Marvel Rivals’ın sistem gereksinimleri belli oldu

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda Marvel ve NetEase Games ortaklığında duyurulan Marvel Rivals; sevilen süper kahramanları Overwatch tarzı bir oyunda bir araya getirmeyi planlıyor. Geçtiğimiz aylarda yapılan alpha ve beta testleri ile kısa sürede popülerlik kazanan yapımın çıkışına bir hafta kala NetEase, sistem gereksinimlerini paylaştı.

Marvel Rivals PC Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Ryzen 5 1600X veya i5-6600K

Ryzen 5 1600X veya i5-6600K Ekran Kartı: RX 580 veya Intel Arc A380 veya GTX 1060

RX 580 veya Intel Arc A380 veya GTX 1060 Bellek: 16GB

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Ryzen 5 5600X veya i5-10400

Ryzen 5 5600X veya i5-10400 Ekran Kartı: RX 5700-XT veya Intel Arc A750 veya RTX 2060 Super

RX 5700-XT veya Intel Arc A750 veya RTX 2060 Super Bellek: 16GB

Tüm bunların yanı sıra Marvel Rivals, 70GB depolama alanı ve DirectX 12 gerektiriyor. Görünüşe göre NetEase, yapımın e-spor alanında popüler olabilmesi için başarılı bir optimizasyon eforu sarfetmiş. Captain America, The Punisher, Spider-Man, Groot, Venom, Loki, Scarlet Witch ve daha birçok sevilen karakteri oyuncularla buluşturacak yapım, 6 Aralık 2024’te PC, Xbox Series ve PS5 platformlarında yayınlanacak.

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Marvel Rivals'ın sistem gereksinimleri açıklandı