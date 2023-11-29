Homeworld 3'ün sistem gereksinimleri açıklandı: Oyuncuları üzebilir

Homeworld 3 PC sistem gereksinimleri belli oldu
Kaçıranlar için Homeworld 3, ilk olarak 2019 yılında PC platformu için duyurulmuştu. Yapımın ilk olarak 2022'nin 4. çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyordu ancak geliştiricilerin iş yükü nedeniyle 2023'e ertelendi. Geçtiğimiz mayıs ayında ise, oyunun çıkış tarihi Şubat 2024 olarak açıklandı.
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Blackbird Interactive tarafından yayınlanan listeye göre Homeworld 3 için istenen en düşük ekran kartı GTX 1060 veya RX 480 8GB. Ayrıca kullanıcıların minimum 6GB VRAM, 12GB RAM, 40GB depolama ve Intel Core i5-8600K veya AMD Ryzen 5 3600X işlemciye ihtiyacı olacak. Öte yandan oyunu orta ayarlarda oynamak için 16GB RAM, Core i7-11700K veya AMD Ryzen 5 5600X işlemci ve Nvidia RTX 2070 / RX 5700 ekran kartı isteniyor.
|Minimum
|Önerilen
|Yüksek
|Ultra
|RT Düşük
|RT Yüksek
|RT Ultra
|Çözünürlük
|1080p
|1080p
|1440p
|2160p
|1080p
|1440p
|2160p
|Ekran Kartı
|Nvidia GTX 1060
AMD R9 480
Intel ARC A380
|Nvidia RTX 2070
AMD RX 5700
Intel ARC A580
|Nvidia RTX 2070S
AMD RX 6600 XT
Intel ARC A770
|Nvidia RTX 3080
AMD RX 6900XT
|Nvidia RTX 3060
AMD RX 6650 XT
|Nvidia RTX 3080
AMD RX 6900 XT
|Nvidia RTX 4080
AMD RX 7900 XTX
|İşlemci
|Nvidia GTX 1060, AMD RX 480, Intel Arc A380
|Nvidia RTX 2070
AMD RX 5700
Intel ARC A580
|Nvidia RTX 2070S
AMD RX 6600 XT
Intel ARC A770
|Nvidia RTX 3080
AMD RX 6900XT
|Nvidia RTX 3060
AMD RX 6650 XT
|Nvidia RTX 3080
AMD RX 6900 XT
|Nvidia RTX 4080
AMD RX 7900 XTX
|RAM
|12GB
|16GB
|16GB
|16GB
|16GB
|16GB
|16GB
|VRAM
|6GB
|16GB
|16GB
|16GB
|16GB
|16GB
|16GB
|Depolama
|40GB HDD
|40GB HDD
|40GB HDD
|40GB HDD
|40GB HDD
|40GB HDD
|40GB HDD
|İşletim Sistemi
|Windows 10 64-Bit
Windows 11 64-Bit
|Windows 10 64-Bit
Windows 11 64-Bit
|Windows 10 64-Bit
Windows 11 64-Bit
|Windows 10 64-Bit
Windows 11 64-Bit
|Windows 10 64-Bit
Windows 11 64-Bit
|Windows 10 64-Bit
Windows 11 64-Bit
|
Windows 10 64-Bit
Bu gereksinimler gerçek zamanlı bir strateji oyunu için oldukça yüksek. Ancak ilginç bir şekilde, SSD kullanma zorunluluğu olmayacak. Bilmeyenler için Homeworld 3 uzayda geçen bir 3D gerçek zamanlı strateji oyunu olacak. Ayrıca yeni gemiler, gerçekçi balistik silahlar ve filoların yanı sıra, hikaye modu, çok oyunculu mod ve co-op modu dahil olmak üzere birden fazla modu içerecek.
Ayrıca Homeworld 3'ün HDR, DLSS 3 (Süper Çözünürlük + Frame Generation) ve AMD FidelityFX Süper Çözünürlük 2 desteği de doğrulandı. Bu arada bekleyiş sürerken, Homeworld: The Remastered Collection sayesinde ilk iki oyuna göz atabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.