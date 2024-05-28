Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerjisi santrali Haziran'da üretime başlıyor

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de yüzer güneş enerjisi santrallerine izin çıkmasının ardından yüzer güneş enerjisi santralleri (GES) kurulumları hızlandı. Keban Barajı üzerine kurulan ve Türkiye’nin ilk yüzer güneş enerjisi santrali unvanına sahip Kuzuova Yüzer Güneş Enerji Santrali, önümüzdeki haftalarda üretime başlayacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kurulan ve 1 MW (megavat) kapasiteye sahip yüzer santral, Haziran ayında elektrik üretimine başlayacak. Yıllık 1 milyon 806 bin kilovatsaat enerji elde edilmesi hedefleniyor.

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Yüzer santral, Keban Barajı etrafındaki 47 bin 830 dekarlık araziyi sulamada kullanılan Kuzova Pompaj Sulama Tesisinin yakınında yer alıyor. Kuzova pompa istasyonunun tükettiği enerji güneşten karşılanacak.

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Bu bölgede ayrıca 2 MW kapasiteli kara üzerine inşa edilmiş güneş enerjisi santrali mevcut. Karasal GES’den elde edilen elektrik enerjisi, 47 bin 830 dekar arazinin sulanması için kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 40’ını karşılıyor.

Kuzuova’daki yüzer güneş enerjisi santrali, yapılacak yeni yüzer santraller için ön ayak olacak. Karasal GES ile yüzer GES arasında enerji üretimi kıyaslanarak sıradaki projeler için değerlendirme yapılacak. Yüzer GES’ler, karasal GES’lere göre daha yüksek kurulum maliyetine sahip ancak yüzde 15 daha fazla enerji elde ediliyor. Ayrıca karasal GES’de 1 megavat kapasite için 15 dönüm yer gerekirken yüzer GES’te 6 dönüm yeterli oluyor.

Karasal GES ve yüzer GES’in bir arada üretim yaptığı Kuzuova GES’te şu an 3 megavat kapasite bulunuyor. Mevcut 1 megavat kapasiteye ek olarak 3 megavat daha yüzer GES kurulumu yapılacak. 3 megavat kapasite, Kuzova pompa istasyonunda tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 80'lik kısmını karşılayacak. Kara GES’lerle birlikte Kuzuova GES’te 6 megavat kapasiteye ulaşılacak.

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