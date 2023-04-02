Windows 11 ekran parlaklığını otomatik ayarlayacak: Sensöre ihtiyaç duymuyor

Uyarlanabilir ekran parlaklığı ayarlama teknolojisi, tabletlerde ve akıllı telefonlarda uzun süredir kullanılmakta. Bu özellik ekranın parlaklık seviyesini ortama göre otomatik olarak ayarlayarak kullanıcının gözlerindeki yükü azaltır ve pil tasarrufu sağlar. Ancak ortam ışığının seviyesini okuyan sensörlere dayalı olarak çalışır.
Ekran parlaklığı değişikliklerine göre çalışacak
Windows 11 işletim sisteminin bir parçası olarak geliştirilen ekran parlaklığı teknolojisi, sadece dizüstü bilgisayarlarda değil, masaüstü PC'lerde de çalışacak. Ortam ışığına dayalı sensörler kullanarak parlaklığı ayarlayan mobil cihazlardaki sistemlerin aksine, Windows 11, ekrandaki parlaklık değişikliklerine yanıt veriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı