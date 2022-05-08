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    Hitman 3 yönetmeni Crysis 4'ün başına geçti

    Hitman serisinin son oyunu olan Hitman 3'ün yönetmeni Mattias Engström, IO Interactive'den ayrılarak Crytek'e geçti ve Crysis 4'ün başındaki isim oldu.           
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    Hitman 3 yönetmeni Crysis 4'ün başına geçti
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    Oyun dünyasının popüler serilerinden birisi olan ve özellikle bizler için ayrı bir yeri olan Crysis serisinin yeni oyunu Crysis 4'ten güzel bir haber geldi.

    Hitman 3 Yönetmeni Crysis 4'te

    Geçtiğimiz saatlerde Crytek'in resmi hesabından yapılan paylaşıma göre Hitman serisinin son oyunu Hitman 3'ün yönetmeni Mattias Engström, IO Interactive'den ayrılarak Crytek'e geçti ve Crysis 4'ün başındaki isim oldu.

    Hitman 3'ten önce Massive Entertainment'ta çalışan ve Engström o zamanlarda da Assassin's Creed: Revelations ve Far Cry 3 gibi oyunlar üzerinde çalışmıştı. Hitman serisinin son oyunu da serinin sevilen yapımlarından biri olmuştu. Umuyoruz ki Crysis 4'te de güzel işler başarır ve bizlere güzel bir oyun sunarlar. Crysis 4 ile ilgili şu an için ne yazık ki pek fazla bilgiye sahip değiliz.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    daysleeperxp 5 saat önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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