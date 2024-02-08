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    Oyunculara kötü haber: Homeworld 3 bir kez daha ertelendi

    Blackbird Interactive tarafından geliştirilen uzay tabanlı gerçek zamanlı strateji oyunu Homeworld 3, bir kez daha ertelendi. Oyuncuların Mayıs ayına kadar beklemesi gerekecek.
    Oyunculara kötü haber: Homeworld 3 bir kez daha ertelendi Tam Boyutta Gör
    Blackbird Interactive tarafından geliştirilen ve Gearbox Software tarafından yayınlanacak olan Homeworld için üzücü bir gelişme paylaşıldı. Görünen o ki serinin yeni oyunu için bekleyiş bir süre daha devam edecek. Uzay tabanlı RTS oyunu, daha önce belirtilen 8 Mart tarihinden 13 Mayıs'a ertelendi.

    Mart ayından 13 Mayıs'a ertelendi

    Kaçıranlar için Blackbird Interactive, Steam Next Fest kapsamında Homeworld 3'ün ücretsiz bir demo sürümü yayınlamıştı. Ancak demodan gelen geri bildirimler, oyunun bir kez daha ertelenmesine yol açtı. Ortak yaptığı açıklamada Gearbox ve Blackbird Interactive, "son rötuşları" yapmak amacıyla oyunun ertelendiğini duyurdu. 

    Kaçıranlar için 2019 yılından bu yana geliştirilen Homeworld 3, uzayda geçen bir 3D gerçek zamanlı strateji oyunu olacak. Ayrıca kapsamlı bir senaryo moduna ek olarak oyunda gelişmiş bir 3D balistik sistemi ile karşılaşacağız. Önceki açıklamalardan oyunun RTS oynanışıyla roguelike yapısını birleştireceği belirtilmişti.

    Homeworld 3'ün detaylı sistem gereksinimlerine ise aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca HDR, DLSS 3 (Süper Çözünürlük + Frame Generation) ve AMD FidelityFX Süper Çözünürlük 2 desteği de doğrulandı.

    Minimum Önerilen Yüksek Ultra RT Düşük RT Yüksek RT Ultra
    Çözünürlük 1080p 1080p 1440p 2160p 1080p 1440p 2160p
    Ekran Kartı Nvidia GTX 1060
    AMD R9 480
    Intel ARC A380    		 Nvidia RTX 2070
    AMD RX 5700
    Intel ARC A580    		 Nvidia RTX 2070S
    AMD RX 6600 XT
    Intel ARC A770    		 Nvidia RTX 3080
    AMD RX 6900XT    		 Nvidia RTX 3060
    AMD RX 6650 XT    		 Nvidia RTX 3080
    AMD RX 6900 XT    		 Nvidia RTX 4080
    AMD RX 7900 XTX
    İşlemci Nvidia GTX 1060, AMD RX 480, Intel Arc A380 Nvidia RTX 2070
    AMD RX 5700
    Intel ARC A580    		 Nvidia RTX 2070S
    AMD RX 6600 XT
    Intel ARC A770    		 Nvidia RTX 3080
    AMD RX 6900XT    		 Nvidia RTX 3060
    AMD RX 6650 XT    		 Nvidia RTX 3080
    AMD RX 6900 XT    		 Nvidia RTX 4080
    AMD RX 7900 XTX
    RAM 12GB 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB
    VRAM 6GB 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB 16GB
    Depolama 40GB HDD 40GB HDD 40GB HDD 40GB HDD 40GB HDD 40GB HDD 40GB HDD
    İşletim Sistemi Windows 10 64-Bit
    Windows 11 64-Bit    		 Windows 10 64-Bit
    Windows 11 64-Bit    		 Windows 10 64-Bit
    Windows 11 64-Bit    		 Windows 10 64-Bit
    Windows 11 64-Bit    		 Windows 10 64-Bit
    Windows 11 64-Bit    		 Windows 10 64-Bit
    Windows 11 64-Bit

    Windows 10 64-Bit
    Windows 11 64-Bit
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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