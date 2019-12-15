Fidelity Digital Assets 2020'de Ethereum desteği getirmeyi düşünüyor

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13 Aralık'ta yayınlanan TheBlock ile yaptığı röportajda Jessop, şirketle ilgili soruları yanıtladı. Fidelity Digital Asset'in gelecekte Ethereum'u destekleyebilme olasılığı sorulduğunda şöyle dedi: “Ethereum üzerinde çok çalıştık. Yeni yılda desteklemeyi düşünüyoruz. Müşterilerimiz tarafından çok yönlendirildik.”

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Ayrıca, kurumsal kripto kullanımının önündeki ana engellerin fiyat oynaklığı, düzenleyici netliğinin olmaması ve belki de en önemlisi iz kaydının bulunmaması olduğunu söyledi. Bu sorunların zamanla azaltacağına inandığını açıkladı.

Jessop: “Şöyle demek, bu şeyi alırsam yarın civarında olacağını nereden bileyim? Bu varlık tarihinin 10 yıllık olduğu gerçeğine dayanarak, bu hangi dayanıklılık veya uzun ömürlülüğün göstergesi? Sanırım bu şeylerin çoğu zamanla kendilerini çözüyorlar.”

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Ekim ayında Fidelity’nin kişisel yatırım başkanı Kathleen Murphy, firmanın müşterilerini riskli pazardan korumak için perakende ticaret platformlarında kripto para birimleri sunmadığını söyledi.

Bitcoin kurumsal kabulü çoktan başladıkça, ticaret platformları Ethereum'u kurumlara getirmek için mücadele ediyor. Kripto pazarındaki büyümeyi hızlandıracak bir sonraki mekanizma ETH olabilir.

https://cointelegraph.com/news/fidelity-digital-assets-to-consider-rolling-out-ether-support-in-2020