Hindistan'da bekar bayanların telefon kullanması yasaklandı

Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Lank kasabasında yürürlüğe giren ilginç bir yasa (!) ortaya çıktı.
Lank isimli kasabada yürürlüğe giren bu yasaya göre bekar bayanların cep telefonu kullanması yasaklandı. Lank kasabasında yaşayan bekar bayanların cep telefonu kullanmasını engelleyen bu yasanın altında geleneksel yaşayışın yattığı belirtiliyor.
Kuzey Hindistan'ın Lan kasabasının geleneklerine göre evlilik görücü usulüyle gerçekleştiriliyor ve bu kuralın bekar bayanların bu geleneğe zarar verme ihtimalini yaratması gerekçe olarak gösteriliyor. Bekar bayanların cep telefonlarını kullanarak görücü usulü evlilik geleneğine zarar verebileceği ve ailelerinin isteği dışında ilişkiler yaşayabilecekleri belirtiliyor.
Yürürlüğü giren bu yasanın diğer tarafında bulunan kısım olan bekar erkeklerin ise aile kontrolü altında cep telefonu kullanımı serbest bırakılmış.
Lank kasabasında yasak ilişki sonrası meydana gelecek olan evliliklere karşı son derece katı bir tutum sergileniyor zira bu tür evlilikler yapan kişilerin ölüm cezasına çarptırılabiliyor.
Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Lank kasabasında yürürlüğe giren bu ilginç yasanın İnsan Hakları Örgütleri ve Kadın Hakları Örgütleri tarafından nasıl karşılanacağı merak ediliyor.
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Bundan öteye devletin asayiş konularında denetim ve uygulamayı kolaylaştıracak ve güçlendirecek adımlar atması şart, eve giren bir hırsızı gözünüzle görseniz bile yasal haklarımızı kullanmayalım diye tedbir alınmış sanki, şaka programlarında bile dalga geçiyorlar bunla. Ev sahibi kiracının evine müşteri getiriyor, kiracı iyilik edip evi gezdiriyor, müşteri olay çıkarıyor, kiracı haksız oluyor. Asıl sıkıntılarımıza parmak basalım yani.
bilgiler için teşekkür ama
kast nedir demedim, konu başındaki haber ile ntv nin haberlerinin çelişkili olduklarını, hatta aynı haberin içinde bile çelişkiler olduğunu kısaca anlatmaya çalışmıştım
Bunu yazan kişi Haber Editörü,
bir şeyi yazaken bin kere kontrol edin, arkanızdan patronmu koşturuyor.
ntvmsnbc.com/...
"Burada cep telefonu kullanılması yasak
Hindistan'ın kuzeyinde yer alan bir köyün meclisi, aynı kastlardan kişilerin ilişki kurmamaları için bekar kadınların cep telefonu kullanmalarını yasakladı.
KALKÜTA - Calcutta Telegraph gazetesinin haberine göre, Uttar Pradesh eyaletindeki Baliyan köyü meclisi aynı klan içinde yapılan evlilikleri engellemek amacıyla bekar kızların cep telefonu kullanmasını yasakladı.
Hindistan'da aynı klan içinde evlilik yapmak kanunen mümkün olduğu halde yasal yaptırımı olmamasına rağmen gücünü gelenekten alan köy meclisleri aynı klan evliliklerine karşı çıkıyor.
Köy meclisi çiftlerin cep telefonu yoluyla kaçma planı yaptığı, böylece klan içi evlilik ve ilişkinin kolaylaştığı gerekçesiyle böyle bir yasak koyduğunu söylüyor.
Köy meclisinin kararına göre bekar kızların cep telefonunu hiçbir şekilde kullanmaması gerekiyor ancak erkekler ailelerinin denetimi altında cep telefonu kullanabiliyor.
Hindistan geleneklerine göre aynı klan içinde evlilikler 1400 yıldır yasak."
kast, klan, köy ?
çeviri probleri yaşadığımız kesin.
NOT SEVGİLİLER BAZEN GERCEKTEN SIKABİLİYOR :)