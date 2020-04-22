Nintendo hesaplara izinsiz erişilmesini mercek altına aldı

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Popüler taşınabilir oyun konsolu Nintendo Switch sahiplerinin geçtiğimiz haftasonu kullanıcı forumlarını hesaplarına izinsiz erişildiği yönünde bildirilerde bulunması dikkat çekmişti. Firma konuyu araştırdıklarını açıkladı.

Ele geçirilen hesaplar üzerinden satın alım iddiası

Geçtiğimiz günlerde bir çok Switch konsolu sahibi hesaplarına izinsiz bir şekilde erişildiğini rapor etti. Henüz tespit edilemeyen kişilerin bu girişimleri neticesinde elde ettikleri hesapların bazılarından 100 Euro’luk oyun satım alımı yaptıkları iddialar arasındaydı. Bununla birlikte izinsiz erişimlerin son birkaç haftadır gerçekleştiği de gelen bilgiler arasında.

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Gelen eleştiriler üzerinde Nintendo ekibi harekete geçti. Firma yaptığı röportajla üzücü gelişmenin üzerine eğildiğini belirtmiş. Kullanıcılardan çözüm bulununcaya kadar 2 aşamalı doğrulama yöntemini etkinleştirmelerini isteyen ekip sorun yaşayan kullanıcıların destek bölümüne başvurmalarını rica etmiş.

https://www.kitguru.net/tech-news/featured-tech-news/matthew-wilson/nintendo-is-investigating-reports-of-security-breach/

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