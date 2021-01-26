Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    The Last of Us Part 2, The Witcher 3'ü geçerek dünyanın en çok ödül alan oyunu oldu

    The Witcher 3, farklı kuruluşlardan aldığı "Yılın En İyi oyunu" ödülü ile en fazla ödül alan oyun konumundaydı ancak bu unvanı The Last of Us Part II'ye kaptırdı.
    3 sa.
    857
    27
    16
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    3

    The Last of Us Part 2, The Witcher 3'ü geçerek dünyanın en çok ödül alan oyunu oldu
    Tam Boyutta Gör

    Bildiğiniz üzere her yıl farklı kuruluşlar "Yılın En İyi Oyunu" ödülü veriyor. Neredeyse her kuruluş bu ödülü verdiği için de başarılı bir oyun fazlasıyla ödül alabiliyor. 

    İlginizi Çekebilir Avatar The Last of Us 2'nin ses tasarımcısı God of War 2'yi geliştiren ekibe katıldı

    Ayrıca Bkz. "Karşınızda 13.700 TL'lik Resident Evil Village Koleksiyoncu Sürümü"

    Farklı kuruluşların verdiği ödüller de toplanıyor ve her oyunun aldığı ödül sayısı belli oluyor. "Yılın En iyi Oyunu" ödülünü şu ana kadar en fazla alan oyun, 2015 yılında yayınlanan The Witcher 3'tü. Kendisi 260 farklı yerden Yılın En İyi oyunu ödülünü almıştı. Ancak artık kendisi ilk sırada değil.

    261 adet Yılın En İyi Oyunu ödülünü kazanan The Last of Us Part II, The Witcher 3'ün unvanını elinden aldı. The Last of Us Part II, 2020 yılında yayınlandı ve aynı The Witcher 3 gibi kendi yılında birçok önemli rakibi vardı. The Witcher 3'e kendi yılında en çok yaklaşan Fallout 4'ken, The Last of Us Part II'ye kendi yılında en çok yaklaşan da Hades oldu. 

    Hades ise 2020 yılında toplamda 53 ödül alırken, Ghost of Tsushima da arkasından gelerek 49 ödül aldı.



    https://www.vg247.com/2021/01/26/last-us-part-2-witcher-3-awards/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    K Kerim5100 (Kerim Ş.) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bitmek bilmeyen SJW terörünün geldiği son nokta...
    Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Playstation5 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    SONY yine koymuş farkını
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    GoldPunch (İbrahim Katmerci) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hakediyor. Witcher 3'den çok daha iyi oyundu.
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Playstation5 34 sn. ( Mesaj Silindi )
    Kudurtucu





    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    KuvvetMira27 (BURAK EROĞLU) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Baştan sona efsane bir oyun , insana gerçek doğasını anlatan bir hikayesi olduğu için polyannacılar tarafından linç edildi ve bana göre değeri bilinmeyen bir oyun oldu.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    El Goblino (Cevdet ) 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    PS4 generasyonunda en iyi oyundu kinggggg sasirdik mi...? Hayır....
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Büyük prodüksiyonlara karşı en başarılı oyun Hades gibi duruyor. Tebrikler!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MuharremAylar (Kenan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyunun kendisinden çok içine ne kadar lgbt koyabiliriz diye uğraşıldığı için swj medyası tarafından böyle karşılanması çok normal. Ne kadar az hetero beyaz varsa o kadar ödül demek artık.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu ödülleri neye göre veriyorlar bilmiyorum ama Witcher 3'ün daha doğrusu serinin abartılmış bir balon olduğuna düşünüyorum hala. Çoğu kez oyunu oynamaya çalıştım ama bunca oyun bitirmeme rağmen bu oyunun ne oynanış tarzı ne karakterin hala duvarlara yürüme zekasını ne de konusunu çekici bulamadım. Bu benim eksikliğimdir fanları gelip birazdan beni boğmadan diyeyim ki, genele hitap etmeyen, oynanışı kolay olmayan bu oyun nasıl oluyor da bu kadar satıp bu kadar popüler oluyor hiç bir zaman anlayamayacağım. Pazarlama stratejisi galiba, bol bol piyasaya övücü yazar yollarsın youtuberlara biraz arka çıkarsın ortaya tapmayanı linç eden bir abartılı bir hayran kitleli bir oyun çıkar gelsin paralar ödüller. Bir din bir peygamber gibi taparlar algısı ele geçirilmiş oyuncular. Umarım yanılıyorumdur.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    oly1786 (caner nebi) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oynamayın kardeşim, sonra başka oyun oynamazsınız.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    K Kerim5100 (Kerim Ş.) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bitmek bilmeyen SJW terörünün geldiği son nokta...
    Yanıtla +18
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    NARSİL_BERKAY (Berkay ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sonuna kadar hak ediyor..
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    GoldPunch (İbrahim Katmerci) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hakediyor. Witcher 3'den çok daha iyi oyundu.
    1 Yanıt Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    MuharremAylar (Kenan ) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) GoldPunch
    Tamamen farklı kategorilerde yer alan bu iki oyunun karşılaştırmasını nasıl yaptığını açıklar mısın?
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    12 Angry Men +200 nasılyaniabi +155 hollowman_ +141 venomboy_85 +127 VirgilSollozzo +102 WB +87 vasocard +84 blue7 +80 ilkerinanç +74 gun +66
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 YaKuBuX ilk kez +380 2 WB 5. kez +372 3 Farfaraway21 ilk kez +361
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    27 Kişi Okuyor (4 Üye, 23 Misafir) 4 Masaüstü 23 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    857 kez okundu.
    11 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    last of us 2, the witcher 3 ve
    2 etiket daha en çok ödül alan oyun Yazılım
    Facebook Sayfası248,8b
    Twitter Profili97,4b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı313b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 29 dk. AB'de yenilenebilir enerjiden elde edilen elektrik, fosil yakıt kaynaklı üretimi ilk kez geride bıraktı 59 dk. Galaxy S21 Ultra’da ilk kez düşük güç OLED ekran kullanılacak 1 sa. Sonunda oldu! SONY 8K kamerası A1'i duyurdu (Sohbet tadında video) 1 sa. Vikings dizisinin devamı olan yeni Netflix dizisi Vikings: Valhalla'nın oyuncu kadrosu belli oldu 1 sa. AMD mobil Ryzen 5000 işlemcilerinin performans verilerini paylaştı 2 sa. Intel harici masaüstü ekran kartlarını duyurdu: Özelleşmiş tasarım görselleri paylaşıldı 2 sa. Oppo da takip cihazı geliştiriyor 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN The Last of Us Part 2, The Witcher 3'ü geçerek dünyanın en çok ödül alan oyunu oldu Sonraki Koç Holding 35 bin çalışanı ile uzaktan çalışmayı kalıcı hale getiriyor 3 sa. HBO hâlâ Game of Thrones evreninde geçen daha fazla yapımın geleceğini söylüyor 4 sa. Yeni Skoda Kushaq'ın kamuflajlı fotoğrafları paylaşıldı 4 sa. Avrupa pazarında bilgisayar satışları arttı 5 sa. M.2 slotundan RTX 3090 çalıştırmak 5 sa. Apple gizemli bir proje için yönetimde önemli bir değişiklik yaptı 6 sa. Twitter doğru haberleri topluluk ile tespit edecek 6 sa. BluTV'nin yeni yerli yapım bilim kurgu dizisi: BÖRÜ 2039 6 sa. Türkiye'de telefon üretimine yeni teşvik düzenlemesi 7 sa. ABD Başkanı Joe Biden: "Devletin araç filosu elektrikli modellerle değiştirilecek" 7 sa. iPhone 12 satışları beklentileri aştı, bu yıl rekor gelebilir 7 sa. Karşınızda 13.700 TL'lik Resident Evil Village Koleksiyoncu Sürümü 8 sa. Tomb Raider 2'nin yeni yönetmeni ve senaristi belli oldu 8 sa. Samsung ve Apple, yeni akıllı saatlerine kan şekeri ölçüm özelliği eklemeye çalışıyor 9 sa. Cumhurbaşkanlığından bakanlıklara uyarı: "Volkswagen ve Audi'leri değiştirin" 9 sa. Epic Games'ten ücretsiz olarak Star Wars Battlefront 2 alan kullanıcı sayısı belli oldu 10 sa. Windows 10X hırsızlığa karşı koruma özelliği sunacak 10 sa. Yeni Nissan Juke Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 11 sa. Katmerciler'den Kenya'ya 500 milyon liralık HIZIR 4x4 kara aracı satışı 12 sa. Araştırmacılar, psikoz teşhisinde kullanmak üzere bir yapay zekâ yöntemi geliştirdi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız