Hindistan 10$'lık dizüstü bilgisayarını 3 Şubat'ta tanıtabilir

Geçtiğimiz sene Hindistan hükümetinin öğrenciler için 10$'lık yeni bir dizüstü bilgisayar projesi üzerinde çalıştığı gündeme gelmiş, bu haberin tüm dünyada yankı bulmasını takiben düzeltmeye gidilerek çalışmanın 10$ değil 100$'lık yeni bir dizüstü bilgisayar projesi üzerine devam ettiği açıklanmıştı. Fakat Hindistan merkezli DNA gazetesinin haberine göre 10$'lık dizüstü bilgisayar prototipi 3 Şubat'ta Tirupati'de tanıtılabilir.
Hindistan'ın "Eğitimde Ulusal Hedef" programı çerçevesinde öğrenciler için hazırlanan 10$'lık (500 rupee) dizüstü bilgisayar prototipinin Hindistan Bilim Enstitüsü ve Hindistan Teknoloji Ensitütüsü'nün ortak çalışmasıyla geliştirildiği bildiriliyor. WiFi ve/veya Ethernet desteğinin de olacağı dizüstü bilgisayarda ayrıca arttırılabilir bellek desteği sunulacağı ve toplam güç tüketiminin 2 Watt düzeyinde olacağı ifade ediliyor.
Bilgisayar sahiplik oranının oldukça düşük olduğu ülkede, öğrenciler için geliştirilen 10$'lık dizüstü bilgisayarın yüksek satış rakamların ulaşması beklenirken, prototipi tanıtımını takiben önümüzdeki 6 ay içerisinde satışa sunulacağı belirtiliyor.
Kaynaklar;
http://www.electronista.com/articles/09/01/30/indias.10.notebook/
http://www.techtickerblog.com/2009/01/30/india%E2%80%99s-10-laptop-will-be-revealed-on-feb-3/
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buda 6
)bizim gençlik için bilgisayar demek eglence demek başka birşey ifade etmiyor
+ o bilgisayarın maliyetinin en az 100$ olduguda bir gerçek
adamlar ögrenciler için o fiyattan satıyor
merak ettigim milli bir işlrmci ve platform geliştirmişlermi yoksa amd tabanlı falan mı
-o ürüne windows yükleyip kullanmak yerine , kendi milli programlarını yükleyip kullanacaklardır 2
- programcılıkta hintliler 1 numara konuma gelmişlerdir an itibari ile buda 3
-o öğrencilerde bizim gibi crysis bilmem ne peşinde boş boş koşmak yerine kendileri program geliştireceklerdir buda 4
-gerisini siz düşünür bundan da bir ders çıkarabilirmiziniz , üniversitede okumak gibi bir şansa sahip olmuş , boş kafalı boş gençlik buda 5(sözümüz meclisten dışarı)
Yanliz sizin anlamadiginiz bisey var hindistan hukumeti bilgisayari yayginlastirmak istiyor, bilgisayar kullanicisi nufusa gore cok az.Burda da yapilan seye fiyat tesviki diyoruz.Yeterki bi kullanip bagimlisi olsunlar sonra bizim gibi donanim acligi cekerler nasil olsa :D:D:D
Ekran kartı, ram, işlemci bunların teknik detaylarını çok merak ediyorum doğrusu..