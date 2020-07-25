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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    FAA, motor sorunu ihtimali bulunan iki binden fazla Boeing-737 için acil durum direktifi yayınladı

    FAA, Kovid-19 pandemisi sonucu az uçuş yapan iki binden fazla uçakta korozyon nedenli motor arızası ortaya çıkabileceği gerekçesiyle uçuşa elverişlilik direktifi yayınladı.
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    havacılık
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    Gökhan G.
    Editör
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    FAA, motor sorunu ihtimali bulunan iki binden fazla Boeing-737 için acil durum direktifi yayınladı
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    Kovid-19 salgınının en çok etkilediği sektörlerden birinin havacılık endüstrisi olduğu artık birçoğumuzun malumu. Havayolu şirketleri kadar üreticileri de sarsan süreç ve bunun sonuçları, uçuşların neredeyse sıfırlanması nedeniyle depolara çekilen veya yerde bekleyen uçaklara da sirayet etmeye başladı.

    Bu kapsamda Federal Havacılık Kurulu (FAA), Cuma günü acil koduyla ABD’de kayıtlı iki bin 737 NG (600-900 serileri) ve Classic (300-500 serileri) uçağa yönelik uçuşa elverişlilik direktifi yayınladı. Direktif, söz konusu uçaklarda oluşabilecek korozyon nedeniyle iki motorun da arıza verme ihtimali gerekçesiyle yayınlandı.

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    FAA, yaptığı açıklamada yedi gün süresince uçmamış tüm uçakların direktif kapsamında kontrol edileceğini duyurdu. Kurumun söz konusu kararı almasında, bleed air 5. seviye kontrol valfinde meydana geldiği tespit edilen korozyonun etkili olduğu ifade ediliyor. Bleed air ise uçağın gözenekleri aracılığı ile içeri alınan hava anlamına geliyor. Bu şekilde içeri alınan hava; soğutma, basınçlandırma, klima, pünomatik sistemler, ısıtma gibi uçak için hayati önem arz eden durumlarda kullanılıyor.

    ABD'de en az 4 uçak acil iniş yaptı

    Direktifte yer alan açıklamada en az dört uçakta söz konusu korozyon nedeniyle motorun havadayken kapanması detayı dikkat çekiyor. Yaşanan olaylar neticesinde uçakların acil iniş yapmak durumunda kaldığı da ayrıca paylaşılan bilgiler arasında yer almakta.

    FAA, motor sorunu ihtimali bulunan iki binden fazla Boeing-737 için acil durum direktifi yayınladı
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    Daha sonra yapılan incelemelerde motor arızası veren uçaklardaki hava kontrol valfinin korozyon nedeniyle açık pozisyonda kaldığı tespit edilmiş. Raporda, alçalma esnasında kompresörün stop etmesine (compressor stall) neden olabilecek bu durum nedeniyle motorlarda tekrar çalışmayı engelleyecek biçimde güç kaybı yaşanabileceği ifade edilmiş.

    FAA, uçuş öncesi yapılacak incelemeler sonucu korozyon tespit edilen uçaklardaki valfin değiştirilmesini zorunlu kılarken, Boeing ise Kovid-19 nedeniyle az kullanılan uçakların teknik kontrollerinin eksiksiz biçimde yapılmasını tavsiye etmiş. Şirket ayrıca böyle bir durumla karşılaşan havayolu firmalarına destek vereceğini de belirtmiş.

    Ortaya çıkan bu durumdan ülkemizdeki havayolu şirketlerinin ne derece etkilendiği ise henüz belli değil. Ancak ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin filosunda 200’den fazla 737-800 serisi uçak bulunduğunu hatırlatmamız gerek.



    Kaynakça https://www.foxbusiness.com/industrials/faa-issues-emergency-directive-on-2000-boeing-737-ng-classic-planes https://www.usatoday.com/story/travel/airline-news/2020/07/24/faa-emergency-inspections-boeing-737-corrosion-engine-failures-coronavirus-storage/5501391002/ https://simpleflying.com/faa-emergency-directive-737/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Xagdas (Çağdaş Y.) 52 dk. (düzenlendi)
    Gökhan kardeş (editör), AD, SB, AOT, SL, yayımlanması normaldir. Abartılacak bir durum yok. Havacılıkla alakalı haber yapmadan önce arayabilirsiniz ya da mesajlaşabiliriz. Panik yapmayın, kontrol altında.


    AD'lerin tarihleri nettir. AD ama 1 Ocak 2021'e kadar uygulanmalı olabilir. Ya da Alert AD'dir, 72 saat için efektif filoya uygulanmalıdır.
    Ayrıca AD'de illaki işlem yapılacak diye bir husus yok, çoğunluğu inspection, daha azı modification ve repair içerir.


    Bu arada AD sayfaları EASA'nın ve FAA'in tüm dünyaya açık sayfalardır. Girip okuyabilir, düzenli kontrol edebilirsiniz:


    https://ad.easa.europa.eu/
    https://www.faa.gov/regulations_policies/airworthiness_directives/

    Edit:
    Bu haber aslında biraz okuyucuyu endişendirebileceği için olumsuz etki yapabilecek bir haber. Bu da sektör için hiç iyi değil.
    Donanimhaber.com 2019'de Türkiye'nin en çok ziyaret edilen 49.web sitesi.
    Bu sebeple daha az endişelendirici şekilde tercüme edilmeliydi.

    İlave bilgi; uçaklar yerde durunca araba gibi başıboş yatmıyor arkadaşlar. Parking ve Storage gibi günlük, haftalık, onbeşlik, aylık periyotlarla bakımlar var. Daily ve Weekly hat bakımları var. Var oğlu var, hepsini yazmam mümkün değil. Ama içiniz rahat olabilir.
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    zildjiann (gökhan ) 15 dk. Xagdas
    Merhaba, içeriği hazırlarken okuyucuların endişelenmesini sağlamak gibi bir gayem yok. İçerik kapsamında vermiş olduğum üç linkte de ton aynı. Konunun uzmanı olduğunuzu anlıyorum. Kısa bir tarama sonrasında konunun fazlasıyla haber sitesine konuk olduğu görülebilir. Teşekkürler.
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    Portraitclub 57 dk.
    Airbus alsın şu hava yolları şirketleri bunlar suyunu kaçırdı.
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    mcrew (kemal kemal) 43 dk. Portraitclub
    Boeing 737 uçaklarında genelde cfmi in ürettiği motorlar kullanılıyor.

    Ayni üretici Airbus 320 serisine de motor yapıyor.



    Muhtemelen aynı problem 320 serisi cfmi motorlarında da olacak.
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    masterap (oğuzhan ) 1 sa.
    Thy onlem amacli bos kontrol ucuslari yapiyor, iciniz rahat olsun
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    römercan (Ömer Can) 47 dk. masterap
    Tüm filolar için yapılıyor mu kontrol uçuşları? Koronadan bağımsız olarak uzun süredir yerde duruyor 737 serisi. Bu sebeple tüm uçaklar etkilenmiş olabilir en az 7 gün yerde kaldılarsa
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