Hepsiburada Premium’a zam geldi: Yüzde 33 zam

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada'nın ayrıcalıklı üyelik hizmeti Hepsiburada Premium'a zam geliyor. Ücretsiz kargo, hediye HepsiPay ve BluTV gibi fırsatlar sunan Premium abonelik ücreti bugün yüzde 33 oranında zamlanıyor. Yapılan açıklamaya göre halihazırda 29,90 TL olan aylık abonelik ücreti 39,90 TL'ye çıkıyor.

Hepsiburada Premium aboneliği ne kadar oldu?

Bugün hayata geçirilecek zamla birlikte Hepsiburada Premium üyeliği aylık 39,90 TL olarak ücretlendirilecek.

Hepsiburada Premium üyeleri her alışverişten %3 hepsipara kazanıyor. Ancak hediye hepsipara limiti alışveriş başına maksium 20 TL olarak uygulanıyor. Bugün itibarıyla bir alışverişten kazanabileceğiniz maksimum tutar 20 TL'den 25 TL'ye yükseltildi.

Hepsiburada Premium sahiplerine gönderilen bilgilendirme e-postasında şu ifadelere yer verildi:

"Hepsiburada Premium’da aylık üyelik ücretini 15 Mayıs 2024’ten itibaren 39,90 TL olarak güncelleyeceğiz.

Üstelik artık her alışverişinde daha fazla Hepsipara kazancaksın. Artık bir alışverişten kazanabileceğin maksimum tutar 20 TL’den 25 TL’ye çıkıyor.

Bedava kargo, hediye BluTV üyeliği, her alışverişinde Hepsipara kazancı ve çok daha fazla Premium ayrıcalığını her zamanki gibi kullanabileceksin.

Premium'un katlanan ayrıcalıklarını tercih ettiğin için teşekkürler.

Sevgiler,

Hepsiburada"

