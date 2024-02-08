Oyunculara kötü haber: Homeworld 3 bir kez daha ertelendi

Tam Boyutta Gör Blackbird Interactive tarafından geliştirilen ve Gearbox Software tarafından yayınlanacak olan Homeworld için üzücü bir gelişme paylaşıldı. Görünen o ki serinin yeni oyunu için bekleyiş bir süre daha devam edecek. Uzay tabanlı RTS oyunu, daha önce belirtilen 8 Mart tarihinden 13 Mayıs'a ertelendi.

Mart ayından 13 Mayıs'a ertelendi

Kaçıranlar için Blackbird Interactive, Steam Next Fest kapsamında Homeworld 3'ün ücretsiz bir demo sürümü yayınlamıştı. Ancak demodan gelen geri bildirimler, oyunun bir kez daha ertelenmesine yol açtı. Ortak yaptığı açıklamada Gearbox ve Blackbird Interactive, "son rötuşları" yapmak amacıyla oyunun ertelendiğini duyurdu.

Kaçıranlar için 2019 yılından bu yana geliştirilen Homeworld 3, uzayda geçen bir 3D gerçek zamanlı strateji oyunu olacak. Ayrıca kapsamlı bir senaryo moduna ek olarak oyunda gelişmiş bir 3D balistik sistemi ile karşılaşacağız. Önceki açıklamalardan oyunun RTS oynanışıyla roguelike yapısını birleştireceği belirtilmişti.

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Homeworld 3'ün detaylı sistem gereksinimlerine ise aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca HDR, DLSS 3 (Süper Çözünürlük + Frame Generation) ve AMD FidelityFX Süper Çözünürlük 2 desteği de doğrulandı.

Minimum Önerilen Yüksek Ultra RT Düşük RT Yüksek RT Ultra Çözünürlük 1080p 1080p 1440p 2160p 1080p 1440p 2160p Ekran Kartı Nvidia GTX 1060

AMD R9 480

Intel ARC A380 Nvidia RTX 2070

AMD RX 5700

Intel ARC A580 Nvidia RTX 2070S

AMD RX 6600 XT

Intel ARC A770 Nvidia RTX 3080

AMD RX 6900XT Nvidia RTX 3060

AMD RX 6650 XT Nvidia RTX 3080

AMD RX 6900 XT Nvidia RTX 4080

AMD RX 7900 XTX İşlemci Nvidia GTX 1060, AMD RX 480, Intel Arc A380 Nvidia RTX 2070

AMD RX 5700

Intel ARC A580 Nvidia RTX 2070S

AMD RX 6600 XT

Intel ARC A770 Nvidia RTX 3080

AMD RX 6900XT Nvidia RTX 3060

AMD RX 6650 XT Nvidia RTX 3080

AMD RX 6900 XT Nvidia RTX 4080

AMD RX 7900 XTX RAM 12GB 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB VRAM 6GB 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB Depolama 40GB HDD 40GB HDD 40GB HDD 40GB HDD 40GB HDD 40GB HDD 40GB HDD İşletim Sistemi Windows 10 64-Bit

Windows 11 64-Bit Windows 10 64-Bit

Windows 11 64-Bit Windows 10 64-Bit

Windows 11 64-Bit Windows 10 64-Bit

Windows 11 64-Bit Windows 10 64-Bit

Windows 11 64-Bit Windows 10 64-Bit

Windows 11 64-Bit Windows 10 64-Bit

Windows 11 64-Bit

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Oyunculara kötü haber: Homeworld 3 bir kez daha ertelendi