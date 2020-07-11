Hibrit Ford Transit modelleri Türkiye'de: İşte fiyat ve özellikleri

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Ford'un Türkiye'de üretilen lider ticari modelleri; Transit Van Hibrit ve Transit Custom Van Hibrit yeni 2.0lt EcoBlue Hibrit 170 hp dizel motor ile sunulurken, Tourneo Custom Hibrit ise daha yüksek performans ve daha yüksek çekiş gücüne sahip EcoBlue Hibrit 185 hp versiyonu ile müşterilerini bekliyor.

Ford’un ticari araç modellerinde sunduğu hibrit teknolojisinde, güçlü, verimli ve gelişmiş 2.0 EcoBlue dizel motora destek olan, ikincil bir güç kaynağı, 48 voltluk lityum iyon bir batarya bulunuyor. Bu batarya tek başına aracınızı harekete geçirmiyor, dizel motoru destekleyerek, yakıt tüketiminin düşmesine de yardımcı oluyor. Ayrıca düşük hızlarda sağlamış olduğu gelişmiş tork tepkisi ile daha keyifli ve verimli bir sürüş deneyimi sunuyor.

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EcoBlue Hibrit motorlar, şarj etmeye gerek kalmadan, iki yöntemle kendiliğinden şarj oluyor. Rejeneratif Fren özelliği bataryanın, frenleme anında oluşan ve boşa giden enerjiyi kullanarak şarj edilmesini sağlarken, motora entegre edilen jeneratör sayesinde de mekanik enerji elektriğe çevrilerek batarya şarj ediliyor.

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Transit Van Hibrit, 170PS 2.0lt EcoBlue Hibrit dizel motoru sayesinde şehir içi kullanımda %21’e varan yakıt tasarrufu vadediyor. Şehir içi kullanımda 6.8 lt/100 km, şehir dışı 6.5 lt/100km yakıt tüketimi verilerine sahip olan araç Trend donanım ile sunuluyor.

2020 Uluslararası Yılın Ticari Aracı (IVOTY) ödüllü Transit Custom Van Hibrit, sunulan 170PS 2.0lt EcoBlue dizel motor hibrit versiyonları ile şehir içi kullanımda %17’e varan yakıt tasarrufu vadediyor. Araç, şehir içi kullanımda 6.2 lt/100 km, şehir dışı 6.1 lt/100km yakıt tüketimi verilerine sahip.

Tourneo Custom, dokuz yolcu ve yük taşırken daha yüksek performans ve daha yüksek çekiş gücü için 170 beygir versiyonun yanı sıra şimdi 415 Nm torka sahip yeni bir 185 beygirlik hibrit versiyon ile de sunuluyor. 185 beygir gücünde 2.0 lt EcoBlue motorlu Hibrit Tourneo Custom, şehir içi kullanımda %23’e varan yakıt tasarrufu sağlıyor. Şehir içi kullanımda 5.9 lt/100 km, şehir dışı 5.4 lt/100km yakıt tüketimi verilerine sahip olan araç Euro NCAP tarafından çarpışma testlerinde 5 yıldız ile ödüllendirildi.

Yeni Ford Transit Van Hibrit 208.300 TL’den, Transit Custom Van Hibrit 198.100 TL’den ve Tourneo Custom Hibrit ise 302.300 TL'den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla Ford Yetkili Satıcıları’nda müşterileri bekliyor.

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