HMD Crest serisi bu hafta tanıtılacak

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Tam Boyutta Gör Nokia markasını akıllı telefonlarda bırakarak kendi markasına geçiş yapan Finli HMD girişimi vites arttırdı. Girişim ardı ardına farklı segmentlere yönelik akıllı telefon serileri tanıtarak tatmin edici bir pazar payı hedefliyor.

HMD Crest neler sunacak?

Firmanın Hindistan pazarına sunacağı yeni akıllı telefon serisi HMD Crest adını taşıyor. Hindistan’da üretilecek olan HMD Crest yüksek kaliteli ekran paneli ve etkileyici bir kamera performansı ile sunulacak. Ayrıca portre konusunda da yeni bir dönemi başlayacağı belirtilmiş.

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Telefon ile ilgili bilinenler az ancak cam arka kaplama ve 6nm Unisoc T760 yonga setinden telefonun giriş ve orta seviye arasında bir yere konumlanacağı anlaşılıyor. Seride HMD Crest ve HMD Crest Max 5G şeklinde iki model olacak.

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