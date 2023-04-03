Her beş Windows PC'den biri Windows 11 çalıştırıyor: Türkiye'de durum nasıl?

Tam Boyutta Gör StatCounter, Mart 2023 itibariyle işletim sistemlerinin pazar payına ilişkin verileri yayınladı. Microsoft'un işletim sistemini çalıştıran bilgisayarlar arasında Windows 11'in payı ilk kez %20 sınırını aştı. Windows sürümlerinin mevcut dağılımı şu şekilde:

Windows 10 - %73.48

Windows 11 - %20.94

Windows 7 - %3.72

Windows 8.1 - %0.84

Windows 8 - %0.51

Windows 11 ekran parlaklığını otomatik ayarlayacak 1 gün önce eklendi

Windows 7 ve 8.1'in payları son aylarda önemli ölçüde geriledi. Bunun başlıca nedeni Windows 8.1'e yönelik uzatılmış desteğin 10 Ocak'ta sona ermesi ve Windows 7 için ücretli güncelleme sunulması.

Söz konusu değişikliklerden en çok yararlanan Windows 10 oldu. Ocak ayından bu yana payı neredeyse %5 arttı. Windows 11'in kullanım oranı ise bu süre içerisinde %2.5 yükseldi.

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Türkiye istatistikleri

StatCounter tarafından paylaşılan istatistikleri odak noktası Türkiye olacak şekilde filtrelediğimizde ise karşımıza aşağıdaki şekilde bir tablo çıkıyor. İşte ülkemizdeki Windows işletim sistemi kullanım oranları:

Windows 10 - %80.66

Windows 11 - %13.78

Windows 7 - %3.9

Windows 8.1 - %1.07

Windows 8 - %0.28

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Her beş Windows PC'den biri Windows 11 çalıştırıyor