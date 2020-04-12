Hintli araştırmacılar, kalp atışını uzaktan izleyebilen akıllı stetoskop geliştirdi

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Bombay Hindistan Teknoloji Enstitüsü'nde (IIT-B) bir ekip, kalp atışlarını uzaktan dinleyip kaydedebilen ve yeni koronavirüs hastalarından sağlık personellerine virüs bulaşma riskini en aza indiren bir “akıllı stetoskop” geliştirdi.

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Ekip üyelerine göre, hastanın göğsünden gelen veriler veya oskülte edilmiş ses, Bluetooth kullanarak doktora kablosuz olarak gönderiliyo ve kalp atışlarını dinlemek için hastaya yaklaşma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Hindistan Teknoloji Enstitüsü oskülte edilen sesi kaydeden ve hastanın sağlık kaydının bir parçası olarak saklayan cihaz için bir patent de aldı. Bu veriler, analizlerin yanı sıra takip için diğer doktorlarla paylaşılabiliyor.

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COVID-19 hastalarında kullanılmaya başlandı

HTE, ülke genelindeki farklı hastanelere ve sağlık merkezlerine 1000 adet akıllı stetoskop gönderildiğini de açıkladı. Ekipte yer alan araştırmacı Adarhsa K, dijital stetoskop hakkında ayrıntılar vererek:

"İki kulaklığa bağlı bir tüpten oluşuyor. Tüp, teşhisi zorlaştıracak arka plan gürültüsünü ortadan kaldırırken sesleri vücuttan iletir. İkinci avantaj, stetoskopun birkaç sesi yükseltip filtreleyebilmesi ve bunları en iyi dinleme için daha da güçlendirilebilecek bir elektronik sinyale çevirebilmesidir.” ifadelerini kullandı.

https://theunionjournal.com/iit-bombay-researchers-develop-smart-stethoscope-that-can-hear-heartbeats-from-a-distance/

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