Hindistan 10$'lık dizüstü bilgisayarını 3 Şubat'ta tanıtabilir

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Geçtiğimiz sene Hindistan hükümetinin öğrenciler için 10$'lık yeni bir dizüstü bilgisayar projesi üzerinde çalıştığı gündeme gelmiş, bu haberin tüm dünyada yankı bulmasını takiben düzeltmeye gidilerek çalışmanın 10$ değil 100$'lık yeni bir dizüstü bilgisayar projesi üzerine devam ettiği açıklanmıştı. Fakat Hindistan merkezli DNA gazetesinin haberine göre 10$'lık dizüstü bilgisayar prototipi 3 Şubat'ta Tirupati'de tanıtılabilir.

Hindistan'ın "Eğitimde Ulusal Hedef" programı çerçevesinde öğrenciler için hazırlanan 10$'lık (500 rupee) dizüstü bilgisayar prototipinin Hindistan Bilim Enstitüsü ve Hindistan Teknoloji Ensitütüsü'nün ortak çalışmasıyla geliştirildiği bildiriliyor. WiFi ve/veya Ethernet desteğinin de olacağı dizüstü bilgisayarda ayrıca arttırılabilir bellek desteği sunulacağı ve toplam güç tüketiminin 2 Watt düzeyinde olacağı ifade ediliyor.

Bilgisayar sahiplik oranının oldukça düşük olduğu ülkede, öğrenciler için geliştirilen 10$'lık dizüstü bilgisayarın yüksek satış rakamların ulaşması beklenirken, prototipi tanıtımını takiben önümüzdeki 6 ay içerisinde satışa sunulacağı belirtiliyor.

Kaynaklar;

http://www.electronista.com/articles/09/01/30/indias.10.notebook/

http://www.techtickerblog.com/2009/01/30/india%E2%80%99s-10-laptop-will-be-revealed-on-feb-3/

