    007 First Light için Türkçe dil desteği resmen açıklandı

    James Bond'un maceralarını konu alan ve yılın en çok beklenen oyunlarından 007 First Light, Türkçe altyazı desteğine sahip olacak. Oyun 27 Mayıs'ta çıkış yapacak.

    007 First Light için Türkçe dil desteği resmen açıklandı Tam Boyutta Gör
    Yılın en çok beklenen oyunlarından 007 First Light’ın Türkçe altyazı seçeneği ile geleceği resmen açıklandı. Oyunda tüm platformlarda Türkçe altyazı ve Türkçe arayüz olacak.

    007 First Light’ın Türk geliştiricilerinden Berkay Dursun, oyuna Türkçe dil seçeneği ekleneceğini duyurmuş fakat IO Interactive tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Bugün yapılan duyuru ile Türkçe dil desteği resmiyete kavuşmuş oldu. Ayrıca oyunun YouTube’daki fragmanlarına ve oyun mağazalarındaki dil seçenekleri arasına Türkçe seçeneği eklendi. IO Interactive’in CEO koltuğunda Hakan Abrak oturuyor. Firmanın yeni oyunlarında da Türkçe dil seçeneğini görebiliriz.

    27 Mayıs'ta çıkacak

    Oyun PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Nintendo Switch 2’ye gelecek. James Bond’un maceralarını, oyunun 27 Mayıs 2026 tarihindeki çıkış gününde Türkçe bir şekilde oynayabileceğiz. 007 First Light Steam’de 39,99 dolar (1.750 TL), Epic Store’da 2.800 TL, PlayStation Store’da 2.999 TL, Xbox Store’da ise 2.800 TL’ye satılıyor.

    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    vay be gayet iyi

