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Hindistan'da bekar bayanların telefon kullanması yasaklandı

Hindistan'da bekar bayanların cep telefonu kullanması yasaklandı.
8 yıl
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Web Siteleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Lank kasabasında yürürlüğe giren ilginç bir yasa (!) ortaya çıktı.

Lank isimli kasabada yürürlüğe giren bu yasaya göre bekar bayanların cep telefonu kullanması yasaklandı. Lank kasabasında yaşayan bekar bayanların cep telefonu kullanmasını engelleyen bu yasanın altında geleneksel yaşayışın yattığı belirtiliyor.

Kuzey Hindistan'ın Lan kasabasının geleneklerine göre evlilik görücü usulüyle gerçekleştiriliyor ve bu kuralın bekar bayanların bu geleneğe zarar verme ihtimalini yaratması gerekçe olarak gösteriliyor. Bekar bayanların cep telefonlarını kullanarak görücü usulü evlilik geleneğine zarar verebileceği ve ailelerinin isteği dışında ilişkiler yaşayabilecekleri belirtiliyor.

Yürürlüğü giren bu yasanın diğer tarafında bulunan kısım olan bekar erkeklerin ise aile kontrolü altında cep telefonu kullanımı serbest bırakılmış.

Lank kasabasında yasak ilişki sonrası meydana gelecek olan evliliklere karşı son derece katı bir tutum sergileniyor zira bu tür evlilikler yapan kişilerin ölüm cezasına çarptırılabiliyor.

Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Lank kasabasında yürürlüğe giren bu ilginç yasanın İnsan Hakları Örgütleri ve Kadın Hakları Örgütleri tarafından nasıl karşılanacağı merak ediliyor.


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Miller57 8 yıl
Yorum yapmaya bile değmeyecek tamamen salakça bir uygulama. Adam olsalar öküze tapmazlardı !
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abdulmusavvir 8 yıl
Türkiye'de bu konularda yasal eksiklik yok, buna çok şükür, İslam Dininde de yok, konuyu İslam dinine getirmeye çalışanlar da avuçlarını yalasınlar, aşiretlere laf atanlar da falanca aşiret desinlerki konu dağılmasın. Atıp tutmak kolay, olmayan şeyleri varmış gibi yazmak daha kolay heralde.
Bundan öteye devletin asayiş konularında denetim ve uygulamayı kolaylaştıracak ve güçlendirecek adımlar atması şart, eve giren bir hırsızı gözünüzle görseniz bile yasal haklarımızı kullanmayalım diye tedbir alınmış sanki, şaka programlarında bile dalga geçiyorlar bunla. Ev sahibi kiracının evine müşteri getiriyor, kiracı iyilik edip evi gezdiriyor, müşteri olay çıkarıyor, kiracı haksız oluyor. Asıl sıkıntılarımıza parmak basalım yani.
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shevchenko38 8 yıl
bizede sms yasağı gelmesi lazım.
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1. Selim 8 yıl
Keske komple yasaklansa..telefon yüzünden insan özgürlüğünü kaybediyor.
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reactor1111 8 yıl
araba kullanmalarını yasaklasalar anlarımda. cep telefonu çok saçma.
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fenerista 8 yıl
Fena uygulama değil
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ozkan_tpc 8 yıl
Herhangi bir şekilde üniversitede sosyoloji veya benzeri derslerden en az birini almış olan arkadaşların kast sistemi hakkında bilgileri vardır. Toplumun koyu çizgilerle birbirinden ayrıldığı bir tabakalaşma şekli. Türkçede birebir karşılığı var mı bilmiyorum ama derslerde kast olarak geçiyordu.
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ogh 8 yıl

ozkan_tpc

Herhangi bir şekilde üniversitede sosyoloji veya benzeri derslerden en az birini almış olan arkadaşların kast sistemi hakkında bilgileri vardır. Toplumun koyu çizgilerle birbirinden ayrıldığı bir tabakalaşma şekli. Türkçede birebir karşılığı var mı bilmiyorum ama derslerde kast olarak geçiyordu.


bilgiler için teşekkür ama

kast nedir demedim, konu başındaki haber ile ntv nin haberlerinin çelişkili olduklarını, hatta aynı haberin içinde bile çelişkiler olduğunu kısaca anlatmaya çalışmıştım
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A s l ı m 8 yıl

LesEnfantsTerribles




Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Lank kasabasında yürürlüğe giren ilginç bir yasa (!) ortaya çıktı.


