Homeworld 3'ün sistem gereksinimleri açıklandı: Oyuncuları üzebilir

Tam Boyutta Gör Blackbird Interactive tarafından geliştirilen ve Gearbox Software tarafından yayınlanacak olan Homeworld 3 için PC sistem gereksinimleri paylaşıldı. Yakın tarihte Şubat 2024'e ertelen uzay tabanlı gerçek zamanlı strateji oyunu, çok yakında oyuncularla buluşacak. Peki Homeworld 3 nasıl bir sisteme ihtiyaç duyacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

Homeworld 3 PC sistem gereksinimleri belli oldu

Kaçıranlar için Homeworld 3, ilk olarak 2019 yılında PC platformu için duyurulmuştu. Yapımın ilk olarak 2022'nin 4. çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyordu ancak geliştiricilerin iş yükü nedeniyle 2023'e ertelendi. Geçtiğimiz mayıs ayında ise, oyunun çıkış tarihi Şubat 2024 olarak açıklandı.

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Blackbird Interactive tarafından yayınlanan listeye göre Homeworld 3 için istenen en düşük ekran kartı GTX 1060 veya RX 480 8GB. Ayrıca kullanıcıların minimum 6GB VRAM, 12GB RAM, 40GB depolama ve Intel Core i5-8600K veya AMD Ryzen 5 3600X işlemciye ihtiyacı olacak. Öte yandan oyunu orta ayarlarda oynamak için 16GB RAM, Core i7-11700K veya AMD Ryzen 5 5600X işlemci ve Nvidia RTX 2070 / RX 5700 ekran kartı isteniyor.

Minimum Önerilen Yüksek Ultra RT Düşük RT Yüksek RT Ultra Çözünürlük 1080p 1080p 1440p 2160p 1080p 1440p 2160p Ekran Kartı Nvidia GTX 1060

AMD R9 480

Intel ARC A380 Nvidia RTX 2070

AMD RX 5700

Intel ARC A580 Nvidia RTX 2070S

AMD RX 6600 XT

Intel ARC A770 Nvidia RTX 3080

AMD RX 6900XT Nvidia RTX 3060

AMD RX 6650 XT Nvidia RTX 3080

AMD RX 6900 XT Nvidia RTX 4080

AMD RX 7900 XTX İşlemci Nvidia GTX 1060, AMD RX 480, Intel Arc A380 Nvidia RTX 2070

AMD RX 5700

Intel ARC A580 Nvidia RTX 2070S

AMD RX 6600 XT

Intel ARC A770 Nvidia RTX 3080

AMD RX 6900XT Nvidia RTX 3060

AMD RX 6650 XT Nvidia RTX 3080

AMD RX 6900 XT Nvidia RTX 4080

AMD RX 7900 XTX RAM 12GB 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB VRAM 6GB 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB Depolama 40GB HDD 40GB HDD 40GB HDD 40GB HDD 40GB HDD 40GB HDD 40GB HDD İşletim Sistemi Windows 10 64-Bit

Windows 11 64-Bit Windows 10 64-Bit

Windows 11 64-Bit Windows 10 64-Bit

Windows 11 64-Bit Windows 10 64-Bit

Windows 11 64-Bit Windows 10 64-Bit

Windows 11 64-Bit Windows 10 64-Bit

Windows 11 64-Bit Windows 10 64-Bit

Windows 11 64-Bit

Bu gereksinimler gerçek zamanlı bir strateji oyunu için oldukça yüksek. Ancak ilginç bir şekilde, SSD kullanma zorunluluğu olmayacak. Bilmeyenler için Homeworld 3 uzayda geçen bir 3D gerçek zamanlı strateji oyunu olacak. Ayrıca yeni gemiler, gerçekçi balistik silahlar ve filoların yanı sıra, hikaye modu, çok oyunculu mod ve co-op modu dahil olmak üzere birden fazla modu içerecek.

Ayrıca Homeworld 3'ün HDR, DLSS 3 (Süper Çözünürlük + Frame Generation) ve AMD FidelityFX Süper Çözünürlük 2 desteği de doğrulandı. Bu arada bekleyiş sürerken, Homeworld: The Remastered Collection sayesinde ilk iki oyuna göz atabilirsiniz.

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Homeworld 3'ün sistem gereksinimleri açıklandı!