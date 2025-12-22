GeForce NOW'da 100 saat sınırı başlıyor: Fazla oynayan daha çok ödeyecek

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, bulut oyun hizmeti GeForce NOW için daha önce duyurduğu aylık 100 saatlik oyun süresi sınırını 1 Ocak itibarıyla tüm kullanıcılar için uygulamaya alıyor. İlk duyurulduğunda yalnızca yeni aboneleri etkileyen bu karar, artık mevcut ücretli aboneleri de kapsayacak şekilde genişletiliyor.

GeForce NOW'da 100 saat sınırı başlıyor

Paylaşılan detaylara göre Performance (eski adıyla Priority paketi) ve Ultimate aboneleri, Ocak 2025'ten itibaren ayda 100 saat oyun oynama hakkı elde edecek. Buna göre Performance paketi ABS için aylık 9,99 dolar, Ultimate paketi ise 19,99 dolar olarak devam edecek. 100 saatin aşılması durumunda ise ücretlendirme 15 saatlik bloklar üzerinden yapılıyor.

Performance aboneleri her 15 ek saat için 2,99 dolar, Ultimate aboneleri ise 5,99 dolar ödüyor. Süre aşıldığında sistem, bir üst 15 saatlik pakete otomatik olarak yuvarlama yapıyor. Nvidia'ya göre mevcut kullanıcıların yaklaşık %94'ü bu sürenin altındaki kullanımda kalıyor. Bu sınırla ise şirkete göre daha az bekleme süreleri ve daha istikrarlı performans sunacak.

Günlük 3 saat üzerinde sınır aşılıyor

Ufak bir hesaplama yaptığımızda, günlük ortalama 3 saat oyun oynayan kullanıcılar için toplam maliyet değişmiyor ve aylık kullanım yaklaşık 91 saatte kalıyor. Ancak günlük 4 saat seviyesinde kullanımda aylık süre 120 saati aşarken, Performance paketi yaklaşık 15,97 dolar, Ultimate paketi ise 31,97 dolar seviyesine çıkıyor. Günlük 5 saat oyun süresinde bu rakamlar sırasıyla 21,95 dolar ve 43,95 dolar oluyor. Çok yoğun kullanımda, örneğin günde 10 saat, aylık maliyet Performance için 51,85 dolar, Ultimate için ise 103,85 dolar seviyesine kadar yükseliyor.

Türkiye tarafında ise GeForce NOW hâlen Basic (ücretsiz), Premium ve Süreli Premium paketleriyle sunuluyor. Aylık 100 saat sınırının Türkiye’deki paketlere ne zaman ve nasıl yansıyacağına dair resmi bir açıklama paylaşılmadı.

