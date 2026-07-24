Sinemada bu hafta: Hayatımın Şarkısı, 72 Saat, Her Private Hell (24 Temmuz 2026)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta sinema salonlarında altı yeni film gösterime girerken, dijital platformlara ve öde-izle servislerine de yeni filmler geliyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Geçtiğimiz hafta vizyona giren The Odyssey'in bu hafta da gişeyi domine etmesi beklendiği için yeni filmler açısından nispeten sönük bir haftayla karşı karşıyayız. Ancak drama ve korku-gerilim türlerinden hoşlananlar için yine de birkaç ilgi çekici seçenek bulunuyor. İşte bu hafta sinemalara gelen yeni filmler:

1️⃣ Hayatımın Şarkısı (Power Ballad)

Tam Boyutta Gör Müzik ve sinemayı bir araya getirdiği ödüllü filmleriyle (Once, Sing Sing, Flora and Son) tanıdığımız İrlandalı yönetmen John Carney, yine bol müzikli bir filmle karşımızda.

Tür : Komedi, Drama, Müzik

: Komedi, Drama, Müzik Yönetmen : John Carney

: John Carney Oyuncular: Paul Rudd, Nick Jonas, Peter McDonald, Rory Keenan

Rastlantı sonucu gerçekleşen bir karşılaşmanın ardından, düğün grubu solisti Rick, eski bir pop grubu yıldızı olan Danny ile sarhoşken bir şarkı yazar. Altı ay sonra Rick, birlikte söyledikleri doğaçlama şarkının dünya çapında bir üne kavuştuğunu öğrenince şaşırıp kalır, ancak şarkıyla ilgili tüm övgüyü Danny toplayıp, şan ve şöhrete uzanmıştır. Danny’nin solo kariyeri hızla yükselirken, Rick de hakkını almak için savaşır. Ancak Rick hep hayalini kurduğu rock yıldızı yaşamının peşinde koşarken, gerçek hazinesini, evde onu bekleyen eşi, kızı ve kıymetli dostlarını kaybetme riskiyle karşı karşıyadır.

2️⃣ Onun Şahsi Cehennemi (Her Private Hell)

Tam Boyutta Gör Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan Her Private Hell, Avrupa sinemasının önemli isimlerinden Nicolas Winding Refn'in (Drive, Bronson) imzasını taşıyor.

Tür : Gerilim, Korku

: Gerilim, Korku Yönetmen : Nicolas Winding Refn

: Nicolas Winding Refn Oyuncular: Sophie Thatcher, Havana Rose Liu, Charles Melton, Dougray Scott

Garip bir sis fütüristik bir metropolü sarıp, ele geçirilmesi zor, ölümcül bir varlığı serbest bırakırken, sorunlu genç bir kadın babasını bulmak için yola koyulur. Bu arayış sırasında, kaderi, kızını cehennemden kurtarmak için umutsuz bir yolculuğa çıkan Amerikalı bir askerin kaderiyle kesişir.

3️⃣ Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 4

Tam Boyutta Gör Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyenler için bu haftanın vizyon programında iki film ön plana çıkıyor. Bunlardan ilki Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu 4.

Tür : Animasyon, Macera

: Animasyon, Macera Yönetmen: Nurullah Yenihan

Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu 4, izleyenleri bu sefer hem dinozorların hüküm sürdüğü vahşi bir çağa hem de kadim medeniyetlerin gizemli dünyasına götürüyor.

4️⃣ İzci Takımı: Şelalenin Peşinde

Tam Boyutta Gör Bu haftanın ikinci "çocuk filmi" ise yine yerli bir yapım olan İzci Takımı: Şelalenin Peşinde.

Tür : Animasyon, Macera

: Animasyon, Macera Yönetmen: Burak Kaan Şimşeker

İzci Takımı: Şelalenin Peşinde, karne gününde başlayan bir doğa yolculuğunu merkezine alır. Utku, Ege, Elif, Deniz ve Eylül'den oluşan İzci Takımı, okulda katıldıkları deprem eğitimi ve okul müdürünün verdiği tavsiyelerin ardından hazırlıklarını tamamlar. Grup, Bülent Öğretmen'in öncülüğünde ormanın içindeki büyük şelaleye ulaşmak hedefiyle yola çıkarak doğanın içinde ilerledikleri bir sürece adım atar.

5️⃣ Hannas 3

Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz "cinli" korku filmlerimize bu hafta bir yenisi daha katılıyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Ahmet Toklu

: Ahmet Toklu Oyuncular: Nilay Deniz, Can Güreler, Zeynep Yaylıcıoğlu

Hannas 3, kaza sonucunda bebeğini yitiren sosyal medya fenomeni Ayşe ile emlakçı eşi Ali'nin hikayesini merkezine alır. Çiftin tatil için tercih ettikleri köy evi, geçmişte yaşanan kayıp bebek vakaları ve doğaüstü unsurlarla bağlantılı bir geçmişe sahiptir. Evde karşılaştıkları bu durumlar, zamanla Ayşe'nin kendi geçmişindeki sırların ve eşi Ali'nin gizlediği gerçeklerin gün yüzüne çıkmasına zemin hazırlar. Olay örgüsü, ikilinin bulundukları çevrenin karanlık geçmişiyle ve birbirleriyle yüzleşmek durumunda kaldıkları bu süreci konu edinir.

6️⃣ Pinokyo: Kanlı Masal (Pinocchio: Unstrung)

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren bir diğer korku filmi de Pinokyo'nun hikâyesine kanlı bir yorum getiren Pinokyo: Kanlı Masal.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Rhys Frake-Waterfield

: Rhys Frake-Waterfield Oyuncular: Cameron Bell, Richard Brake, Jessica Balmer

Genç bir çocuk olan James, büyükbabası Geppetto'yu ziyarete gider. Geppetto, ona en iyi arkadaşı olması için görünüşte sihirli bir tahta kukla olan Pinokyo'yu tanıştırır. Ancak James, Pinokyo'nun saf ve dünyadan habersiz doğasının farkında değildir. Onu dış dünyayla tanıştırması, Pinokyo'nun "kötü" olarak gördüğü her şeyi ortadan kaldırmak için kanlı bir mücadeleye girişmesine yol açar.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ 72 Saat (72 Hours)

Tam Boyutta Gör Bu hafta Netflix'te izleyici ile buluşacak en kayda değer film, ünlü oyuncu Kevin Hart'ın başrolünü üstlendiği komedi filmi 72 Saat olacak.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Tim Story

: Tim Story Oyuncular : Kevin Hart, Marcello Hernández, Teyana Taylor, Andy García,

: Kevin Hart, Marcello Hernández, Teyana Taylor, Andy García, Çıkış Tarihi : 24 Temmuz

: 24 Temmuz Platform: Netflix

Kırklı yaşlarında olan Joe, son dönemde şirketteki yerini kaybedeceğinden endişe duymaya başlamıştır. Yanlışlıkla 20'li yaşlardaki iş arkadaşlarının grup sohbetine eklenince, kariyerini kurtarmak için eline bir fırsat geçer. Ancak bunun için gençlerin arasına katılıp, çılgın bir bekârlığa veda partisine katılmak zorundadır. Kaos dolu bu 72 saatlik yolculuk, Joe'nun sadece kariyerine değil, hayatına da bakışını değiştirecektir.

2️⃣ Şeytan'ın Ağzı (The Devil's Mouth)

Tam Boyutta Gör Amazon tarafında haftanın öne çıkan filmi ise korku türündeki The Devil's Mouth olacak.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Jeff Wadlow

: Jeff Wadlow Oyuncular : Kathryn Newton, Gavin Casalegno, Lana Condor, Nico Hiraga

: Kathryn Newton, Gavin Casalegno, Lana Condor, Nico Hiraga Çıkış Tarihi : 29 Temmuz

: 29 Temmuz Platform: Amazon Prime Video

Beş arkadaş, gerçek hayata atılmadan önce son bir macera yaşamak için Tayland'daki Şeytanın Ağzı mağara sistemini keşfe çıkar. Ama çok geçmeden su altında hızlı, sessiz ve ölümcül bir şeyin peşlerinde olduğunu fark ederler. Boğucu karanlıkta güven yok olur, panik artar ve her yanlış adım hayatta kalma mücadelesine dönüşür.

3️⃣ The Dink

Tam Boyutta Gör Bu hafta dijital platformlara gelen bir diğer film de Apple TV'de izleyici ile buluşan The Dink olacak.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Josh Greenbaum

: Josh Greenbaum Oyuncular : Jake Johnson, Mary Steenburgen, Ed Harris, Andy Roddick, Ben Stiller,

: Jake Johnson, Mary Steenburgen, Ed Harris, Andy Roddick, Ben Stiller, Çıkış Tarihi : 24 Temmuz

: 24 Temmuz Platform: Apple TV

Babasının işlettiği tenis kulübünde çocuklara ders vermekle yetinen bir zamanların parlak yeteneği Dusty, eski sakatlığını yeniden tetikleyince tenis oynayamaz hâle gelir. Kulübü kurtarmak ve babasının saygısını kazanmak için yeminini bozup, ezelden beri hor gördüğü pickleball’a yönelmek zorundadır. Kendisi gibi hayatın farklı dönemlerinde yolunu kaybetmiş Candace (Mary Steenburgen) ile partner olup kortlara çıktığında, hem rakiplerini hem de kendi egosunu alt etmek zorunda kalacaktır.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Supergirl

Tam Boyutta Gör Superman ile başlatılan yeni DC Sinematik Evreni'nin ikinci filmi olan Supergirl, sinemalarda gösterime girdikten kısa süre sonra öde-izle servislerine geliyor.

Tür : Süper Kahraman, Bilim-Kurgu, Aksiyon

: Süper Kahraman, Bilim-Kurgu, Aksiyon Yönetmen : Craig Gillespie

: Craig Gillespie Oyuncular : Milly Alcock, Eve Ridley, Matthias Schoenaerts, Jason Momoa

: Milly Alcock, Eve Ridley, Matthias Schoenaerts, Jason Momoa Yayın Tarihi: 28 Temmuz

Cruella ve I, Tonya gibi filmlerle tanınan Craig Gilliespie'nin yönettiği filmde Supergirl'e House of the Dragon dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Milly Alcock hayat veriyor. Film, DC'nin sevilen çizgi-roman serilerinden olan Woman of Tomorrow'u sinemaya uyarlıyor. Oyuncu kadrosunda Jason Momoa da yer alıyor ama ünlü oyuncu bu kez Aquaman'i canlandırmıyor. DC evreninin bu yeni versiyonunda yepyeni bir role bürünen Momoa, bu kez galaktik kelle avcısı Lobo rolünde karşımıza çıkacak.

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