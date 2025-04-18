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    Windows 11'de resimlerden metin kopyalama basitleşiyor

    Windows 11'in Ekran Alıntısı Aracı, resimlerden metin kopyalamanıza zaten izin veriyordu. Ancak Microsoft, bu işlevi iyileştirerek kullanımını daha kolay hale getiriyor.
    Windows 11'de resimlerden metin kopyalama basitleşiyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11’de görüntülerden metin kopyalama sürecini daha hızlı ve pratik hale getirecek yeni bir adım attı. Şirketin Insider Programı kapsamında yayımlanan en son önizleme sürümü, Ekran Alıntısı Aracına kullanıcı deneyimini iyileştiren önemli bir güncelleme getiriyor.

    Görsellerdeki metni kopyalamak kolaylaştı

    Windows 11'de resimlerden metin kopyalama basitleşiyor Tam Boyutta Gör
    Windows 11 Insider 11.2503.27.0 sürümünü kullanan Canary ve Dev kanalı test kullanıcıları, Ekran Alıntısı Aracının araç çubuğunda yer alan yeni bir metin çıkarma (text extractor) simgesiyle tanıştı. Bu simge sayesinde artık ekran görüntüsü almak zorunda kalmadan doğrudan metin seçip kopyalamak mümkün hale geliyor.

    Mevcut genel sürümde bu işlevsellik hem Ekran Alıntısı Aracı hem de Fotoğraflar uygulamasında bulunuyordu. Ancak kullanıcıların önce bir görseli açması, ardından üstte ya da altta konumlanan metin ikonuna tıklaması gerekiyordu. Yeni yapıdaysa bu süreç önemli ölçüde sadeleşti: Başlat Menüsü’nden Ekran Alıntısı Aracı başlatıldığında veya Win + Shift + S kısayolu kullanıldığında, araç çubuğunda beliren metin çıkarma simgesine tıklayarak istenilen alan seçilebiliyor.

    Seçim yapıldıktan sonra kullanıcılar ister belirli bölümleri ister tüm metni panoya kopyalayabiliyor. Ayrıca açılır menüde satır sonlarını kaldırmak veya “Tüm metni kopyala” gibi ek seçenekler de sunuluyor.

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