Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir fragman paylaşıldı

    Aksiyon ve araba denilince akla gelen ilk film serisi Hızlı ve Öfkeli'nin yeni filmi, Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir fragman paylaşıldı. Fragmanı haberimizde bulabilirsiniz.
    14 Nisan 2021, 18:05 (21 sa.)
    11,2b
    53
    19
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    3

    Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir fragman paylaşıldı
    Tam Boyutta Gör

    2021 yılının en merak edilen filmlerinden birisi olan Hızlı ve Öfkeli serisinin yeni filmi Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir fragman daha yayınlandı.

    Ayrıca Bkz. "Yılın merak edilen bilim kurgu filmi Dune'un devamı için ilk adımlar atıldı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Black Widow filminden yeni görseller paylaşıldı

    Dün öğlen saatlerinde filmin fragmanının bugün yayınlanacağı zaten açıklanmıştı ve açıklanmasından bu yana fragman için büyük bir merak oluştu. Daha önce filmin uzayda geçeceğini iki farklı oyuncu açıklamıştı. Fragmanın sonundan anladığımız kadarıyla filmin ufak bir kısmı gerçekten de uzayda geçecek. Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Hızlı ve Öfkeli 9 da ne yazık ki salgın sebebiyle birçok kez ertelendi. Tekrar bir ertelenme olmazsa filmin 25 Haziran 2021'de vizyona girmesi bekleniyor. Filmin ilk vizyon tarihi 2020 Mart'tı. 

    Hızlı ve Öfkeli 9'un yönetmenliğini Justin Lin, senaristliğini ise Daniel Casey üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Amber Sienna, Michael Rooker, Charlize Theron, John Cena, Sung Kang, Tyrese Gibson, Ludacris ve Cardi B gibi isimler bulunuyor. 



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    B
    Burcu Ateş 4 saat önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Cem300 (Cem Yılmaz) 21 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Film bitti zaten izlemiş olduk.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    por favor (ssena arıkuşu) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yıl 2300, Hızlı ve Öfkeli 95655220 fragmanı paylaşıldı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S Sanal Bellek 5 dk. ( Mesaj Silindi )
    Tokyo driftten sonrası kötü
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A aysensS 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çıktığı gibi izleyeceğim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S siyah.kus 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Efsane seri.. Bakalım düşündüğümüz süpriz olucak mı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S sanapazar10 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yorumlar için sağolun fragmanı izlemekten vazgeçtim
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AribyAriana 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Son bir kaç saniyesi spoiler olmuş Artık bu film dijitale yakışır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    T tokatli6061 (ismail durmus) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sıktı suyu çıktı diyenler bu gibi seriler olmasa hollywood dan ancak pembe dizi kıvamındaki filmlere kalacak film işi. eski toprak aksiyon starları da olmasa keyifli bir iki saat geçirecek bişeyler izlemek mümkün olmayacak
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Angmarr_Ortadünya 14 sa. ( Mesaj Silindi ) tokatli6061
    Hızlı ve Öfkeli 10 mutlaka Plüton'da geçmeli.

