Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    WhatsApp eklerini açarken dikkat: Kritik güvenlik açığı kapatıldı!

    Meta, kötü niyetli kişilerin WhatsApp Windows uygulamasında  yürütülebilir dosyaları görüntü olarak göstermesine olanak tanıyan bir güvenlik açığını kapattı.    
    whatsapp windows güvenlik açığı Tam Boyutta Gör
    Windows PC’de WhatsApp kullanıyorsanız dosya eklerine karşı dikkatli olmanızda fayda var. Fotoğraf veya videoyu indirmek yerine bilgisayarınıza kötü amaçlı yazılım bulaştırmış olabilirsiniz. Güvenlik açığı, tehdit aktörlerinin ve siber saldırganların zararlı kötü amaçlı kodları zararsız ek dosyaları biçiminde gizlemesine olanak tanıyor.

    WhatsApp Windows uygulamasını etkiliyor

    WhatsApp, gelen ekleri MIME türlerine göre (dosya içeriğinin tanımlayıcısı) tanımlasa da dosya açılmaya çalışıldığında uzantısına bakıyor. Yeni ortaya çıkarılan güvenlik açığı bu uyumsuzluğu kullanıyor. WhatsApp tarafından zararsız bir resim olarak gösterilen bir dosya, aslında üzerine tıklandığında bir program olarak çalışan .exe dosyası olabilir.

    WhatsApp'ın ana şirketi Meta’ya göre, kullanıcı WhatsApp üzerinden eki açarken içeriğini görüntülemek yerine zararlı kodun çalıştırılmasını sağlayabilir. Söz konusu açık yalnızca WhatsApp Windows uygulamasını etkiliyor ve 2.2450.6 sürümüyle birlikte kapatıldı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 7 saat önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    daihatsu terios 1.3 sx 4x4 yorumlar batman arkham asylum türkçe yama incehesap güvenilir mi casino forum nitromix ioni

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F 5G
    OPPO Reno13 F 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum