

    Hepsiburada Premium abonelik ücretine sürpriz bir zam yapıldı. Peki hediye BluTV üyeliği gibi avantajlar sunan Hepsiburada Premium ne kadar oldu? İşte güncel fiyatı
    Hepsiburada Premium ücreti zamlanıyor! İşte yeni fiyatı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada, ücretsiz kargo ve BluTV üyeliği gibi fırsatlar sunan Premium abonelik ücretine zam yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre halihazırda 19,90 TL olan aylık abonelik ücreti, 18 Ocak 2024’ten itibaren yüzde 50 oranında zamlanıyor.

    Hepsiburada Premium aboneliği ne kadar oldu?

    Kaçıranlar için uzun bir süre aylık 9.90 TL fiyatla sunulan Hepsiburada Premium, Ekim 2023'ten itibaren 19,90 TL'ye zamlandı. Ancak bunun yanında alışverişlerden kazanılan Hepsiparanın miktarı da artırılmıştı. Geçtiğimiz saatlerde ise, Premium abonelik ücretlerinin bir kez daha zamlanacağı açıklandı.

    Hepsiburada Premium sahiplerine gönderilen bilgilendirme e-postasına göre, halihazırda 19,90 TL olan aylık abonelik ücreti 18 Ocak 2024'ten itibaren 29,90 TL'ye çıkacak. 25 yaş ve altındaki kullanıcılara sunulan Efsane Gençlik aboneliği ise 14,90 TL yerine 19.90 TL olacak. Diğer tarafta bedava BluTV, ücretsiz kargo, kapıda iade ve mobil montajında %50 indirim gibi avantajlar devam edecek. 

    Premium aboneliği olanlara gönderilen bilgilendirme e-postası şu şekilde:

    Hepsiburada Premium’da aylık üyelik ücretini 18 Ocak 2024’ten itibaren 29,90 TL olarak güncelleyeceğiz.
    Üyeliğin boyunca bedava kargo, hediye BluTV üyeliği, her alışverişinde Hepsipara kazancı ve çok daha fazla Premium ayrıcalığını her zamanki gibi kullanabileceksin. Premium’un katlanan ayrıcalıklarını
    tercih ettiğin için teşekkürler.

    Hepsiburada Premium Ücretleri (Güncel)
    - Eski Fiyat Yeni Fiyat
    Hepsiburada Premium 19,90 TL 29,90 TL
    Hepsiburada Efsane Gençlik 14,90 TL 19,90 TL
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 1 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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