    Önce zaman makinesini bulmalılar ve ardından Plüton'a ışınlanıp oradaki gizemi çözmeliler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ssbrutality (Okan Günaydın) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    öff sıktı artık
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Kulak Misafiri (Emrah Doğan) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    WWE dövüşçülerinin aktörlüğe adım attığı filme döndü seri.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C Clusive 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Birazdan "Sıktı artık, tadında bırakmalılardı!" diyenler gelir. Çok basit, sevenleri var ve bu insanlar çoğunlukta, çekiyorlar. :) Çok heyecanlı ve hareketli...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Whippoorwill +182 MaximillianFoe +144 sdbz +133 Santiago Munez +130 Schtroumpf Grognon +127 joven +123 WB +112 galaxyg +105 ahmetkaraci +87 V4LKyR +84
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 MrHamilton ilk kez +228 2 yimmasabi ilk kez +190 3 Elektrikliarabasever ilk kez +182
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    53 Kişi Okuyor (1 Üye, 52 Misafir) 1 Masaüstü 52 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    11214 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    f9, fast and furious ve
    9 etiket daha hızlı ve öfkeli yayın tarihi vizyon tarihi ne zaman oyuncular konusu fragman yeni fragman Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası246,1b
    Twitter Profili100,2b
    Instagram Sayfası46,3b
    YouTube Kanalı318b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 sa. PlayStation'a özel oyunlar arasından en çok hangisinin PC’ye gelmesini istiyorsunuz? 10 sa. İlk orta seviye 5G Xperia telefonu tanıtıldı 15 sa. Şu ana kadar Call of Duty: Warzone'dan yaklaşık 500.000 kişi banlandı 15 sa. Milli roket motoru ilk sınavı geçti 16 sa. Mars helikopterinde yazılım sorunu çıktı: Uçuş haftaya kaldı 16 sa. Coinbase çalışanlarına binlerce dolarlık hisse dağıtacak 17 sa. Yeni Dacia Sandero Stepway, Euro NCAP'ten 2 yıldız aldı 17 sa. Sevilen oyun serisi Persona'nın mobil için yeni bir oyunu geliyor 18 sa. Gigabyte CMP 30HX tabanlı madenci kartını duyurdu 18 sa. TCL hem katlanabilir hem genişleyebilir bir telefon konsepti tanıttı 18 sa. RTX 3060'lı güçlü oyuncu bilgisayarı - Monster Tulpar T7 V21.5 detaylı incelemesi 18 sa. Nvidia'dan kötü haber var: Stok sıkıntısı bu yıl da devam edecek 19 sa. Call of Duty: Mobile’ın yeni sezonu Samuray temasıyla geliyor 19 sa. Sony Xperia 5 III kompakt dönemi geri getiriyor 19 sa. Apple itibar sıralamasında Microsoft, Google, Intel ve Samsung'un gerisinde 20 sa. Samsung, bu ay sonu yeni bir Unpacked etkinliği yapacak: 'En güçlü Galaxy geliyor' 20 sa. Riot, League of Legends için Marvel gibi bir sinematik evren kurmayı düşünüyor 20 sa. Türk Telekom'dan Ramazan'a özel herkese 10 GB hediye internet 21 sa. Yeni nesil Honda Civic Sedan'ın ilk resmi görseli paylaşıldı 21 sa. LEGO en detaylı uzay mekiği setini duyurdu 21 sa. GÖRÜNTÜLENEN Hızlı ve Öfkeli 9'dan yeni bir fragman paylaşıldı Sonraki Oyuncuları ile dikkat çeken aksiyon komedi filmi The Hitman’s Wife’s Bodyguard'in ilk fragmanı yayınlandı 22 sa. Xiaomi'nin yeni tableti klavye, kalem ve VR başlık desteği sunacak 23 sa. Sony, Epic Games'e 200 milyon dolarlık bir yatırım daha yaptı 23 sa. Elektrikli Polestar 2'nin daha uygun fiyatlı versiyonları tanıtıldı 23 sa. Rekabet Kurumu'ndan Google'a 296 milyon TL para cezası 23 sa. Surface Laptop 4 özel AMD işlemcisi ile geliyor 23 sa. Netflix'in en çok izlenen dizisi konumundaki Bridgerton, 3. ve 4. sezon onayını aldı 1 gün Apple’ın 20 Nisan etkinliği resmileşti 1 gün F-16'larda kullanılacak Bozdoğan füzesinin havadan atış testi tamamlandı 1 gün Apple analisti çentiksiz iPhone için tarih verdi: Ekran altı Face ID sistemi geliyor 1 gün Microsoft Modern çevre ekipmanları duyuruldu 1 gün Türkiye'de ilk kez kripto para ile lüks otomobil alım satım dönemi başlıyor 1 gün Cyberpunk 2077'nin 1.21 yaması yayınlandı: Yine uzun bir liste 1 gün Binance, Coinbase’in (COIN) tokenize edilmiş hisse senedini listeleyecek 1 gün Canon aynasız fotoğraf makinesi EOS R3'ü duyurdu 1 gün PS Store'un Bahar İndirimi yenilendi: 250 farklı oyun indirime girdi! 1 gün Sony yeni amiral gemisi Xperia 1 III'ü tanıttı: Snapdragon 888, 4K ekran ve gelişmiş kamera 1 gün CD Projekt, Cyberpunk 2077'yi gurur duyacakları bir oyun haline getireceklerini söylüyor 1 gün Steam'de Capcom oyunlarına büyük indirimler 1 gün Kuo'dan iPhone 14 raporu: 8K destekli 48 MP kamera, mini modeli rafa kalkıyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız