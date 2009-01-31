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Hindistan 10$'lık dizüstü bilgisayarını 3 Şubat'ta tanıtabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hindistan 10$'lık dizüstü bilgisayarını 3 Şubat'ta tanıtabilir
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Geçtiğimiz sene Hindistan hükümetinin öğrenciler için 10$'lık yeni bir dizüstü bilgisayar projesi üzerinde çalıştığı gündeme gelmiş, bu haberin tüm dünyada yankı bulmasını takiben düzeltmeye gidilerek çalışmanın 10$ değil 100$'lık yeni bir dizüstü bilgisayar projesi üzerine devam ettiği açıklanmıştı. Fakat Hindistan merkezli DNA gazetesinin haberine göre 10$'lık dizüstü bilgisayar prototipi 3 Şubat'ta Tirupati'de tanıtılabilir.

Hindistan'ın "Eğitimde Ulusal Hedef" programı çerçevesinde öğrenciler için hazırlanan 10$'lık (500 rupee) dizüstü bilgisayar prototipinin Hindistan Bilim Enstitüsü ve Hindistan Teknoloji Ensitütüsü'nün ortak çalışmasıyla geliştirildiği bildiriliyor. WiFi ve/veya Ethernet desteğinin de olacağı dizüstü bilgisayarda ayrıca arttırılabilir bellek desteği sunulacağı ve toplam güç tüketiminin 2 Watt düzeyinde olacağı ifade ediliyor.

Bilgisayar sahiplik oranının oldukça düşük olduğu ülkede, öğrenciler için geliştirilen 10$'lık dizüstü bilgisayarın yüksek satış rakamların ulaşması beklenirken, prototipi tanıtımını takiben önümüzdeki 6 ay içerisinde satışa sunulacağı belirtiliyor.

Kaynaklar;
http://www.electronista.com/articles/09/01/30/indias.10.notebook/
http://www.techtickerblog.com/2009/01/30/india%E2%80%99s-10-laptop-will-be-revealed-on-feb-3/


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yonex78 10 yıl
nirvanha---bir kere o proje ulusal olup (hindistan için)dünyaya açılmayı planlamamaktadır bir. -o ürüne windows yükleyip kullanmak yerine , kendi milli programlarını yükleyip kullanacaklardır 2 - programcılıkta hintliler 1 numara konuma gelmişlerdir an itibari ile buda 3 -o öğrencilerde bizim gibi crysis bilmem ne peşinde boş boş koşmak yerine kendileri program geliştireceklerdir buda 4 -gerisini siz düşünür bundan da bir ders çıkarabilirmiziniz , üniversitede okumak gibi bir şansa sahip olmuş , boş kafalı boş gençlik buda 5(sözümüz meclisten dışarı
buda 6
)bizim gençlik için bilgisayar demek eglence demek başka birşey ifade etmiyor
+ o bilgisayarın maliyetinin en az 100$ olduguda bir gerçek
adamlar ögrenciler için o fiyattan satıyor
merak ettigim milli bir işlrmci ve platform geliştirmişlermi yoksa amd tabanlı falan mı
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maviay1980 10 yıl
10$ a Wifi ve ethernet olacak daha ne istiyonuz.OC tuşu filan olup apple'larla yarışmasını mı bekliyonuz bu nasıl bir hayat görüşüdür.
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magicool 10 yıl
10 dolar bişey dgil türkiyeye gelene kadar enfazla 15-20 dolar olur sahsen ben yardım için bile alabilirim denemek babında nelere 15-20 dolar vwemiyoruz ki ona vemiyelim
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nirvanha 10 yıl
-bir kere o proje ulusal olup (hindistan için)dünyaya açılmayı planlamamaktadır bir.
-o ürüne windows yükleyip kullanmak yerine , kendi milli programlarını yükleyip kullanacaklardır 2
- programcılıkta hintliler 1 numara konuma gelmişlerdir an itibari ile buda 3
-o öğrencilerde bizim gibi crysis bilmem ne peşinde boş boş koşmak yerine kendileri program geliştireceklerdir buda 4
-gerisini siz düşünür bundan da bir ders çıkarabilirmiziniz , üniversitede okumak gibi bir şansa sahip olmuş , boş kafalı boş gençlik buda 5(sözümüz meclisten dışarı)
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buraoca2 10 yıl
Aslında bu düşünceyi dünyaya güzel bir şekilde kabul ettibilirlerse çok daha başarılı olur. Mesela bu dizüstüyü 50$ olarak lanse etseler, 1'ini o kişiye, kalan dördünü de Hindistan'daki çocuklara bağışlasalar; bence bu proje amacına ulaşmış olur.
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StreamRolleR 10 yıl
işlemci takarlarmı buna ahaha
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01Mrt 10 yıl
tipi çok ilginç olmuş... :)) fiyatıda diyelimki 10$ oldu bizim ülkeye geline kadar 250$ bulur (Vergilerle)... :))))))
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max975 10 yıl
bakalım ne kadar başarılı olacak
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Beriko 10 yıl
Farkli amaclarda kullanmak istiyorsaniz vezne hemen giriste sagda odemenizi yapabilirsiniz.
Yanliz sizin anlamadiginiz bisey var hindistan hukumeti bilgisayari yayginlastirmak istiyor, bilgisayar kullanicisi nufusa gore cok az.Burda da yapilan seye fiyat tesviki diyoruz.Yeterki bi kullanip bagimlisi olsunlar sonra bizim gibi donanim acligi cekerler nasil olsa :D:D:D
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woofer4000 10 yıl
eylence diye yazılmaz eğlence diye yazılır xD bende aynı düşüncedeyim sadece internet için kullanıycaksa ne amacı var :S :S
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mo0rfin 10 yıl
10$'a bilgisayar mı olur anlıyamıyorum ki, hangi mantık böyle birşey gerçekleştiriyor.Bence bu pc kullanılabilirlik açısından çok kötü.Yani ne program yüklenebilir nede başka bisi ee o zaman ne anladım ben bu bilgisayarı kullanmaktan.Mesela lise bilgisayar bölümü okuyan bi çocuk öğretmeninin bilgisayarlarınıza şu programı yükleyin ve çalışın dediğinde bu bilgisayarın kelime işlemci programlarını bile kaldıramayacağı düşünürsek ve bu pc'nin hiç bir getirisi olduğunu anlarız..Bilgisayar sadece internet için kullanılmaz ki eylence için ve yüklenen programlarla işlerimizi kolaylaştırması gerekir bir bilgisayarın..
Ekran kartı, ram, işlemci bunların teknik detaylarını çok merak ediyorum doğrusu..
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