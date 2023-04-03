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    Her beş Windows PC'den biri Windows 11 çalıştırıyor: Türkiye'de durum nasıl?

    StatCounter, Windows işletim sistemlerinin pazar paylarını ortaya koyan son istatistikeri paylaştı. Yayınlanan veriler dünyadaki her beş Windows PC'den biri Windows 11 çalıştırdığını gösteriyor.
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    Her beş Windows PC'den biri Windows 11 çalıştırıyor Tam Boyutta Gör
    StatCounter, Mart 2023 itibariyle işletim sistemlerinin pazar payına ilişkin verileri yayınladı. Microsoft'un işletim sistemini çalıştıran bilgisayarlar arasında Windows 11'in payı ilk kez %20 sınırını aştı. Windows sürümlerinin mevcut dağılımı şu şekilde:
    • Windows 10 - %73.48
    • Windows 11 - %20.94
    • Windows 7 - %3.72
    • Windows 8.1 - %0.84
    • Windows 8 - %0.51

    Windows 7 ve 8.1'in payları son aylarda önemli ölçüde geriledi. Bunun başlıca nedeni Windows 8.1'e yönelik uzatılmış desteğin 10 Ocak'ta sona ermesi ve Windows 7 için ücretli güncelleme sunulması.

    Söz konusu değişikliklerden en çok yararlanan Windows 10 oldu. Ocak ayından bu yana payı neredeyse %5 arttı. Windows 11'in kullanım oranı ise bu süre içerisinde %2.5 yükseldi.

    Her beş Windows PC'den biri Windows 11 çalıştırıyor Tam Boyutta Gör

    Türkiye istatistikleri

    StatCounter tarafından paylaşılan istatistikleri odak noktası Türkiye olacak şekilde filtrelediğimizde ise karşımıza aşağıdaki şekilde bir tablo çıkıyor. İşte ülkemizdeki Windows işletim sistemi kullanım oranları:

    • Windows 10 - %80.66
    • Windows 11 - %13.78
    • Windows 7 - %3.9
    • Windows 8.1 - %1.07
    • Windows 8 - %0.28
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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 1 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 2 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 4 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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