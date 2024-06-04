CS2 FPS gösterme kodu: Rakiplerinize karşı ne kadar hızlısınız?

- CS 2 FPS gösterme nasıl yapılır ⌨️
- CS2 FPS arttırma kodları ⚡️
- CS2’de FPS arttırma ayarları ⚙️
- CS2 ping gösterme kodu nedir 🌐
- Yorumlar
Counter-Strike 2, CS:GO’nun klasik takım tabanlı ve hedef odaklı oynanışını sürdürüyor. CS2, önceki sürümle benzerlikler taşısa da bot zorluğunun nasıl değiştirileceği veya FPS göstergesinin nasıl açılacağı gibi bilemeyebileceğiniz bazı özellikler hâlâ mevcut. Bu rehber yazıda CS2 FPS gösterme nasıl yapılır, FPS artırma kodları neler gibi faydalı ipuçlarını paylaşıyoruz.
CS 2 FPS gösterme nasıl yapılır ⌨️
- CS2’yi açın ve ayarlara girin.
- Oyun sekmesine gelin.
- Geliştirici Konsolunu Etkinleştir’i evet olarak ayarlayın.
- ~ tuşuna tıklayarak oyun konsolunu açın.
- “cl_showfps 1” komutunu girin.
CS2 FPS gösterme kodu: cl_showfps 1
Alternatif olarak, CS2’de FPS göstermek için Steam’i açın, Shift + Tab tuşlarına basın ve ardından dişli simgesine tıklayın. Oyun içi sekme menüsünde FPS sayacı seçeneğini bulun. FPS göstergesinin yerini belirleyin.
CS2 FPS arttırma kodları ⚡️
En çok kullanılan CS2 FPS artırma kodu: fps_max'tır.
|Komut
|İşlev
|fps_max 0
|FPS üst sınırını kaldırır.
|cl_disable_ragdolls 1
|Ragdoll fiziğini devre dışı bırakır.
|vprof_off
|VProf profil oluşturucuyu devre dışı bırakır.
|iv_off
|İnterpolasyon değişken profil oluşturucuyu devre dışı bırakır.
|cl_autohelp 0
|Oyun içi ipuçlarını devre dışı bırakır.
|cl_hide_avatar_images 1
|Oyuncu avatar resimlerini devre dışı bırakır.
|cl_crosshair_friend_warning 0
|Nişangahınızdaki dost ateşi uyarısını kaldırır.
|cl_interp 0.015625
|İnterpolasyon süresini ayarlar.
|cl_updaterate 128
|İnterpolasyon güncelleme hızını ayarlar.
|cl_interp_ratio 1:
|İnterpolasyon oranını ayarlar.
CS2’de FPS arttırma ayarları ⚙️
- Monitör çözünürlüğü: Varsayılan
- Oyuncu kontrastını artırın: Etkin
- Çoklu örnekleme kenar yumuşatma modu: CMAA2
- Gölge kalitesi: Düşük
- Doku detayı: Orta
- Parçacık detayı: Düşük
- Çevre emilimi: Düşük
- Yüksek dinamik aralık: Kalite
- FidelityFX: Kalite
- Nvidia Reflex Low Latency: Devre dışı
CS2 ping gösterme kodu nedir 🌐
CS2 ping gösterme kodu: cq_netgraph 1
Bu rehber yazıda Counter Strike 2 kodlarına değindik. En çok merak edilen CS2’de FPS ve ping gösterme kodu nedir ve FPS arttırmak için en iyi ayarlar nasıl yapılır buna değindik. Ping değeriniz ile download ve upload hızınızı oyun içerisinden görüntüleyebileceğiniz gibi hız testi sayfasından da kontrol edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.