Microsoft duyurdu: Outlook'ta işlemci hatası keşfedildi

Outlook'ta işlemci hatası keşfedildi
Outlook'ta yaşanan hatanın yeni olmadığını söyleyelim. İlk kez Kasım 2024'te raporlanmaya başlayan hata bir süredir devam ediyordu. Yeni duyuruda ise resmi olarak doğrulanmış oldu. Belgeye göre, Outlook Classic'in Windows sürümünde e-posta yazma sırasında CPU kullanımı %30 ila %50 arasında artabiliyor.
Hatta bazı kullanıcılar, Intel Core i9-14900HX işlemcili sistemlerinde yalnızca "Yeni Mesaj" penceresinin açık olmasıyla CPU sıcaklıklarının 95 dereceyi aştığını söylüyor. Sorunun kaynağı ise henüz açıklanmadı. Ancak özellikle Haziran 2024’te yayımlanan Version 2406 Build 17726.20126 ve sonrasında gelen güncellemeleri içeren Current Channel, Monthly Enterprise Channel ve Insider Channel sürümlerinde görülüyor.
Henüz kalıcı bir düzeltme ise sunulmuş değil, ancak Microsoft geçici bir çözüm öneriyor. Bu tür performans sorunlarıyla karşılaşan kullanıcılar, Microsoft 365 uygulamalarının güncelleme kanalını değiştirerek daha sorunsuz Semi-Annual sürümüne geçebilir. Bu süreçte ise Microsoft Outlook ekibi konuyu araştırmaya devam edecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ben gırgır şamata olsun diye yazıyorum :)
hacı sana mesaj sayım artsın diye yazıyorum yanlış anlama ama çok komiksin.
merak etme altta uçan halleri ile hürkuş ve hürjet var. https://www.youtube.com/watch?v=gumEhKv-6ak tühhh. bunların da 5-6 yıl öncesinden koreceleri varmış ya la :))))))))))))) [resim]
Video çalışmıyor.