Lank isimli kasabada yürürlüğe giren bu yasaya göre bekar bayanların cep telefonu kullanması yasaklandı. Lank kasabasında yaşayan bekar bayanların cep telefonu kullanmasını engelleyen bu yasanın altında geleneksel yaşayışın yattığı belirtiliyor.


Kuzey Hindistan'ın Lan kasabasının geleneklerine göre evlilik görücü usulüyle gerçekleştiriliyor ve bu kuralın bekar bayanların bu geleneğe zarar verme ihtimalini yaratması gerekçe olarak gösteriliyor. Bekar bayanların cep telefonlarını kullanarak görücü usulü evlilik geleneğine zarar verebileceği ve ailelerinin isteği dışında ilişkiler yaşayabilecekleri belirtiliyor.


Yürürlüğü giren bu yasanın diğer tarafında bulunan kısım olan bekar erkeklerin ise aile kontrolü altında cep telefonu kullanımı serbest bırakılmış.


Lank kasabasında yasak ilişki sonrası meydana gelecek olan evliliklere karşı son derece katı bir tutum sergileniyor zira bu tür evlilikler yapan kişilerin ölüm cezasına çarptırılabiliyor.


Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Lank kasabasında yürürlüğe giren bu ilginç yasanın İnsan Hakları Örgütleri ve Kadın Hakları Örgütleri tarafından nasıl karşılanacağı merak ediliyor.




Bunu yazan kişi Haber Editörü,

bir şeyi yazaken bin kere kontrol edin, arkanızdan patronmu koşturuyor.
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ogh 8 yıl
aynı haberin ntv versiyonu:
ntvmsnbc.com/...

"Burada cep telefonu kullanılması yasak
Hindistan'ın kuzeyinde yer alan bir köyün meclisi, aynı kastlardan kişilerin ilişki kurmamaları için bekar kadınların cep telefonu kullanmalarını yasakladı.

KALKÜTA - Calcutta Telegraph gazetesinin haberine göre, Uttar Pradesh eyaletindeki Baliyan köyü meclisi aynı klan içinde yapılan evlilikleri engellemek amacıyla bekar kızların cep telefonu kullanmasını yasakladı.

Hindistan'da aynı klan içinde evlilik yapmak kanunen mümkün olduğu halde yasal yaptırımı olmamasına rağmen gücünü gelenekten alan köy meclisleri aynı klan evliliklerine karşı çıkıyor.

Köy meclisi çiftlerin cep telefonu yoluyla kaçma planı yaptığı, böylece klan içi evlilik ve ilişkinin kolaylaştığı gerekçesiyle böyle bir yasak koyduğunu söylüyor.

Köy meclisinin kararına göre bekar kızların cep telefonunu hiçbir şekilde kullanmaması gerekiyor ancak erkekler ailelerinin denetimi altında cep telefonu kullanabiliyor.

Hindistan geleneklerine göre aynı klan içinde evlilikler 1400 yıldır yasak."

kast, klan, köy ?

çeviri probleri yaşadığımız kesin.
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
Cahillikten başka bişey degil kimsenin iletişim hakkı elınden alınamaz,KEŞKE BİZDEDE OLSA diyenleri de aynı cumhuriyet donemınde ataturke karşı padişahım cok yaşa dıyen cahillere benzetıyorum.
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fizisyen 8 yıl
bizdede 20 yaş altına sms kotası getirseler :))
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huseyincarnege 8 yıl
KORKUNC BİŞEY BU :)
NOT SEVGİLİLER BAZEN GERCEKTEN SIKABİLİYOR :)
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ozkan_tpc 8 yıl
E peki bu genç kızları sağda solda sıkıştıran it kopuğun elinden kim kurtaracak, acil durumlarda nasıl haberleşecekler? Çağ ilerledikçe zihniyet geriliyor. Çok enteresan. Şaka da olsa "keşke ülkemizde de olsa" diyenlere ise hiç yorum yok!
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ozancn 8 yıl
acı
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