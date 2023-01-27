Honda, 2023'te Türkiye'de 10 yeni motosiklet modeli satışa sunacak

Yüzde 23,4’lük pazar payına ulaşan Honda, satışlarını bir önceki yıla göre artırmakla kalmayıp 2022 yılını Honda Türkiye tarihindeki rekor satış adediyle tamamladı.
Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Honda Türkiye Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çetin Kardeş, “8 yıldır aralıksız şekilde pazar lideri olmaktan gurur duyuyoruz. Ayrıca 2022 yılında 30 yıldır faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’de, 500 bininci motosiklet satışımızı da gerçekleştirdik. Bu büyük başarımız için öncelikle her zaman yanımızda olan müşterilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.
2023 yılında 10 yeni model satışa sunulacak
Tüketicilerin motosiklete olan ilgisinin 2023 yılında da devam edeceğini ve motosiklet pazarının yüzde 10’luk bir artış göstereceğini öngördüklerini söyleyen Çetin Kardeş, “Honda Türkiye olarak 2023 yılında da geniş bayi ağımız ve yetkin satış sonrası ekiplerimiz ile Türkiye pazarının ve Türk müşterisinin beklentilerine göre ürün gamımızı geliştirmeye devam ederek yine liderliğimizi korumayı ve pazar payımızı yüzde 35’e çıkarmayı hedefliyoruz. Yıl içerisinde farklı segmentlerde 10 yeni modelimizi motosiklet severlerin beğenisine sunarak en geniş ürün gamımıza ulaşacağız” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?