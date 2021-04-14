Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir fragman paylaşıldı

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2021 yılının en merak edilen filmlerinden birisi olan Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir fragman daha yayınlandı.

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Dün öğlen saatlerinde filmin fragmanının bugün yayınlanacağı zaten açıklanmıştı ve açıklanmasından bu yana fragman için büyük bir merak oluştu. Daha önce filmin uzayda geçeceğini iki farklı oyuncu açıklamıştı. Fragmanın sonundan anladığımız kadarıyla filmin ufak bir kısmı gerçekten de uzayda geçecek. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Hızlı ve Öfkeli 9 da ne yazık ki salgın sebebiyle birçok kez ertelendi. Tekrar bir ertelenme olmazsa filmin 25 Haziran 2021'de vizyona girmesi bekleniyor. Filmin ilk vizyon tarihi 2020 Mart'tı.

Hızlı ve Öfkeli 9'un yönetmenliğini Justin Lin, senaristliğini ise Daniel Casey üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Amber Sienna, Michael Rooker, Charlize Theron, John Cena, Sung Kang, Tyrese Gibson, Ludacris ve Cardi B gibi isimler bulunuyor.

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