Resident Evil filminden yeni fragman geldi: Bu kez korku tarafı ön planda

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının en sevilen serilerinden Resident Evil, önceki filmlerle bağlantılı olmayan yepyeni bir film uyarlamasıyla sinemalara dönüyor. Üstelik bu kez işin başında dikkat çekici bir isim var: Weapons (Silahlar) ile son yılların en çok konuşulan korku filmlerinden birine imza atan Zach Cregger.

Zack Cragger'ın hem yazıp hem yönettiği yeni Resident Evil film, işin korku tarafını ön plana çıkaran bir uyarlama olacak. Nitekim yayınlanan yeni fragmanda da bu açıkça görülüyor.

Yeni Resident Evil Filmi, 18 Eylül'de Vizyona Girecek

Yeni Resident Evil, kurye olarak hastanelere organ taşıyan Bryan karakterine odaklanıyor. Bir gece Raccoon City'ye acil teslimat için gönderilen Bryan, karlı kaplı dağ yolundan geçip Raccoon City'ye ulaşmaya çalışırken bir şeye çarpar. Başta bunun tuhaf bir kadın olduğunu zanneden Bryan, kısa süre içinde çok daha tehlikeli bir şeyle karşı karşıya olduğunu anlıyor.

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Filmin merkezinde yer alan Bryan karakterine Austin Abrams (Euphoria, Weapons) hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda ona Paul Walter Hauser, Kali Reis, Zach Cherry, Johnno Wilson gibi isimler eşlik ediyor.

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