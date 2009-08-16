HIS Radeon HD 4870 ICEQ4 modelini güncelledi

Tam Boyutta Gör

Yeni versiyonda çift DVI ve HDTV yerinie HDMI, VGA ve DVI konnektörlerine yer veriliyor.

Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından HIS, yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 4870 ICEQ4 modelini güncelledi. Genel özellikleri ve tasarım detayları itibariyle satılmakta olan mevcut kart ile arasında ciddi herhangi bir fark bulunmayan yeni modelin öne çıkan farklılığı ise yapılan güncelleme sonrasında doğal HDMI desteğine kavuşmuş olması.

Bilindiği üzere satışı devam eden mevcut Radeon HD 4870 ICEQ4 modelinde çift DVI ve HDTV konnektörlerine yer verilirken, HDMI desteği ise kullanılacak ek bir adaptör yardımı ile sağlanabiliyordu. Ancak Windows 7 öncesinde ürün gamındaki güncellemelere devam eden HIS, Radeon HD 4870 ICEQ4 modelini güncelleyerek ürüne doğal HDMI konnektörü ekledi.

ICEQ4 soğutmasıyla standart soğutuculu Radeon HD 4870 modellerine kıyasla hem daha serin hem de daha sessiz çalışan ekran kartı, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770XT GPU'sunu temel alıyor. Grafik işlem birimi 750MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapan yeni model, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 800x paralel işlem birimi gibi özelliklere sahip.

Hem 512MB GDDR5 hem de 1GB GDDR5 bellek seçenekleri bulunan HDMI güncellemeli Radeon HD 4870 ICEQ4 modelinin önümüzdeki günlerde ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör