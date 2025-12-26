Netflix, oyunlararası avatar sistemiyle dikkat çeken Ready Player Me'yi satın aldı

Tam Boyutta Gör Netflix son birkaç yıldır yalnızca bir dizi–film platformu olmanın ötesine geçip, oyun tarafında da kalıcı bir yer edinmeye çalışıyor. Başlangıçta mobil odaklı, daha çok "ek içerik” hissi veren yapımlarla bu alana giren şirket, zamanla vites yükseltti. Bugün artık televizyon ekranında mümkün olduğunca geniş bir kitleye ulaşacak, erişimi kolay ve Netflix deneyimiyle bütünleşmiş oyunlar sunuyor. Üstelik şirket bu alanda elini güçlendirecek adımlar atmaya da devam ediyor.

Warner Bros. anlaşmasıyla birlikte Warner Bros. Games'in müstekbel sahibi hâline gelen, yine aynı dönemde yeni bir FIFA oyunu geliştirmek için önemli bir lisans anlaşmasına imza atan Netflix, bu hafta oyun yatırımlarına bir yenisini daha ekledi ve Estonya çıkışlı avatar platformu Ready Player Me’yi satın aldı.

Finansal detayları henüz açıklanmayan bu satın alımla birlikte Netflix, Ready Player Me’nin geliştirme araçlarını ve teknik altyapısını doğrudan kendi ekosistemine entegre etmeyi planlıyor. Diğer yandan yaklaşık 20 kişilik Ready Player Me ekibinin tamamı da Netflix'e katılacak. Ancak bu geçişin bir bedeli de var: Ready Player Me, bağımsız bir platform olarak sunduğu hizmetleri 31 Ocak 2026 itibarıyla tamamen sonlandıracak. Buna çevrim içi avatar oluşturma aracı PlayerZero da dahil.

Ready Player Me, Oyunlar İçin Ortak Bir Dijital Kimlik ve Avatar Oluşturuyor

2014 yılında kurulan Ready Player Me, geliştiricilere farklı oyunlar ve sanal dünyalar arasında çalışabilen avatarlar oluşturma imkânı sunuyor. Şirketin temel vizyonu, kullanıcı kimliğinin tek bir oyunla sınırlı kalmaması; avatarların farklı dijital deneyimler arasında taşınabilmesi üzerine kurulu.

Netflix açısından bakıldığında bu teknoloji, oyunları birbirinden kopuk deneyimler olmaktan çıkarıp tek bir çatı altında toplayan önemli bir yapı taşı olabilir. Kalıcı avatarlar, ileride sosyal etkileşim, profil kişiselleştirmeve hatta çapraz oyun ilerlemesi gibi özelliklerin önünü açabilecek bir temel sunuyor. Şirketin hedefi, kullanıcıların farklı Netflix oyunları arasında aynı avatarla dolaşabildiği, kalıcı bir dijital kimlik sistemi oluşturmak Ancak Netflix, bu avatar sisteminin ne zaman kullanıma açılacağı ya da hangi oyunlarda ilk olarak yer alacağı konusunda henüz net bir takvim paylaşmış değil.

Netflix'in Ready Player Me yatırımı, oyun dünyasının ötesine uzanan bir stratejinin de parçası olabilir. Bir dönem epey konuşulan metaverse konsepti son dönemde gözden düşmüş olsa da dijital ortamda farklı platformları buluşturan ortak bir deneyim sunma fikri hâlâ teknoloji dünyasının ilgisini çekiyor. Ready Player Me'nin ortak avatar sistemi de bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için kullanışlı bir araç olabilir. Netflix, Ready Player Me'yi televizyon, oyun ve sosyal etkileşimi ortak bir kimlik altında birleştiren bir ekosistem kurmak için kullanabilir.

