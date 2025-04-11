Windows Recall nihayet kullanıma alınıyor

Nihayet geliyor
Recall, Copilot Plus destekli bilgisayarlarda yapılan işlemlerin ekran görüntülerini arka planda kaydederek, kullanıcıların daha sonra bu içeriklere kolayca ulaşmasını amaçlıyor. Ancak bu işlevsellik, beraberinde ciddi gizlilik ve güvenlik endişelerini de getirmişti. Özellikle siber güvenlik uzmanlarının uyarıları sonrası Microsoft, Recall’ın orijinal çıkış tarihini geçtiğimiz Haziran ayından Ekim ayına ertelemek zorunda kalmıştı. Nitekim bu tarihte de özellik yayınlanmadı ve Microsoft, kullanıcılarına "güvenli ve güvenilir bir deneyim" sunma sözü verdi.
Aradan geçen aylar boyunca Microsoft, sınırlı sayıda Windows Insider kullanıcısına Recall’ın önizleme sürümüne erişim sağladı. İlk olarak yalnızca Qualcomm işlemcili Copilot Plus cihazlarda test edilen özellik, daha sonra Intel ve AMD tabanlı sistemlere de açıldı. Öte yandan Microsoft, geçtiğimiz gün yayınladığı blog gönderisinde Recall’ın kullanıcı onayıyla çalıştığını ve istenildiği zaman durdurulabileceğini belirterek gizlilik konusundaki endişeleri hafifletmeye çalıştı. Tüm Insider’lar için özelliğin ne zaman devreye gireceği belirsiz ancak Microsoft’un bu adımı, Recall’ın nihai kullanıma alınmasının yakın olduğunu gösteriyor.Kaynakça https://blogs.windows.com/windows-insider/2025/04/10/releasing-windows-11-build-26100-3902-to-the-release-preview-channel/ https://www.theverge.com/news/646911/microsoft-recall-windows-insiders-preview Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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