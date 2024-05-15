Hepsiburada Premium’a zam geldi: Yüzde 33 zam

Hepsiburada Premium aboneliği ne kadar oldu?
Bugün hayata geçirilecek zamla birlikte Hepsiburada Premium üyeliği aylık 39,90 TL olarak ücretlendirilecek.
Hepsiburada Premium üyeleri her alışverişten %3 hepsipara kazanıyor. Ancak hediye hepsipara limiti alışveriş başına maksium 20 TL olarak uygulanıyor. Bugün itibarıyla bir alışverişten kazanabileceğiniz maksimum tutar 20 TL'den 25 TL'ye yükseltildi.
Hepsiburada Premium sahiplerine gönderilen bilgilendirme e-postasında şu ifadelere yer verildi:
"Hepsiburada Premium’da aylık üyelik ücretini 15 Mayıs 2024’ten itibaren 39,90 TL olarak güncelleyeceğiz.
Üstelik artık her alışverişinde daha fazla Hepsipara kazancaksın. Artık bir alışverişten kazanabileceğin maksimum tutar 20 TL’den 25 TL’ye çıkıyor.
Bedava kargo, hediye BluTV üyeliği, her alışverişinde Hepsipara kazancı ve çok daha fazla Premium ayrıcalığını her zamanki gibi kullanabileceksin.
Premium'un katlanan ayrıcalıklarını tercih ettiğin için teşekkürler.
Sevgiler,
Hepsiburada"
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.