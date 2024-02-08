Oyunculara kötü haber: Homeworld 3 bir kez daha ertelendi

Mart ayından 13 Mayıs'a ertelendi
Kaçıranlar için Blackbird Interactive, Steam Next Fest kapsamında Homeworld 3'ün ücretsiz bir demo sürümü yayınlamıştı. Ancak demodan gelen geri bildirimler, oyunun bir kez daha ertelenmesine yol açtı. Ortak yaptığı açıklamada Gearbox ve Blackbird Interactive, "son rötuşları" yapmak amacıyla oyunun ertelendiğini duyurdu.
Kaçıranlar için 2019 yılından bu yana geliştirilen Homeworld 3, uzayda geçen bir 3D gerçek zamanlı strateji oyunu olacak. Ayrıca kapsamlı bir senaryo moduna ek olarak oyunda gelişmiş bir 3D balistik sistemi ile karşılaşacağız. Önceki açıklamalardan oyunun RTS oynanışıyla roguelike yapısını birleştireceği belirtilmişti.
Homeworld 3'ün detaylı sistem gereksinimlerine ise aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca HDR, DLSS 3 (Süper Çözünürlük + Frame Generation) ve AMD FidelityFX Süper Çözünürlük 2 desteği de doğrulandı.
|Minimum
|Önerilen
|Yüksek
|Ultra
|RT Düşük
|RT Yüksek
|RT Ultra
|Çözünürlük
|1080p
|1080p
|1440p
|2160p
|1080p
|1440p
|2160p
|Ekran Kartı
|Nvidia GTX 1060
AMD R9 480
Intel ARC A380
|Nvidia RTX 2070
AMD RX 5700
Intel ARC A580
|Nvidia RTX 2070S
AMD RX 6600 XT
Intel ARC A770
|Nvidia RTX 3080
AMD RX 6900XT
|Nvidia RTX 3060
AMD RX 6650 XT
|Nvidia RTX 3080
AMD RX 6900 XT
|Nvidia RTX 4080
AMD RX 7900 XTX
|İşlemci
|Nvidia GTX 1060, AMD RX 480, Intel Arc A380
|Nvidia RTX 2070
AMD RX 5700
Intel ARC A580
|Nvidia RTX 2070S
AMD RX 6600 XT
Intel ARC A770
|Nvidia RTX 3080
AMD RX 6900XT
|Nvidia RTX 3060
AMD RX 6650 XT
|Nvidia RTX 3080
AMD RX 6900 XT
|Nvidia RTX 4080
AMD RX 7900 XTX
|RAM
|12GB
|16GB
|16GB
|16GB
|16GB
|16GB
|16GB
|VRAM
|6GB
|16GB
|16GB
|16GB
|16GB
|16GB
|16GB
|Depolama
|40GB HDD
|40GB HDD
|40GB HDD
|40GB HDD
|40GB HDD
|40GB HDD
|40GB HDD
|İşletim Sistemi
|Windows 10 64-Bit
Windows 11 64-Bit
|Windows 10 64-Bit
Windows 11 64-Bit
|Windows 10 64-Bit
Windows 11 64-Bit
|Windows 10 64-Bit
Windows 11 64-Bit
|Windows 10 64-Bit
Windows 11 64-Bit
|Windows 10 64-Bit
Windows 11 64-Bit
|
Windows 10 64-Bit
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.