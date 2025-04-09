WhatsApp eklerini açarken dikkat: Kritik güvenlik açığı kapatıldı!

WhatsApp Windows uygulamasını etkiliyor
WhatsApp, gelen ekleri MIME türlerine göre (dosya içeriğinin tanımlayıcısı) tanımlasa da dosya açılmaya çalışıldığında uzantısına bakıyor. Yeni ortaya çıkarılan güvenlik açığı bu uyumsuzluğu kullanıyor. WhatsApp tarafından zararsız bir resim olarak gösterilen bir dosya, aslında üzerine tıklandığında bir program olarak çalışan .exe dosyası olabilir.
WhatsApp'ın ana şirketi Meta’ya göre, kullanıcı WhatsApp üzerinden eki açarken içeriğini görüntülemek yerine zararlı kodun çalıştırılmasını sağlayabilir. Söz konusu açık yalnızca WhatsApp Windows uygulamasını etkiliyor ve 2.2450.6 sürümüyle birlikte kapatıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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