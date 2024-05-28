Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerjisi santrali Haziran'da üretime başlıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kurulan ve 1 MW (megavat) kapasiteye sahip yüzer santral, Haziran ayında elektrik üretimine başlayacak. Yıllık 1 milyon 806 bin kilovatsaat enerji elde edilmesi hedefleniyor.
Yüzer santral, Keban Barajı etrafındaki 47 bin 830 dekarlık araziyi sulamada kullanılan Kuzova Pompaj Sulama Tesisinin yakınında yer alıyor. Kuzova pompa istasyonunun tükettiği enerji güneşten karşılanacak.
Bu bölgede ayrıca 2 MW kapasiteli kara üzerine inşa edilmiş güneş enerjisi santrali mevcut. Karasal GES’den elde edilen elektrik enerjisi, 47 bin 830 dekar arazinin sulanması için kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 40’ını karşılıyor.
Kuzuova’daki yüzer güneş enerjisi santrali, yapılacak yeni yüzer santraller için ön ayak olacak. Karasal GES ile yüzer GES arasında enerji üretimi kıyaslanarak sıradaki projeler için değerlendirme yapılacak. Yüzer GES’ler, karasal GES’lere göre daha yüksek kurulum maliyetine sahip ancak yüzde 15 daha fazla enerji elde ediliyor. Ayrıca karasal GES’de 1 megavat kapasite için 15 dönüm yer gerekirken yüzer GES’te 6 dönüm yeterli oluyor.
Karasal GES ve yüzer GES’in bir arada üretim yaptığı Kuzuova GES’te şu an 3 megavat kapasite bulunuyor. Mevcut 1 megavat kapasiteye ek olarak 3 megavat daha yüzer GES kurulumu yapılacak. 3 megavat kapasite, Kuzova pompa istasyonunda tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 80'lik kısmını karşılayacak. Kara GES’lerle birlikte Kuzuova GES’te 6 megavat kapasiteye ulaşılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.