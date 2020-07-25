FAA, motor sorunu ihtimali bulunan iki binden fazla Boeing-737 için acil durum direktifi yayınladı

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Kovid-19 salgınının en çok etkilediği sektörlerden birinin havacılık endüstrisi olduğu artık birçoğumuzun malumu. Havayolu şirketleri kadar üreticileri de sarsan süreç ve bunun sonuçları, uçuşların neredeyse sıfırlanması nedeniyle depolara çekilen veya yerde bekleyen uçaklara da sirayet etmeye başladı.

Bu kapsamda Federal Havacılık Kurulu (FAA), Cuma günü acil koduyla ABD’de kayıtlı iki bin 737 NG (600-900 serileri) ve Classic (300-500 serileri) uçağa yönelik uçuşa elverişlilik direktifi yayınladı. Direktif, söz konusu uçaklarda oluşabilecek korozyon nedeniyle iki motorun da arıza verme ihtimali gerekçesiyle yayınlandı.

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FAA, yaptığı açıklamada yedi gün süresince uçmamış tüm uçakların direktif kapsamında kontrol edileceğini duyurdu. Kurumun söz konusu kararı almasında, bleed air 5. seviye kontrol valfinde meydana geldiği tespit edilen korozyonun etkili olduğu ifade ediliyor. Bleed air ise uçağın gözenekleri aracılığı ile içeri alınan hava anlamına geliyor. Bu şekilde içeri alınan hava; soğutma, basınçlandırma, klima, pünomatik sistemler, ısıtma gibi uçak için hayati önem arz eden durumlarda kullanılıyor.

ABD'de en az 4 uçak acil iniş yaptı

Direktifte yer alan açıklamada en az dört uçakta söz konusu korozyon nedeniyle motorun havadayken kapanması detayı dikkat çekiyor. Yaşanan olaylar neticesinde uçakların acil iniş yapmak durumunda kaldığı da ayrıca paylaşılan bilgiler arasında yer almakta.

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Daha sonra yapılan incelemelerde motor arızası veren uçaklardaki hava kontrol valfinin korozyon nedeniyle açık pozisyonda kaldığı tespit edilmiş. Raporda, alçalma esnasında kompresörün stop etmesine (compressor stall) neden olabilecek bu durum nedeniyle motorlarda tekrar çalışmayı engelleyecek biçimde güç kaybı yaşanabileceği ifade edilmiş.

FAA, uçuş öncesi yapılacak incelemeler sonucu korozyon tespit edilen uçaklardaki valfin değiştirilmesini zorunlu kılarken, Boeing ise Kovid-19 nedeniyle az kullanılan uçakların teknik kontrollerinin eksiksiz biçimde yapılmasını tavsiye etmiş. Şirket ayrıca böyle bir durumla karşılaşan havayolu firmalarına destek vereceğini de belirtmiş.

Ortaya çıkan bu durumdan ülkemizdeki havayolu şirketlerinin ne derece etkilendiği ise henüz belli değil. Ancak ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin filosunda 200’den fazla 737-800 serisi uçak bulunduğunu hatırlatmamız gerek.

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