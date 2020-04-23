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    Hileci Call of Duty oyuncuları aynı maçlara toplanacak

    Çevrim içi oyunların en can sıkıcı yanlarından birisi hile kullananlar. Infinity Ward’ın çözümü oyuncular tarafından beğeni toplayacağa benziyor.
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    31 dk.
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    Oyunlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Hileci Call of Duty oyuncuları aynı maçlara toplanacak
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    Bir çok çoklu oyunculu PC yapımında oyuncuların ortak yakındığı nokta hileciler. Bütün oyun keyfinizin yerini can sıkıntısı ve öfkeye bırakmasına neden olan toksik oyuncular sık sık ban dalgalarında elenseler de vazgeçmiyor.

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    Hileciler hilelerini kapıştıracak

    Infinity Ward’ın attığı Tweet’te yer verdiği duyurulardan en çok dikkat çekeni bundan böyle hile şüphesi taşıyan oyuncuların aynı karşılaştırmalara toplanacak olması oldu. Bu yöntem her ne kadar sorunu tam olarak çözemese de eğer düşünüldüğü gibi işlerse tabloyu hissedilir oranda iyileştirecektir.

    Geçtiğimiz haftalarda 70 000 hilecinin oyundan uzaklaştırıldığı Call of Duty: Modern Warfare’de konsol oyuncularının çapraz platform eşleştirmesinden uzak durmalarının arkasındaki en büyük sebeplerden birisi böylelikle çözüme kavuşabilir.

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    Diğer taraftan güvenliğe yönelik çeşitli güncelleştirmeleri de müjdeleyen mesaja göre arka plan teknolojileri, stüdyo ve yöneticilere daha fazla kaynak ayrılacak. Son olarak şüphelendiği bir oyuncuyu raporlayan oyuncular bildirdikleri oyuncu eğer cezalandırılırsa oyun içerisinde bunun hakkında bilgilendirilecek. Önümüzdeki dönemde eklenecek özellik olaraksa oyuncu raporlama özelliğinin Killcam ve izleyici modlarına gelecek olmasını sayabiliriz.



    https://www.eurogamer.net/articles/2020-04-22-call-of-duty-cheaters-versus-cheaters-awaits-suspected-hackers-in-warzone-and-modern-warfare Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Portraitclub 10 dk.
    Çok iyi birbirini vurup dursunlar ??
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