Meizu 17, 26 Nisan'da tanıtılabilir

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Meizu'nun birkaç gün içinde Meizu 17'yi piyasaya sürmesi bekleniyor. Ancak ithome (Çin sitesi) tarafından hazırlanan yeni rapora göre, telefon 26 Nisan'da piyasaya sürülebilir. Cihaz, şirketin ilk 5G akıllı telefonu olacak.

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Üst segment bir akıllı telefon olan Meizu 17, sızıntılara göre 8GB/12GB RAM ve Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti ile güçlendirilmiş. Depolama alanına gelince, cihazın 128GB ve 256GB UFS 3.0 depolama seçenekleri sunması bekleniyor. Telefon son günlerden birkaç kez sızdırıldı, ancak hiçbir sızıntıda Meizu 17'nin ne zaman tanıtılacağı açıklamadı. Şimdi ise Flyme OS tema mağazasındaki Meizu 17 resmi teması, akıllı telefonun lansman tarihine işaret ediyor.

Meizu'dan şifreli ipucu

Yeni temanın hesap makinesi uygulama simgesinde "170426" rakamları yer alıyor. Bu rakamların da Meizu 17, 26 Nisan anlamına geldiği düşünülebilir. Cihazın 90Hz yenileme hızı ve ekran altında parmak izi sensörü bulunan 6.5 inçlik Super AMOLED delikli ekrana sahip olduğu da sızan bilgiler arasında.

8MP ultra geniş, 5MP telefoto ve 2MP derinlik sensörü ile 64MP Samsung GW1 ana sensörden oluşan dörtlü kamera arka kurulumuna sahip olması beklenen Meizu 17'nin ön kamerası ise hala gizemini koruyor. Cihazın fiyatı konusunda ise henüz bir sızıntı yok.

https://www.ithome.com/0/482/159.htm

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