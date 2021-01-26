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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hitman'in geliştiricisinden gelen James Bond oyunundan yeni detaylar paylaşıldı

    Hitman video oyun serisinin geliştirici şirketi IO Interactive, yeni oyununu geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Yeni oyun bir başka ajan 007 James Bond'a odaklanıyor ve üçleme olacak gibi duruyor.
    3 sa.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Hitman'in geliştiricisinden gelen James Bond oyunundan yeni detaylar paylaşıldı
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    Başarılı ve popüler video oyun serisi olan Hitman'in geliştiriciliğini yapan IO Interactive, geçtiğimiz Kasım ayında James Bond oyununu duyurmuştu. Geçtiğimiz saatlerde de oyundan yeni detaylar belli oldu.

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    Stüdyonun yönetmeni Hakan Abrak, geçtiğimiz saatlerde Danimarka medya kuruluşu olan DR.dk'a konuştu. Hakan Abrak'ın söylediğine göre oyun tamamen orijinal ve özgün bir hikayeye odaklanacak. Daha önce gördüğümüz bir hikayeyle bağlantısı olmayacak.

    Ayrıca oyundaki James Bond karakterinin de özgün bir görünüme sahip olacağı daha önce yayınlanan filmlerdeki oyuncuların suratlarına göre tasarlanmayacağı açıklandı. Son olarak Hakan Abrak oyunun bir üçleme olabileceğini söyledi.

    Project 007 ismi ile duyurulan oyunun şu anda resmi ismi, platformları ve çıkış tarihi gibi çoğu detayı bilinmiyor. Stüdyonun yeni oyunu Hitman 3, geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı ve fazlasıyla iyi yorumlar almıştı.



    https://www.vg247.com/2021/01/26/io-bond-trilogy/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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