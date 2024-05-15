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    Anlık Bildirim

    Hepsiburada Premium’a zam geldi: Yüzde 33 zam

    Hepsiburada Premium üyelik ücretine yeni bir zam geldi. Hepsiburada Premium ücreti artık 29,90 TL yerine 39,90 TL olacak.                                         
    Hepsiburada Premium’a zam geldi: Yüzde 33 zam Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Hepsiburada'nın ayrıcalıklı üyelik hizmeti Hepsiburada Premium'a zam geliyor. Ücretsiz kargo, hediye HepsiPay ve BluTV gibi fırsatlar sunan Premium abonelik ücreti bugün yüzde 33 oranında zamlanıyor. Yapılan açıklamaya göre halihazırda 29,90 TL olan aylık abonelik ücreti 39,90 TL'ye çıkıyor.

    Hepsiburada Premium aboneliği ne kadar oldu?

    Bugün hayata geçirilecek zamla birlikte Hepsiburada Premium üyeliği aylık 39,90 TL olarak ücretlendirilecek.

    Hepsiburada Premium üyeleri her alışverişten %3 hepsipara kazanıyor. Ancak hediye hepsipara limiti alışveriş başına maksium 20 TL olarak uygulanıyor. Bugün itibarıyla bir alışverişten kazanabileceğiniz maksimum tutar 20 TL'den 25 TL'ye yükseltildi.

    Hepsiburada Premium sahiplerine gönderilen bilgilendirme e-postasında şu ifadelere yer verildi:

    "Hepsiburada Premium’da aylık üyelik ücretini 15 Mayıs 2024’ten itibaren 39,90 TL olarak güncelleyeceğiz.
    Üstelik artık her alışverişinde daha fazla Hepsipara kazancaksın. Artık bir alışverişten kazanabileceğin maksimum tutar 20 TL’den 25 TL’ye çıkıyor.
    Bedava kargo, hediye BluTV üyeliği, her alışverişinde Hepsipara kazancı ve çok daha fazla Premium ayrıcalığını her zamanki gibi kullanabileceksin.
    Premium'un katlanan ayrıcalıklarını tercih ettiğin için teşekkürler.
    Sevgiler, 
    Hepsiburada"

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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