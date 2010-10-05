Hitachi, 750 GB kapasiteli 2.5 inç'lik sabit disklerini duyurdu: Travelstar 7K750

Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Hitachi, 2.5 inç'lik sabit disklerdeki en büyük kapasiteye sahip olan sabit disklerini duyurdu. Hitachi'nin Travelstar 7K750 adıyla satışa sunacağı sabit diskler adından da anlaşılacağı üzere 750 GB'lik depolama alanına sahip olacak. 7200 rpm (devir-dakika) hıza sahip 9.5mm'lik 2 plakaya sahip olan sabit diskler, 16 MB tampon belleğe ve 3Gb/s SATA arabirimine sahip.

Hitachi, Travelstar 5K750 serisi altında düşük dönüş hızına ve düşük tampon belleğe sahip 500 GB ve 640 GB kapasiteli modeller de üretecek.

Hitachi'nin 750 GB kapasiteli 2.5 inç'lik sabit disklerinin 2011 yılının 1. çeyreğinde satışa sunulması beklenirken fiyatı konusunda henüz açıklama yapılmadı