2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Windows PC’de WhatsApp kullanıyorsanız dosya eklerine karşı dikkatli olmanızda fayda var. Fotoğraf veya videoyu indirmek yerine bilgisayarınıza kötü amaçlı yazılım bulaştırmış olabilirsiniz. Güvenlik açığı, tehdit aktörlerinin ve siber saldırganların zararlı kötü amaçlı kodları zararsız ek dosyaları biçiminde gizlemesine olanak tanıyor.

WhatsApp'ın yeni özelliği ile mesaj güvenliğiniz artıyor 4 gün önce eklendi

WhatsApp Windows uygulamasını etkiliyor

WhatsApp, gelen ekleri MIME türlerine göre (dosya içeriğinin tanımlayıcısı) tanımlasa da dosya açılmaya çalışıldığında uzantısına bakıyor. Yeni ortaya çıkarılan güvenlik açığı bu uyumsuzluğu kullanıyor. WhatsApp tarafından zararsız bir resim olarak gösterilen bir dosya, aslında üzerine tıklandığında bir program olarak çalışan .exe dosyası olabilir.

WhatsApp'ın ana şirketi Meta’ya göre, kullanıcı WhatsApp üzerinden eki açarken içeriğini görüntülemek yerine zararlı kodun çalıştırılmasını sağlayabilir. Söz konusu açık yalnızca WhatsApp Windows uygulamasını etkiliyor ve 2.2450.6 sürümüyle birlikte kapatıldı.

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WhatsApp eklerini açarken dikkat: Kritik güvenlik açığı kapatıldı