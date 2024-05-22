Hızlı tren gibi görünen hibrit çekici: Kenworth SuperTruck 2

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Tam Boyutta Gör Teknolojinin gelişmesiyle beraber teknik açıdan limitler zorlanırken diğer yandan tasarımlar da evrim geçiriyor. Bu evrimin kısa bir özetini yukarıdaki görselden anlayabiliyoruz. Kenworth, kara taşımacılığının bel kemiği olan çekicilerde gelinen son noktayı yeni çevre dostu modeli SuperTruck 2 ile ortaya koyuyor.

Çekici ve kamyon gibi ağır görevler üstlenen araçlar günümüzde hala dizel motordan güç alıyor. Tesla Semi gibi %100 elektrikli muadilleri satışa sunulsa da henüz uzun yol kullanımında o kadar yaygınlaşmış değiller. SuperTruck 2 ise bunlardan farklı olarak dizel motoru 48V hafif hibrit sistemle bir araya getiriyor.

Tasarımıyla bir çekiciden ziyade hızlı trene benzeyen araç, aerodinamik sürtünmeyi azaltma konusunda limitleri zorluyor. İlginç gövde şekli bir yana, geleneksel yan aynalar yerine kullanılan kameralar ve düz paneller ardına gizlenen tekerlekler sayesinde hava sürtünme katsayısında yüzde 48'e varan oranda azalma elde edilmiş.

Tam Boyutta Gör Değişken süspansiyon sisteminin de yol durumuna göre aerodinamik yapıya katkı sağladığı aracın kabini de oldukça dikkat çekici. Sürücünün merkeze alındığı bölümde 15 inç dijital gösterge paneli bulunuyor. Kişiselleştirilebilen arayüzü ve kullanıcı dostu menüleriyle kullanımı oldukça kolay olduğu belirtilen bu ekranın yanı sıra diğer kontroller de sağ tarafta sürücünün elinin altında bulunuyor.

SuperTruck 2, yeni nesil lityum iyon bataryalara sahip 48V hafif hibritle kombine edilen ve 440 hp maksimum güç üreten PACCAR MX-11 motordan güç alıyor. Hibrit sistem, çekicinin elektrikli fanlar ve elektrikli direksiyonun yanı sıra elektrikli soğutucu ve iklimlendirme pompalarıyla donatılmasına olanak tanıyor. Bu da daha önce mekanik şekilde işleyen sistemlere göre aracın daha verimli olmasını sağlıyor.

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SuperTruck 2'nin verimli motoru dışında dorsesi de sürpriz şekilde hafif. Kenworth, çekicinin ve dorsenin toplam 11.839 kg ağırlığa sahip olduğunu belirtmiş. Bunun günümüzde yaygın olarak kullanılan tipik bir araçtan 3.221 kg daha hafif olduğu ifade ediliyor.

Bunu elde etmek için ağırlıktan 161 kg tasarruf etmeyi sağlayan 10 adet konsept lastik kullanılmış. Buna ek olarak, motorun verimli olması sayesinde yakıt tankı da menzilden feragat etmeden 300 litre civarına düşürülmüş.

Söz konusu araç dizel motora sahip olsa da şirket tasarımın yakıt hücreleri, hidrojen tankları, doğal gaz tankları veya bataryalarla uyumlu olduğunu belirtiyor.

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Hızlı tren gibi görünen hibrit çekici: Kenworth SuperTruck 2