Hintli parlamenter, Bitcoin yasağına rağmen kripto paraların kaçınılmaz olduğunu söyledi

Basında çıkan Sarkaritel gazetesinin haberine göre, Subramanian Swamy, Çin'in dijital para birimleri üzerinde pilotluk yapmak için ABD'nin önünde olduğunu ve şu anda Hindistan'ın yetişmesi gerektiğini söyledi ve ekledi: “Kripto paralar kaçınılmazdır. Yazılım alanında süper güç olan Hindistan'ın, kripto para birimlerine geçişi kabul etmesi gerektiğini savunuyorum.”

Dijital varlıklar hakkındaki yorumları, Hindistan Merkez Bankası'nı, dünyadaki merkez bankalarında dijital para birimleri kullanımını araştırmaya itti.

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Swamy, BM Teknoloji İnovasyon Laboratuvarları tarafından desteklenen BEGIN India Think Tank'ın Birleşmiş Milletler'deki konferansına başkanlık ederek Hindistan'dan “kripto para birimi sorunları” için uluslararası bir girişimin başlatılmasına katılıyor.

Swamy: “Böyle konferanslar, Hindistan'ın sahip olduğu gibi bir demokrasi içerisinde gerçekleşmeli ve geçmişte olduğu gibi, dijital, düzenli ve kurcalamaya dayanıklı işleme geçiliyor. Tıpkı dünyanın takas için değerli metallerden kağıt para birimine geçmesi gibi''

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BEGIN India Think Tank'ın kurucusu Deepak Kapoor ise şöyle anlatıyor: “Hindistan'da başlayarak, küresel çapta kripto para birimini ilgilendiren bir dizi konuyu ele almaya kendimizi adadık. Bir ülke ekonomisinde merkez bankalarının baskın hakimiyetine zarar veren olumsuz yönlerinden, politika, devletin ve merkez bankalarının kontrolünü azaltmak için inşa edilen tarihin en güvenli teknolojisi etrafında politikanın nasıl formüle edileceğine dair son derece olumlu yönlere kadar. Tedbiri elden bırakmamak için çalışmalıyız.”

Hindistan Merkez Bankası, 2018 yılının Nisan ayında insanların ve işletmelerin Bitcoin ticareti ve kripto ile ilgili faaliyetlerde bulunmalarını yasakladı, ancak şirketler uluslararası ödemeleri daha hızlı, daha ucuz, daha verimli ve daha güvenli hale getirmek için blockchain çözümlerini araştırıyorlar.

https://dailyhodl.com/2019/12/16/indian-legislator-says-cryptocurrency-is-inevitable-despite-ban-on-bitcoin/