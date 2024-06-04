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    CS2 FPS gösterme kodu: Rakiplerinize karşı ne kadar hızlısınız?

    Counter Strike 2'de dünya çapında en hızlı oyuncu olmak ister misiniz? İşte oyundaki performansınızı artırmak için bilmeniz gereken CS2 FPS gösterme & arttırma kodları:

    Counter-Strike 2, CS:GO’nun klasik takım tabanlı ve hedef odaklı oynanışını sürdürüyor. CS2, önceki sürümle benzerlikler taşısa da bot zorluğunun nasıl değiştirileceği veya FPS göstergesinin nasıl açılacağı gibi bilemeyebileceğiniz bazı özellikler hâlâ mevcut. Bu rehber yazıda CS2 FPS gösterme nasıl yapılır, FPS artırma kodları neler gibi faydalı ipuçlarını paylaşıyoruz.

    CS 2 FPS gösterme nasıl yapılır ⌨️

    cs2 fps nasıl açılır Tam Boyutta Gör
    Aksiyon dolu bir FPS oyunu olan Counter-Strike 2'de daha yüksek FPS'e sahip olmak, hızlı tepki vermenize ve doğru nişan almanıza olanak tanıdığı için kazanma ve kaybetme arasında fark yaratabilir. Peki, CS2’de kaç FPS aldığınızı nasıl göreceksiniz? CS 2 FPS göstergesi nasıl açılır adım adım görelim 👇🏻
    1. CS2’yi açın ve ayarlara girin.
    2. Oyun sekmesine gelin.
    3. Geliştirici Konsolunu Etkinleştir’i evet olarak ayarlayın.
    4. ~ tuşuna tıklayarak oyun konsolunu açın.
    5. “cl_showfps 1” komutunu girin.

    CS2 FPS gösterme kodu: cl_showfps 1

    Alternatif olarak, CS2’de FPS göstermek için Steam’i açın, Shift + Tab tuşlarına basın ve ardından dişli simgesine tıklayın. Oyun içi sekme menüsünde FPS sayacı seçeneğini bulun. FPS göstergesinin yerini belirleyin.

    CS2 FPS arttırma kodları ⚡️

    cs 2 hızlandırma kodları Tam Boyutta Gör
    Counter-Strike 2’de başarıya ulaşmanın anahtarlarından biri, akıcı oyun deneyimi sağlamak için performansı optimize etmektir. İster FPS’i en üst düzeye çıkarmak, gecikmeyi en aza indirmek veya oyun deneyiminizi özelleştirmek istiyor olun, konsol komutlarını bilmek ve kullanmak önemli bir fark yaratacaktır.

    En çok kullanılan CS2 FPS artırma kodu: fps_max'tır. 

    Komut İşlev
    fps_max 0 FPS üst sınırını kaldırır.
    cl_disable_ragdolls 1 Ragdoll fiziğini devre dışı bırakır.
    vprof_off VProf profil oluşturucuyu devre dışı bırakır.
    iv_off İnterpolasyon değişken profil oluşturucuyu devre dışı bırakır.
    cl_autohelp 0 Oyun içi ipuçlarını devre dışı bırakır.
    cl_hide_avatar_images 1 Oyuncu avatar resimlerini devre dışı bırakır.
    cl_crosshair_friend_warning 0 Nişangahınızdaki dost ateşi uyarısını kaldırır.
    cl_interp 0.015625 İnterpolasyon süresini ayarlar.
    cl_updaterate 128 İnterpolasyon güncelleme hızını ayarlar.
    cl_interp_ratio 1: İnterpolasyon oranını ayarlar.

    CS2’de FPS arttırma ayarları ⚙️

    • Monitör çözünürlüğü: Varsayılan
    • Oyuncu kontrastını artırın: Etkin
    • Çoklu örnekleme kenar yumuşatma modu: CMAA2
    • Gölge kalitesi: Düşük
    • Doku detayı: Orta
    • Parçacık detayı: Düşük
    • Çevre emilimi: Düşük
    • Yüksek dinamik aralık: Kalite
    • FidelityFX: Kalite
    • Nvidia Reflex Low Latency: Devre dışı

    CS2 ping gösterme kodu nedir 🌐

    cs2 ping nasıl görülür Tam Boyutta Gör
    Counter Strike 2’de başarılı olmak istiyorsanız, kararlı bir internet bağlantınızın olması gerekir. Ping değerinizin ne olduğunu bilmek rakiplerinize karşı avantaj elde etmenizi sağlar. CS2’de pingi görmek için Tab tuşuna basarak puan tablosunu açmanız gerekir. Daha sonra oyun içi adınızın solunda bulunan değişken sayıya bakarak pingin kaç olduğunu öğrenebilirsiniz.

    CS2 ping gösterme kodu: cq_netgraph 1

    Bu rehber yazıda Counter Strike 2 kodlarına değindik. En çok merak edilen CS2’de FPS ve ping gösterme kodu nedir ve FPS arttırmak için en iyi ayarlar nasıl yapılır buna değindik. Ping değeriniz ile download ve upload hızınızı oyun içerisinden görüntüleyebileceğiniz gibi hız testi sayfasından da kontrol edebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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