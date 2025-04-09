Tarife rüzgarı Apple’ı vurdu, Microsoft en değerli şirket oldu

Piyasalardaki bu dalgalanmanın temelinde ise ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalata yönelik açıkladığı geniş kapsamlı gümrük tarifeleri yer alıyor. Aralarında Çin'in de bulunduğu 100’den fazla ülkeye uygulanmaya başlanan yeni vergiler, yatırımcıları tedirgin ederken, özellikle küresel tedarik zincirine büyük ölçüde bağlı olan teknoloji şirketlerini sert etkiledi.
Apple Çin'e bağımlılığının bedelini ödüyor
Diğer yandan, Microsoft’un yazılım tabanlı iş modeli, onu bu tür dışsal ekonomik şoklara karşı daha dayanıklı kılıyor. Jefferies tarafından yayımlanan son analizde, Microsoft’un tarifeler karşısında daha "yalıtılmış" bir pozisyonda olduğu vurgulanıyor.
Öte yandan Apple, Microsoft ve Nvidia’nın piyasa değerleri geçtiğimiz aylarda 3 trilyon doları aşarak rekorlar kırmıştı. Ancak şimdiki durumda her üç firma da bu eşiğin hayli altında bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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