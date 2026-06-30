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Tam Boyutta Gör OpenAI, yapay zeka donanımı alanındaki ilk somut ürünlerinden birini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, AI destekli kod yazma aracı Codex için geliştirilen "Codex Micro" adlı makro klavyeyi 15 Temmuz'da piyasaya süreceğini duyurdu. X üzerinden paylaşılan kısa tanıtım videosunda kare formdaki cihazın üzerinde çeşitli fiziksel tuşların yer aldığı görülüyor.

AI Engineer World Fair'de sergilendi

Bu ürün, şirketin ilk donanımı olsa da Sam Altman ve eski Apple tasarım şefi Jony Ive’ın birlikte geliştirdiği yapay zeka cihazı değil. Öte yandan Codex Micro, mekanik klavyeler ve programlanabilir makro pad'ler üreten Work Louder iş birliğiyle geliştirildi.

Tanıtım videosunun ardından cihaz, AI Engineer World Fair etkinliğinde ilk kez fiziksel olarak sergilendi. OpenAI sözcüsü Dominik Kundel, Codex Micro'yu insanların Codex kullanımını önemli ölçüde hızlandırmak için tasarlanmış bir klavye olarak tanımladı.

Paylaşılan görüntüler cihazın Work Louder'ın mevcut Creator Micro 2 modelini temel aldığını gösteriyor. Söz konusu ürün, 13 mekanik tuş, bir joystick ve dokunmatik sensör barındırıyor. Kullanıcılar bu tuşlara farklı uygulamalar için özel kısayollar ve komutlar atayabiliyor. Daha önce Figma da Work Louder ile benzer bir iş birliği yaparak hazır kısayollarla gelen özel bir makro klavye satışa sunmuştu.

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OpenAI henüz Codex Micro'nun teknik özelliklerini açıklamasa da cihazın Codex'in iş akışına özel olarak optimize edileceği belirtiliyor. Amaç, geliştiricilerin kod yazarken IDE ile ChatGPT veya Codex arayüzü arasında sürekli geçiş yapmak yerine fiziksel tuşlar üzerinden kod tamamlama, hata düzeltme ve farklı sürümler arasında geçiş gibi işlemleri çok daha hızlı gerçekleştirebilmesi.

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OpenAI'ın ilk donanımı makro klavye oldu: Codex Micro

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