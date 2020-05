Hibrit yüzer platform, deniz üzerinde farklı kaynaklardan elektrik üretmeyi mümkün kılacak

Tam Boyutta Gör

Alternatif enerji santralleri için oldukça cazip olan okyanus ve denizler, üzerlerine kurulan tesisler için neredeyse sınırsız yer imkânı sunuyor. Özellikle rüzgâr enerjisi alanında oldukça popüler olan deniz üstü rüzgâr çiftliklerinin güneş enerjisine yönelik olanları yüzer platformlar şeklinde inşa ediliyor. Dünyada yeni olmayan bu teknolojinin kullanıldığı birçok örnek görmek de mümkün.

Ayrıca Bkz. "Burger King, sosyal mesafeyi korumak adına müşterilere iki metrelik kral tacı hediye ediyor"

İlginizi Çekebilir

Norveç’te bulunan petrol ve gaz platformları, enerjisini rüzgâr çiftliklerinden sağlayacak

Almanya merkezli Sinn Power isimli girişim ise deniz üstü alternatif enerji santralleri için farklı bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Şirketin üzerinde çalıştığı sistem modüler bir yüzer platform. Sadece güneş enerjisi için tasarlanmayan bu sistemde hem dalga hem de rüzgârdan da elektrik enerjisi elde edilebiliyor. Sinn Power, yaz dönemi içinde görücüye çıkması beklenen platformun yetenekleri Yunanistan sahillerinde göstermeyi umuyor.

Tam Boyutta Gör

Oldukça kolay genişleme imkânına sahip olan platformla ilgili konuşan şirket CEO’su Dr. Philipp Sinn açıklamasında “Geniş kullanım alanları ve esneklik sunan teknolojiyi geliştirirken sistemin modüler olarak tasarlanması ana odak noktamızı oluşturuyordu. Yüzer platform, şebekeye bağlı olmaksızın dünyanın herhangi bir bölgesindeki ada yerleşimlerine enerji sağlarken deniz üstü rüzgâr çiftlerinin kurulumuna da katkı sağlayabilecek.” ifadelerine yer vermiş.

Lego gibi büyütmek mümkün

Yüzer platformun özelliklerine geldiğimizde karşımıza oldukça geniş özelleştirme seçenekleri çıkıyor. İlk olarak, sistemin her modülüne entegre halde dört dalga enerjisi dönüştürücüsü bulunuyor. Dalga enerjisi anlamında düşük potansiyele sahip bölgelere için her bir modüle 20 kW’lık güneş panelleri takmak mümkün. Son olarak kare şeklinde tasarlanan her bir modüle 4 tane de 6kWp’lık rüzgâr türbini takılabiliyor. Arzu edildiği takdirde bir modülde söz konusu üç yöntemi de kullanmak mümkün. Bu halde yan yana getirilen modüllerle dev bir yüzer enerji çiftliği üretilebiliyor.

Tam Boyutta Gör

Son olarak Dr. Sinn, sistemin patent sürecinden prototip aşamasına sadece iki yıl içinde geldiğini ifade etmiş.

https://www.forbes.com/sites/scottsnowden/2020/05/22/first-floating-ocean-hybrid-platform-can-generate-power-from-waves-wind-and-solar/#5f48e9c47f8c

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.