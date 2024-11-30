- Marvel Rivals PC Sistem Gereksinimleri
- Minimum Sistem Gereksinimleri
- Önerilen Sistem Gereksinimleri
- Yorumlar
Marvel Rivals PC Sistem Gereksinimleri
Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşlemci: Ryzen 5 1600X veya i5-6600K
- Ekran Kartı: RX 580 veya Intel Arc A380 veya GTX 1060
- Bellek: 16GB
Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşlemci: Ryzen 5 5600X veya i5-10400
- Ekran Kartı: RX 5700-XT veya Intel Arc A750 veya RTX 2060 Super
- Bellek: 16GB
Tüm bunların yanı sıra Marvel Rivals, 70GB depolama alanı ve DirectX 12 gerektiriyor. Görünüşe göre NetEase, yapımın e-spor alanında popüler olabilmesi için başarılı bir optimizasyon eforu sarfetmiş. Captain America, The Punisher, Spider-Man, Groot, Venom, Loki, Scarlet Witch ve daha birçok sevilen karakteri oyuncularla buluşturacak yapım, 6 Aralık 2024’te PC, Xbox Series ve PS5 platformlarında yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.