007 First Light için Türkçe dil desteği resmen açıklandı

007 First Light’ın Türk geliştiricilerinden Berkay Dursun, oyuna Türkçe dil seçeneği ekleneceğini duyurmuş fakat IO Interactive tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Bugün yapılan duyuru ile Türkçe dil desteği resmiyete kavuşmuş oldu. Ayrıca oyunun YouTube’daki fragmanlarına ve oyun mağazalarındaki dil seçenekleri arasına Türkçe seçeneği eklendi. IO Interactive’in CEO koltuğunda Hakan Abrak oturuyor. Firmanın yeni oyunlarında da Türkçe dil seçeneğini görebiliriz.
27 Mayıs'ta çıkacak
Oyun PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S ve Nintendo Switch 2’ye gelecek. James Bond’un maceralarını, oyunun 27 Mayıs 2026 tarihindeki çıkış gününde Türkçe bir şekilde oynayabileceğiz. 007 First Light Steam’de 39,99 dolar (1.750 TL), Epic Store’da 2.800 TL, PlayStation Store’da 2.999 TL, Xbox Store’da ise 2.800 TL’ye satılıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
vay be gayet iyi