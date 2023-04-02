Windows 11 ekran parlaklığını otomatik ayarlayacak: Sensöre ihtiyaç duymuyor

Tam Boyutta Gör Microsoft , Windows 11 işletim sistemi için dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarda ekran parlaklığının otomatik olarak ayarlamasını sağlayacak yeni bir özelliği test ediyor.

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Uyarlanabilir ekran parlaklığı ayarlama teknolojisi, tabletlerde ve akıllı telefonlarda uzun süredir kullanılmakta. Bu özellik ekranın parlaklık seviyesini ortama göre otomatik olarak ayarlayarak kullanıcının gözlerindeki yükü azaltır ve pil tasarrufu sağlar. Ancak ortam ışığının seviyesini okuyan sensörlere dayalı olarak çalışır.

Ekran parlaklığı değişikliklerine göre çalışacak

Windows 11 işletim sisteminin bir parçası olarak geliştirilen ekran parlaklığı teknolojisi, sadece dizüstü bilgisayarlarda değil, masaüstü PC'lerde de çalışacak. Ortam ışığına dayalı sensörler kullanarak parlaklığı ayarlayan mobil cihazlardaki sistemlerin aksine, Windows 11, ekrandaki parlaklık değişikliklerine yanıt veriyor.

Tam Boyutta Gör Örneğin, Dosya Gezgini'ni karanlık bir temayla başlatırsanız ve daha sonra Chrome'da beyaz arka planlı bir web sayfasına geçerseniz, cihazınız ekran parlaklığını azaltarak hem pil ömründen tasarruf sağlayacak hem de gözlerinizi yormayacak. Ayrıca dizüstü bilgisayarlar için, otomatik ekran parlaklığı özelliğinin, cihazınızın yalnızca pil ile çalışırken devreye girmesini sağlayabileceksiniz.

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Windows 11 ekran parlaklığını otomatik ayarlayacak