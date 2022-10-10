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    Hint motosiklet üreticisi Hero MotoCrop'tan elektrikli scooter: Vida V1

    Plus ve Pro olmak üzere iki farklı versiyonu bulunan Vida V1, çıkarılabilir batarya özelliği ve 165 km'ye kadar (Pro) sürüş menzili ile dikkat çekiyor. İşte Vida V1 özellikleri:
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    Hint üretici, elektrikli scooter modeli Vida V1'i piyasaya sürdü
    Hindistan'ın en büyük motosiklet üreticisi Hero MotoCorp, dünya genelinde hızla yükselen elektrikli scooter pazarına giriş yaptı. Şirket, bu hedef doğrultusunda kurduğu Vida markası altındaki ilk ürünü V1'i piyasaya sürdü.

    Kısa süre önce satışa sunulan Vida V1, Plus ve Pro olmak üzere iki farklı versiyona sahip. Elektrikli scooter, Jaipur’daki Yenilik ve Teknoloji Merkezi ve Münih yakınlarındaki Hero Teknoloji Merkezi olmak üzere Hero’nun son teknoloji Ar-Ge merkezlerinde geliştirildi.

    Hero MotoCorp’un güney Hindistan eyaleti Andhra Pradesh’de yer alan Chittoor fabrikasında üretilen Vida V1; tozlu ortam, bozuk yollar, şiddetli yağışlar ve yüksek sıcaklıklar olmak üzere çeşitli koşullarda 200 bin kilometrelik test sürecinden geçirilmiş.

    Elektrikli scooter'ın ön bölümü, köşeli LED aydınlatmaları ile oldukça modern bir görünüm sunuyor. Bu aydınlatmalar ayrıca LED gündüz farlarına da ev sahipliği yapıyor. Bu farlarda, motosikletten indiğinizde bir süre yolu aydınlatan 'Follow Me Home' özelliği de mevcut. Bunun dışında LED sinyaller, çift renkli alaşım jantlar, 7 inç TFT dokunmatik ekran ve 26 litrelik depolama alanı da özellikler arasında.

    Hint üretici, elektrikli scooter modeli Vida V1'i piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Vida V1'in her iki versiyonunda da Sport, Ride, Eco ve Custom olmak üzere dört farklı sürüş modu bulunuyor. Bunun yanı sıra, şarj durumunun önceden tanımlanmış bir sınırın altına düşmesi durumunda tercih edilen bir konuma yaklaşık 8 kilometre boyunca 10 km/s hızla gitme imkânı sunan 'koruma modu' da dikkat çekiyor. 

    Elektrikli scooter doğrudan kablo ile (11 kW'a kadar) şarj edilebilmesinin yanı sıra çıkarılabilir batarya özelliğine de sahip. Bu sayede bataryaları evde de şarj etmek mümkün. Vida V1 Plus'ta 3,44 kWsa, Vida V1 Pro'da ise 3,94 kWsa net kapasiteye sahip batarya bulunuyor. Bu versiyonlar sırasıyla 143 km ve 165 km menzile sahip. Bataryalar için üç yıl veya 30 bin kilometreye kadar garanti sunuluyor.

    Vida V1, IP 68 uyumlu kalıcı mıknatıslı senkron motora sahip. Bu motor maksimum 6 kW güç üreterek elektrikli scooter'ın 0'dan 40 km/s hıza 3,4 saniyede çıkmasını ve 80 km/s son hıza ulaşmasını sağlıyor. Vida V1, %60 şarj durumu ve 2 binici ile 18 derecelik bir eğime çıkabiliyor.

    Vida V1 Plus ve V1 Pro için fiyatlar sırasıyla 145.000 rupi (32.600 TL) ve 159.000 rupi (35.850 TL) şeklinde açıklandı.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 6 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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