Windows 11'de resimlerden metin kopyalama basitleşiyor

Görsellerdeki metni kopyalamak kolaylaştı
Mevcut genel sürümde bu işlevsellik hem Ekran Alıntısı Aracı hem de Fotoğraflar uygulamasında bulunuyordu. Ancak kullanıcıların önce bir görseli açması, ardından üstte ya da altta konumlanan metin ikonuna tıklaması gerekiyordu. Yeni yapıdaysa bu süreç önemli ölçüde sadeleşti: Başlat Menüsü’nden Ekran Alıntısı Aracı başlatıldığında veya Win + Shift + S kısayolu kullanıldığında, araç çubuğunda beliren metin çıkarma simgesine tıklayarak istenilen alan seçilebiliyor.
Seçim yapıldıktan sonra kullanıcılar ister belirli bölümleri ister tüm metni panoya kopyalayabiliyor. Ayrıca açılır menüde satır sonlarını kaldırmak veya “Tüm metni kopyala” gibi ek seçenekler de sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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