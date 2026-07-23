Resident Evil filminden yeni fragman geldi: Bu kez korku tarafı ön planda

Zack Cragger'ın hem yazıp hem yönettiği yeni Resident Evil film, işin korku tarafını ön plana çıkaran bir uyarlama olacak. Nitekim yayınlanan yeni fragmanda da bu açıkça görülüyor.
Yeni Resident Evil Filmi, 18 Eylül'de Vizyona Girecek
Yeni Resident Evil, kurye olarak hastanelere organ taşıyan Bryan karakterine odaklanıyor. Bir gece Raccoon City'ye acil teslimat için gönderilen Bryan, karlı kaplı dağ yolundan geçip Raccoon City'ye ulaşmaya çalışırken bir şeye çarpar. Başta bunun tuhaf bir kadın olduğunu zanneden Bryan, kısa süre içinde çok daha tehlikeli bir şeyle karşı karşıya olduğunu anlıyor.
Filmin merkezinde yer alan Bryan karakterine Austin Abrams (Euphoria, Weapons) hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Paul Walter Hauser, Kali Reis, Zach Cherry, Johnno Wilson gibi isimler eşlik ediyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: