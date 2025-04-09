Tarife rüzgarı Apple’ı vurdu, Microsoft en değerli şirket oldu

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Tam Boyutta Gör ABD merkezli teknoloji devlerinden Apple, son dört işlem gününde yaşadığı sert düşüşle tahtını Microsoft’a kaptırdı. Hisselerinde yaşanan yüzde 23’lük gerileme, şirketin piyasa değerini 2,59 trilyon dolara düşürürken, Microsoft aynı dönemde 2,64 trilyon dolarlık değeriyle dünyanın en değerli halka açık şirketi konumuna yeniden yerleşti.

Piyasalardaki bu dalgalanmanın temelinde ise ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalata yönelik açıkladığı geniş kapsamlı gümrük tarifeleri yer alıyor. Aralarında Çin'in de bulunduğu 100’den fazla ülkeye uygulanmaya başlanan yeni vergiler, yatırımcıları tedirgin ederken, özellikle küresel tedarik zincirine büyük ölçüde bağlı olan teknoloji şirketlerini sert etkiledi.

Apple Çin'e bağımlılığının bedelini ödüyor

Tam Boyutta Gör iPhone üretiminde Çin’e büyük oranda bağımlı olan Apple, bu ticaret geriliminden en sert etkilenen şirketlerin başında geliyor. UBS analistleri, iPhone 16 Pro Max’in ABD satış fiyatının 350 dolar kadar artabileceğini öngörüyor. Artan üretim maliyetleri ve olası fiyat yükselişleri, tüketici talebini olumsuz etkileyebilir.

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Diğer yandan, Microsoft’un yazılım tabanlı iş modeli, onu bu tür dışsal ekonomik şoklara karşı daha dayanıklı kılıyor. Jefferies tarafından yayımlanan son analizde, Microsoft’un tarifeler karşısında daha "yalıtılmış" bir pozisyonda olduğu vurgulanıyor.

Öte yandan Apple, Microsoft ve Nvidia’nın piyasa değerleri geçtiğimiz aylarda 3 trilyon doları aşarak rekorlar kırmıştı. Ancak şimdiki durumda her üç firma da bu eşiğin hayli altında bulunuyor.

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