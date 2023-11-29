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    Homeworld 3'ün sistem gereksinimleri açıklandı: Oyuncuları üzebilir

    Blackbird Interactive tarafından geliştirilen uzay tabanlı gerçek zamanlı strateji oyunu Homeworld 3 için PC sistem gereksinimleri paylaşıldı. Minimum GTX 1060 ve Ryzen 5 3600X öneriliyor.
    Homeworld 3'ün sistem gereksinimleri açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Blackbird Interactive tarafından geliştirilen ve Gearbox Software tarafından yayınlanacak olan Homeworld 3 için PC sistem gereksinimleri paylaşıldı. Yakın tarihte Şubat 2024'e ertelen uzay tabanlı gerçek zamanlı strateji oyunu, çok yakında oyuncularla buluşacak. Peki Homeworld 3 nasıl bir sisteme ihtiyaç duyacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Homeworld 3 PC sistem gereksinimleri belli oldu

    Kaçıranlar için Homeworld 3, ilk olarak 2019 yılında PC platformu için duyurulmuştu. Yapımın ilk olarak 2022'nin 4. çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanıyordu ancak geliştiricilerin iş yükü nedeniyle 2023'e ertelendi. Geçtiğimiz mayıs ayında ise, oyunun çıkış tarihi Şubat 2024 olarak açıklandı.

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    Blackbird Interactive tarafından yayınlanan listeye göre Homeworld 3 için istenen en düşük ekran kartı GTX 1060 veya RX 480 8GB. Ayrıca kullanıcıların minimum 6GB VRAM, 12GB RAM40GB depolama ve Intel Core i5-8600K veya AMD Ryzen 5 3600X işlemciye ihtiyacı olacak. Öte yandan oyunu orta ayarlarda oynamak için 16GB RAM, Core i7-11700K veya AMD Ryzen 5 5600X işlemci ve Nvidia RTX 2070 / RX 5700 ekran kartı isteniyor.

    Minimum Önerilen Yüksek Ultra RT Düşük RT Yüksek RT Ultra
    Çözünürlük 1080p 1080p 1440p 2160p 1080p 1440p 2160p
    Ekran Kartı Nvidia GTX 1060
    AMD R9 480
    Intel ARC A380    		 Nvidia RTX 2070
    AMD RX 5700
    Intel ARC A580    		 Nvidia RTX 2070S
    AMD RX 6600 XT
    Intel ARC A770    		 Nvidia RTX 3080
    AMD RX 6900XT    		 Nvidia RTX 3060
    AMD RX 6650 XT    		 Nvidia RTX 3080
    AMD RX 6900 XT    		 Nvidia RTX 4080
    AMD RX 7900 XTX
    İşlemci Nvidia GTX 1060, AMD RX 480, Intel Arc A380 Nvidia RTX 2070
    AMD RX 5700
    Intel ARC A580    		 Nvidia RTX 2070S
    AMD RX 6600 XT
    Intel ARC A770    		 Nvidia RTX 3080
    AMD RX 6900XT    		 Nvidia RTX 3060
    AMD RX 6650 XT    		 Nvidia RTX 3080
    AMD RX 6900 XT    		 Nvidia RTX 4080
    AMD RX 7900 XTX
    RAM 12GB 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB
    VRAM 6GB 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB
    Depolama 40GB HDD 40GB HDD 40GB HDD 40GB HDD 40GB HDD 40GB HDD 40GB HDD
    İşletim Sistemi Windows 10 64-Bit
    Windows 11 64-Bit    		 Windows 10 64-Bit
    Windows 11 64-Bit    		 Windows 10 64-Bit
    Windows 11 64-Bit    		 Windows 10 64-Bit
    Windows 11 64-Bit    		 Windows 10 64-Bit
    Windows 11 64-Bit    		 Windows 10 64-Bit
    Windows 11 64-Bit

    Windows 10 64-Bit
    Windows 11 64-Bit

    Bu gereksinimler gerçek zamanlı bir strateji oyunu için oldukça yüksek. Ancak ilginç bir şekilde, SSD kullanma zorunluluğu olmayacak. Bilmeyenler için Homeworld 3 uzayda geçen bir 3D gerçek zamanlı strateji oyunu olacak. Ayrıca yeni gemiler, gerçekçi balistik silahlar ve filoların yanı sıra, hikaye modu, çok oyunculu mod ve co-op modu dahil olmak üzere birden fazla modu içerecek.

    Ayrıca Homeworld 3'ün HDR, DLSS 3 (Süper Çözünürlük + Frame Generation) ve AMD FidelityFX Süper Çözünürlük 2 desteği de doğrulandı. Bu arada bekleyiş sürerken, Homeworld: The Remastered Collection sayesinde ilk iki oyuna göz atabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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