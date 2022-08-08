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Kripto şirketi Hodlnaut, piyasa koşullarının karşısında ayakta kalabilmek için para çekme işlemlerini durdurdu. Kripto para piyasalarında yaşanan son düşüş, birçok kripto şirketinin zor duruma bıraktı. Son olarak yaşanan çöküş sonrası çözümü para çekme işlemlerini durdurmakta bulan şirketlerin arasında Hodlnaut da eklendi.

Şirket, alınan bu kararın nedeni olarak son piyasa koşullarını gösterdi ve likiditeyi istikrara kavuşturmaya ve varlıkları korumaya odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Kripto paralardaki düşüş lüks ürünlerin satışlarını artırdı 2 gün önce eklendi

Kripto para piyasalarında yaşanan düşüş, kripto firmalarını iflasın eşiğine kadar getirebiliyor. Three Arrows Capital ile başlayan iflas bayrakları sektörde çoğalmaya başladı. Kripto kredi şirketi Hodlnaut da piyasa koşullarına ayak uydurabilmek için çözümü para çekme işlemlerini durdurmakta buldu.

Yapılan basın duyurusunda, alınan bu kadar ve geliştirilen süreç hakkında bilgilendirmeler yapıldı:

“Ayrıntıları ve zaman çizelgelerini mümkün olan en kısa sürede sağlayacağız ve kullanıcılarımızın çıkarlarını en iyi şekilde koruyacak bir çözüme ulaşmak için çalışırken anlayışınıza ve sabrınıza sığınıyoruz. Bu noktada herhangi bir para çekme işlemini gerçekleştiremediğimiz için özür dileriz”

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Hodlnaut para çekme işlemlerini durdurdu