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HIS Radeon HD 4870 ICEQ4 modelini güncelledi

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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HIS Radeon HD 4870 ICEQ4 modelini güncelledi
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Yeni versiyonda çift DVI ve HDTV yerinie HDMI, VGA ve DVI konnektörlerine yer veriliyor.

Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından HIS, yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 4870 ICEQ4 modelini güncelledi. Genel özellikleri ve tasarım detayları itibariyle satılmakta olan mevcut kart ile arasında ciddi herhangi bir fark bulunmayan yeni modelin öne çıkan farklılığı ise yapılan güncelleme sonrasında doğal HDMI desteğine kavuşmuş olması.

Bilindiği üzere satışı devam eden mevcut Radeon HD 4870 ICEQ4 modelinde çift DVI ve HDTV konnektörlerine yer verilirken, HDMI desteği ise kullanılacak ek bir adaptör yardımı ile sağlanabiliyordu. Ancak Windows 7 öncesinde ürün gamındaki güncellemelere devam eden HIS, Radeon HD 4870 ICEQ4 modelini güncelleyerek ürüne doğal HDMI konnektörü ekledi.

ICEQ4 soğutmasıyla standart soğutuculu Radeon HD 4870 modellerine kıyasla hem daha serin hem de daha sessiz çalışan ekran kartı, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770XT GPU'sunu temel alıyor. Grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapan yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 800x paralel işlem birimi gibi özelliklere sahip.

Hem 512MB GDDR5 hem de 1GB GDDR5 bellek seçenekleri bulunan HDMI güncellemeli Radeon HD 4870 ICEQ4 modelinin önümüzdeki günlerde ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.

HIS Radeon HD 4870 ICEQ4 modelini güncelledi
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tombombadil_07 10 yıl
Dereyi görmeden paçayı sıvamayın bence. Ekran kartı üreticileri satılmayacağını bile bile fazladan masraf yapmazlar bence. Bu adamların vardır bir bildiği directx 11 için. Directx 10 nun nimetlerinden fazlasıyla yararlandıkta directx 11 ihtiyacı doğdu.
Eğer ATI söylendiği gibi 192 bit ve gddr5 kullanacaksa directx 11 de sormak lazım 4870 ve 4890 a verilen paralar boşa mı gitti ya da directx 11 de radikal değişiklikler var. Nvidia enayi mi de o kadar büyük çip üretiyo
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Master_Evil 10 yıl
bu saatten sonra...
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Tanarri 10 yıl
iyide zaten ha üstünde olmuş ha bi aparatla görüntü almışın ne farkederki zaten dvı çıkışı üstünde hdmı görüntü verme özeliği var sadece ağzını değiiştiricek aparat gerekli hepsibu yani görüntüyü aparat sağlamıyo.. ki bunu donanımhaber 4870 video incelemesinden öğrenmiştim. yani fazlası ile gereksiz bi durum fakat hani son üretilip piyasaya sürülen modelerde olsun birdaha 4870 almıycama göre benim için bişi farketmiyo :D ama yeni kartlar gelirde bu kartların da fiyatı düşer almak isteyenler olur onlar için daha ufakta olsa bi + sayılır
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kenan109 10 yıl
17 Agustos 2009 00.41 itibari ile;
Sanamarketim HD4870 Iceq4 1GB = 232$+KDV
Newegg HD4870 Iceq4 1GB = 164$
Şimdi HIS firmasına mı kızalım ?
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Tolgá 10 yıl
stok eritme çabaları ama kart çok kaslı duruyor
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7Mhz 10 yıl
İyi olmuş, bu konuda vapor-x'ler çok yalnızdı.
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CaReTTa_99 10 yıl

DEATH71

stok eritme çabaları ama kart çok kaslı duruyor

Walla onun kaslarını yerler...

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Mars Portakalı 10 yıl
Directx 11 öncesi kazıklama çabaları.
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Chris Brown 10 yıl
İceQ serisinin yaptıgı işi gayet güzel yapan Diğer firmaların özel sogutmalı modelelri , herzaman İceQ ten ucuz olmuştur.
Boş işler ile ugrasıyor , eger satış yapmak istiyorsa indirime gitsin.
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dante38 10 yıl
gereksiz...
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coupant 10 yıl
90'ından sonra gelen paranın, 4890'a günler kala gelen iceq 4870'in, dx 11'e günler kala gelen hdmi'lı iceq 4870'in ve bilcümlesinin...
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sahafiec 10 yıl
işte bu çok iyi olmuş, epey bir geç gelse de.
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serpantin 10 yıl
HDMI koyduk diye 20$ pahalı satar bu HIS. hıs İN TÜRKİYEDEKİ FİYAT POLİTİKASINI HİÇ BEĞENMİYORUM. tAMAMEN KAZIKLAMA ÜZERİNE İNŞA EDİLMİŞ.
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