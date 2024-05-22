%100 elektrikli yeni Skoda Elroq'un ilk ipucu görseli paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Skoda'nın elektrikli kompakt SUV segmentindeki yeni oyuncusu Skoda Elroq, markanın yeni Modern Solid tasarım dilini kullanan ilk model olarak gelecek modellere yol gösterecek. Elroq, Volkswagen'in MEB platformu üzerine inşa edilecek. Skoda, 2026'nın sonuna kadar Elroq ile birlikte beş yeni model tanıtmayı planlıyor.

Skoda'nın yeni tasarım dilinin en önemli noktası ön tarafta "Tech-Deck" olarak adlandırılan yeni yüz olacak. Bu alan, daha düz ve geniş görünümüyle geleneksel Skoda ızgarasının modern bir yorumlaması olarak karşımıza çıkıyor. Bölünmüş far tasarımıyla karakterize edilen yeni yüzün üst kısmında boydan boya uzanan ışık imzası göze çarpıyor. Ortada ise logo yerine artık "Skoda" yazısı görüyoruz.

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Henüz göremesek de Skoda'nın açıklamalarına göre Elroq'un matrix LED farlara ve güçlü görünümünü tamamlayan büyük tekerleklere sahip olacağını biliyoruz. Söz konusu model, markanın mevcut ürün gamındaki Karoq ile benzer ölçülere (4500 mm uzunluk) sahip olacak.

2024'ün sonbahar aylarında tanıtılması planlanan yeni Skoda Elroq ile ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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