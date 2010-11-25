Hindistan'da bekar bayanların telefon kullanması yasaklandı

Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Lank kasabasında yürürlüğe giren ilginç bir yasa (!) ortaya çıktı.

Lank isimli kasabada yürürlüğe giren bu yasaya göre bekar bayanların cep telefonu kullanması yasaklandı. Lank kasabasında yaşayan bekar bayanların cep telefonu kullanmasını engelleyen bu yasanın altında geleneksel yaşayışın yattığı belirtiliyor.

Kuzey Hindistan'ın Lan kasabasının geleneklerine göre evlilik görücü usulüyle gerçekleştiriliyor ve bu kuralın bekar bayanların bu geleneğe zarar verme ihtimalini yaratması gerekçe olarak gösteriliyor. Bekar bayanların cep telefonlarını kullanarak görücü usulü evlilik geleneğine zarar verebileceği ve ailelerinin isteği dışında ilişkiler yaşayabilecekleri belirtiliyor.

Yürürlüğü giren bu yasanın diğer tarafında bulunan kısım olan bekar erkeklerin ise aile kontrolü altında cep telefonu kullanımı serbest bırakılmış.

Lank kasabasında yasak ilişki sonrası meydana gelecek olan evliliklere karşı son derece katı bir tutum sergileniyor zira bu tür evlilikler yapan kişilerin ölüm cezasına çarptırılabiliyor.

Hindistan'ın kuzeyinde yer alan Lank kasabasında yürürlüğe giren bu ilginç yasanın İnsan Hakları Örgütleri ve Kadın Hakları Örgütleri tarafından nasıl karşılanacağı merak ediliyor.