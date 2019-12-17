Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hintli parlamenter, Bitcoin yasağına rağmen kripto paraların kaçınılmaz olduğunu söyledi

    Bir ekonomist ve Hindistan parlamentosu üyesi olan Subramanian Swamy, kripto para birimlerinin durdurulamaz olduğunu söylüyor.
    1 sa.
    83
    10
    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Hintli parlamenter, Bitcoin yasağına rağmen kripto paraların kaçınılmaz olduğunu söyledi

    Basında çıkan Sarkaritel gazetesinin haberine göre, Subramanian Swamy, Çin'in dijital para birimleri üzerinde pilotluk yapmak için ABD'nin önünde olduğunu ve şu anda Hindistan'ın yetişmesi gerektiğini söyledi ve ekledi: “Kripto paralar kaçınılmazdır. Yazılım alanında süper güç olan Hindistan'ın, kripto para birimlerine geçişi kabul etmesi gerektiğini savunuyorum.”

    Dijital varlıklar hakkındaki yorumları, Hindistan Merkez Bankası'nı, dünyadaki merkez bankalarında dijital para birimleri kullanımını araştırmaya itti.

    Ayrıca Bkz. "Fidelity Digital Assets 2020'de Ethereum desteği getirmeyi düşünüyor"

    Swamy, BM Teknoloji İnovasyon Laboratuvarları tarafından desteklenen BEGIN India Think Tank'ın Birleşmiş Milletler'deki konferansına başkanlık ederek Hindistan'dan “kripto para birimi sorunları” için uluslararası bir girişimin başlatılmasına katılıyor.

    Swamy: “Böyle konferanslar, Hindistan'ın sahip olduğu gibi bir demokrasi içerisinde gerçekleşmeli ve geçmişte olduğu gibi, dijital, düzenli ve kurcalamaya dayanıklı işleme geçiliyor. Tıpkı dünyanın takas için değerli metallerden kağıt para birimine geçmesi gibi''

    Hintli parlamenter, Bitcoin yasağına rağmen kripto paraların kaçınılmaz olduğunu söyledi
    Tam Boyutta Gör

    BEGIN India Think Tank'ın kurucusu Deepak Kapoor ise şöyle anlatıyor: “Hindistan'da başlayarak, küresel çapta kripto para birimini ilgilendiren bir dizi konuyu ele almaya kendimizi adadık. Bir ülke ekonomisinde merkez bankalarının baskın hakimiyetine zarar veren olumsuz yönlerinden, politika, devletin ve merkez bankalarının kontrolünü azaltmak için inşa edilen tarihin en güvenli teknolojisi etrafında politikanın nasıl formüle edileceğine dair son derece olumlu yönlere kadar. Tedbiri elden bırakmamak için çalışmalıyız.”

    Hindistan Merkez Bankası, 2018 yılının Nisan ayında insanların ve işletmelerin Bitcoin ticareti ve kripto ile ilgili faaliyetlerde bulunmalarını yasakladı, ancak şirketler uluslararası ödemeleri daha hızlı, daha ucuz, daha verimli ve daha güvenli hale getirmek için blockchain çözümlerini araştırıyorlar.



    https://dailyhodl.com/2019/12/16/indian-legislator-says-cryptocurrency-is-inevitable-despite-ban-on-bitcoin/ Yorum Yaz
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 25 dk. 2020 Lada Niva tanıtıldı: Yenilikler neler? 55 dk. Plastik atıklar, güneş ışığı sayesinde hidrojen yakıt hücresi hammaddesine dönüştürüldü 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Hintli parlamenter, Bitcoin yasağına rağmen kripto paraların kaçınılmaz olduğunu söyledi Sonraki Redmi K30 5G modelinin dördüncü varyantı da TENAA'da listelendi 2 sa. AUTOBEST, Avrupa'da satın alması en mantıklı otomobili belirledi 2 sa. Scuf kontrolcü markası Corsair tarafından satın alındı 3 sa. JBL’den herhangi bir ışık kaynağı ile şarj olan kulaklık: Reflect Eternal 3 sa. Yıllık Apple Arcade üyeliği başladı 4 sa. Mercedes-Benz ve Bosch, kamuya açık yollarda otonom araç testinlerine başladı 4 sa. Google Stadia'yı bekleyenlere müjde! Sunucular Türkiye'ye getiriliyor 5 sa. Instagram, saldırgan olarak nitelendirdiği gönderi açıklamaları konusunda kullanıcıları uyaracak 5 sa. Intel’in ortaya çıkan 6 çekirdekli işlemcisi L2 önbellek artışının habercisi olabilir 5 sa. Tat Gıda üretimde yapay zekâdan yararlanıyor 6 sa. Ryzen 9 3900X 5.62 GHz’e aşırtıldı, 5.92 GHz’deki Core i9-9920X’i solladı 7 sa. Samsung, 5G akıllı telefon pazarında ezici bir üstünlüğe sahip 7 sa. Snapdragon 865 yonga setinin, AnTuTu test sonuçları yayınlandı 15 sa. Quentin Tarantino'nun Star Trek filmi iptal olacak gibi görünüyor 17 sa. 2. nesil AirPods ve AirPods Pro için yazılım güncellemesi yayınlandı 18 sa. Meizu 16T elimizde: Fiyat/performans telefonu 18 sa. Exynos 980 işlemcili Vivo X30 tanıtıldı 19 sa. 2019'un en popüler şifreleri açıklandı 20 sa. AMD blok zinciri tabanlı oyunlar için düğmeye bastı 21 sa. Intel’in farklı bir işlemci mimarisi gün yüzüne çıktı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobil IoT özelliklere sahip olacak
    DonanımHaber
    Xiaomi Mi 10'un çıkış tarihi belli oldu
    DonanımHaber
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Erdoğan: Müslümanlar zekat verse İslam ülkelerinde fakir kalmaz
    DH Forum
    Saray' a Lüks Gemicik!
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim