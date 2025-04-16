Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft duyurdu: Outlook'ta işlemci hatası keşfedildi

    Outlook Classic'te e-posta yazarken CPU artışı, donma ve yavaşlama mı yaşıyorsunuz? Microsoft, sorunu doğruladı ve geçici bir çözüm paylaştı. İşte detaylar...  
    Microsoft duyurdu: Outlook'ta işlemci hatası keşfedildi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Outlook Classic kullanan kullanıcıların uzun süredir şikayet ettiği bir sorunu nihayet doğruladı. Uygulamadaki bir yazılım hatası, işlemci kullanımının ciddi derecede artmasına yol açıyor. Microsoft ise konu hakkında geçici bir çözüm paylaştı. İşte detaylar...

    Outlook'ta işlemci hatası keşfedildi

    Outlook'ta yaşanan hatanın yeni olmadığını söyleyelim. İlk kez Kasım 2024'te raporlanmaya başlayan hata bir süredir devam ediyordu. Yeni duyuruda ise resmi olarak doğrulanmış oldu. Belgeye göre, Outlook Classic'in Windows sürümünde e-posta yazma sırasında CPU kullanımı %30 ila %50 arasında artabiliyor.

    Hatta bazı kullanıcılar, Intel Core i9-14900HX işlemcili sistemlerinde yalnızca "Yeni Mesaj" penceresinin açık olmasıyla CPU sıcaklıklarının 95 dereceyi aştığını söylüyor. Sorunun kaynağı ise henüz açıklanmadı. Ancak özellikle Haziran 2024’te yayımlanan Version 2406 Build 17726.20126 ve sonrasında gelen güncellemeleri içeren Current Channel, Monthly Enterprise Channel ve Insider Channel sürümlerinde görülüyor.

    Henüz kalıcı bir düzeltme ise sunulmuş değil, ancak Microsoft geçici bir çözüm öneriyor. Bu tür performans sorunlarıyla karşılaşan kullanıcılar, Microsoft 365 uygulamalarının güncelleme kanalını değiştirerek daha sorunsuz Semi-Annual sürümüne geçebilir. Bu süreçte ise Microsoft Outlook ekibi konuyu araştırmaya devam edecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 3 saat önce

    ben gırgır şamata olsun diye yazıyorum :)

    Profil resmi
    AlbatrosD.IIIFazılBey 5 saat önce

    hacı sana mesaj sayım artsın diye yazıyorum yanlış anlama ama çok komiksin.

    P
    pskillercheto 5 saat önce

    merak etme altta uçan halleri ile hürkuş ve hürjet var. https://www.youtube.com/watch?v=gumEhKv-6ak tühhh. bunların da 5-6 yıl öncesinden koreceleri varmış ya la :))))))))))))) [resim]

    Profil resmi
    AlbatrosD.IIIFazılBey 6 saat önce

    Video çalışmıyor.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    illegal işler pkob fasikül yoğuşmalı kombi vapur sesi cin çağırmak için ne yapmalıyız dizel araba hava yaparsa nasıl çalışır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HONOR Magic 6 Pro
    HONOR Magic 6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P2
    Acer TravelMate P2
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum