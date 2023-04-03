Her beş Windows PC'den biri Windows 11 çalıştırıyor: Türkiye'de durum nasıl?

- Windows 10 - %73.48
- Windows 11 - %20.94
- Windows 7 - %3.72
- Windows 8.1 - %0.84
- Windows 8 - %0.51
Windows 7 ve 8.1'in payları son aylarda önemli ölçüde geriledi. Bunun başlıca nedeni Windows 8.1'e yönelik uzatılmış desteğin 10 Ocak'ta sona ermesi ve Windows 7 için ücretli güncelleme sunulması.
Söz konusu değişikliklerden en çok yararlanan Windows 10 oldu. Ocak ayından bu yana payı neredeyse %5 arttı. Windows 11'in kullanım oranı ise bu süre içerisinde %2.5 yükseldi.
Türkiye istatistikleri
StatCounter tarafından paylaşılan istatistikleri odak noktası Türkiye olacak şekilde filtrelediğimizde ise karşımıza aşağıdaki şekilde bir tablo çıkıyor. İşte ülkemizdeki Windows işletim sistemi kullanım oranları:
- Windows 10 - %80.66
- Windows 11 - %13.78
- Windows 7 - %3.9
- Windows 8.1 - %1.07
- Windows 8 - %0.28
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı