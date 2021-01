The Last of Us Part 2, The Witcher 3'ü geçerek dünyanın en çok ödül alan oyunu oldu

Tam Boyutta Gör

Bildiğiniz üzere her yıl farklı kuruluşlar "Yılın En İyi Oyunu" ödülü veriyor. Neredeyse her kuruluş bu ödülü verdiği için de başarılı bir oyun fazlasıyla ödül alabiliyor.

İlginizi Çekebilir

The Last of Us 2'nin ses tasarımcısı God of War 2'yi geliştiren ekibe katıldı

Ayrıca Bkz. "Karşınızda 13.700 TL'lik Resident Evil Village Koleksiyoncu Sürümü"

Farklı kuruluşların verdiği ödüller de toplanıyor ve her oyunun aldığı ödül sayısı belli oluyor. "Yılın En iyi Oyunu" ödülünü şu ana kadar en fazla alan oyun, 2015 yılında yayınlanan The Witcher 3'tü. Kendisi 260 farklı yerden Yılın En İyi oyunu ödülünü almıştı. Ancak artık kendisi ilk sırada değil.

261 adet Yılın En İyi Oyunu ödülünü kazanan The Last of Us Part II, The Witcher 3'ün unvanını elinden aldı. The Last of Us Part II, 2020 yılında yayınlandı ve aynı The Witcher 3 gibi kendi yılında birçok önemli rakibi vardı. The Witcher 3'e kendi yılında en çok yaklaşan Fallout 4'ken, The Last of Us Part II'ye kendi yılında en çok yaklaşan da Hades oldu.

Hades ise 2020 yılında toplamda 53 ödül alırken, Ghost of Tsushima da arkasından gelerek 49 ödül aldı.

https://www.vg247.com/2021/01/26/last-us-part-2-witcher-3-awards/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.