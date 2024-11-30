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    Anlık Bildirim

    Marvel Rivals’ın sistem gereksinimleri belli oldu

    NetEase Games’in merakla beklenen yapımı Marvel Rivals için geri sayım başladı. Overwatch tarzında olacak yapımın PC sistem gereksinimleri geçtiğimiz saatlerde açıklandı.
    Marvel Rivals Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aylarda Marvel ve NetEase Games ortaklığında duyurulan Marvel Rivals; sevilen süper kahramanları Overwatch tarzı bir oyunda bir araya getirmeyi planlıyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan alpha ve beta testleri ile kısa sürede popülerlik kazanan yapımın çıkışına bir hafta kala NetEase, sistem gereksinimlerini paylaştı.

    Marvel Rivals PC Sistem Gereksinimleri

    Minimum Sistem Gereksinimleri

    • İşlemci: Ryzen 5 1600X veya i5-6600K
    • Ekran Kartı: RX 580 veya Intel Arc A380 veya GTX 1060
    • Bellek: 16GB

    Önerilen Sistem Gereksinimleri

    • İşlemci: Ryzen 5 5600X veya i5-10400
    • Ekran Kartı: RX 5700-XT veya Intel Arc A750 veya RTX 2060 Super
    • Bellek: 16GB

    Tüm bunların yanı sıra Marvel Rivals, 70GB depolama alanı ve DirectX 12 gerektiriyor. Görünüşe göre NetEase, yapımın e-spor alanında popüler olabilmesi için başarılı bir optimizasyon eforu sarfetmiş. Captain America, The Punisher, Spider-Man, Groot, Venom, Loki, Scarlet Witch ve daha birçok sevilen karakteri oyuncularla buluşturacak yapım, 6 Aralık 2024’te PC, Xbox Series ve PS5 platformlarında yayınlanacak. 

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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    promo forma ne demek eyüp b kimdir cok yalnızım ne yapabilirim pttcell hangi altyapıyı kullanıyor güvercin sineği

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