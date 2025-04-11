Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Windows Recall nihayet kullanıma alınıyor

    Microsoft’un uzunca bir süredir ertelediği tartışmalı Recall adlı özelliği kademeli olarak Windows Insider'ların kullanımına sunulmaya başlanıyor. Recall, Windows’a görsel hafıza getiriyor.
    Windows Recall nihayet kullanıma alınıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un uzun süredir beklenen ve tartışmalara yol açan Recall özelliği, nihayet Windows Insider kullanıcılarına kademeli olarak sunulmaya başlandı. Bu adım, özelliğin yakın gelecekte daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşacağının habercisi olarak yorumlanıyor. Özellik, ilk tanıtıldığında mahremiyet ve güvenlik kaygılarıyla büyük eleştiriler almıştı.

    Nihayet geliyor

    Recall, Copilot Plus destekli bilgisayarlarda yapılan işlemlerin ekran görüntülerini arka planda kaydederek, kullanıcıların daha sonra bu içeriklere kolayca ulaşmasını amaçlıyor. Ancak bu işlevsellik, beraberinde ciddi gizlilik ve güvenlik endişelerini de getirmişti. Özellikle siber güvenlik uzmanlarının uyarıları sonrası Microsoft, Recall’ın orijinal çıkış tarihini geçtiğimiz Haziran ayından Ekim ayına ertelemek zorunda kalmıştı. Nitekim bu tarihte de özellik yayınlanmadı ve Microsoft, kullanıcılarına "güvenli ve güvenilir bir deneyim" sunma sözü verdi.

    Aradan geçen aylar boyunca Microsoft, sınırlı sayıda Windows Insider kullanıcısına Recall’ın önizleme sürümüne erişim sağladı. İlk olarak yalnızca Qualcomm işlemcili Copilot Plus cihazlarda test edilen özellik, daha sonra Intel ve AMD tabanlı sistemlere de açıldı. Öte yandan Microsoft, geçtiğimiz gün yayınladığı blog gönderisinde Recall’ın kullanıcı onayıyla çalıştığını ve istenildiği zaman durdurulabileceğini belirterek gizlilik konusundaki endişeleri hafifletmeye çalıştı. Tüm Insider’lar için özelliğin ne zaman devreye gireceği belirsiz ancak Microsoft’un bu adımı, Recall’ın nihai kullanıma alınmasının yakın olduğunu gösteriyor.

    Kaynakça https://blogs.windows.com/windows-insider/2025/04/10/releasing-windows-11-build-26100-3902-to-the-release-preview-channel/ https://www.theverge.com/news/646911/microsoft-recall-windows-insiders-preview
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 45 dakika önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 2 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kızılaydan bahçeli"ye nasıl gidilir dtv nedir gözde uçuşan cisimler yorumları tribudat forte egea start stop devre dışı motoru kontrol ettirin

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi 13
    Xiaomi Redmi 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite
    Acer Aspire Lite
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum