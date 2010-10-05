Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hitachi, 750 GB kapasiteli 2.5 inç'lik sabit disklerini duyurdu: Travelstar 7K750

Hitachi, Travelstar 7K750 adını verdiği 750 GB kapasiteli 2.5 inç'lik sabit disklerini duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,6b
1
6
HDD / SSD
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Hitachi, 2.5 inç'lik sabit disklerdeki en büyük kapasiteye sahip olan sabit disklerini duyurdu. Hitachi'nin Travelstar 7K750 adıyla satışa sunacağı sabit diskler adından da anlaşılacağı üzere 750 GB'lik depolama alanına sahip olacak. 7200 rpm (devir-dakika) hıza sahip 9.5mm'lik 2 plakaya sahip olan sabit diskler, 16 MB tampon belleğe ve 3Gb/s SATA arabirimine sahip.

Hitachi, Travelstar 5K750 serisi altında düşük dönüş hızına ve düşük tampon belleğe sahip 500 GB ve 640 GB kapasiteli modeller de üretecek.

Hitachi'nin 750 GB kapasiteli 2.5 inç'lik sabit disklerinin 2011 yılının 1. çeyreğinde satışa sunulması beklenirken fiyatı konusunda henüz açıklama yapılmadı


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gulsmmm 2 yıl
7200 prm olması güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karayulun 2 yıl
şu an elimde mevcut olan sürücü. 2013 yılının wd scorpio black disklerinden daha hızlı. kullanır iken verimliliğini, elinize aldığınızda yapısal olarak kalitesini belli eden bir sürücü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
bu notebooklar için hazırlanmış 7200RPM disklere en azından 32MB yada 64MB tampon bellek koymaları çok iyi olurdu.. zaten bu kadarcık belleğin çok fazla bir maliyeti olacağını zannetmiyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CrySystem 9 yıl
7200 rpm olması güzel. erişim süreleri hakkında bilgi var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Pulse Smartpen bir kalemden çok daha fazlası video inceleme 9 yıl TG: IDF 2010 Özel; Intel ile ilgili tüm detaylar bu videoda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim